Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo khẩn từ Techcombank

15-03-2026 - 22:25 PM | Sống

Thông báo khẩn từ Techcombank

Ngân hàng Techcombank vừa chính thức có thông báo nóng về việc gián đoạn dịch vụ ngân hàng số đối với khách hàng cá nhân.

Tối ngày 15/3/2026, trang fanpage chính thức của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có thông báo quan trọng liên quan đến tình trạng gián đoạn giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng số. Cụ thể, Techcombank đã ghi nhận gián đoạn tạm thời dịch vụ ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân.

Trước tình huống đột xuất này, để đảm bảo luồng giao dịch thông suốt, Techcombank đặc biệt khuyến nghị người dùng chuyển sang sử dụng các kênh thanh toán truyền thống. Cụ thể, trong trường hợp cần thanh toán gấp, quý khách hàng hãy sử dụng thẻ vật lý để quẹt thẻ qua máy POS hoặc tiến hành rút tiền, chuyển khoản trực tiếp tại hệ thống các cây ATM và máy nộp tiền tự động CDM của Techcombank đang phủ sóng trên toàn quốc.

Trước đó, Techcombank cũng đã có thông báo nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng trên các nền tảng ngân hàng số. Cụ thể, từ 18h00 ngày 14/3/2026 đến 04h00 ngày 15/3/2026, các dịch vụ ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp gồm Techcombank Business Mobile và Business Banking Web dự kiến tạm ngừng truy cập để phục vụ bảo trì hệ thống.

Đối với khách hàng cá nhân, ứng dụng Techcombank Mobile và dịch vụ Online Banking sẽ được nâng cấp trong khung giờ từ 00h00 đến 03h00 ngày 15/3/2026.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 00h30 đến 01h30 ngày 15/3/2026, một số dịch vụ thanh toán và kết nối hệ thống cũng có thể bị gián đoạn. Các dịch vụ bị ảnh hưởng gồm thẻ thanh toán Techcombank Debit và việc liên kết thẻ Techcombank với ví điện tử. Riêng các giao dịch thẻ tín dụng qua ATM và POS vẫn hoạt động bình thường.

Một số dịch vụ thông báo như tin nhắn OTP và tin nhắn biến động số dư tài khoản hoặc thẻ debit cũng có thể bị gián đoạn trong thời gian này.

Ngoài ra, các dịch vụ thanh toán và kết nối khác như TCBPay, thanh toán QR, SoftPOS, SmartPOS, loa bán hàng và hệ thống thông báo giao dịch QR StoreNoti cũng nằm trong kế hoạch bảo trì. Các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng qua NAPAS, chuyển tiền qua mã QR, số điện thoại, nickname hoặc các ứng dụng tin nhắn có thể bị ảnh hưởng tạm thời.

Một số dịch vụ kết nối hệ thống khác cũng nằm trong phạm vi nâng cấp, gồm liên kết tài khoản hoặc thẻ với ví điện tử, kết nối tài khoản Techcombank với phần mềm Misa, liên kết tài khoản chứng khoán, chuyển tiền quốc tế và mua ngoại tệ tiền mặt.

Theo Khả Văn

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên