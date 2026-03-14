7 thói quen vô tình đang âm thầm "phá thận" nhanh hơn cả uống rượu bia, nhiều người Việt vẫn lặp lại mỗi ngày

Nhiều hành vi hàng ngày tưởng vô hại lại tích tụ gánh nặng cho thận theo thời gian. Dù chỉ một hai lần không sao, nhưng lặp lại lâu dài có thể dẫn đến sỏi thận, nhiễm trùng hay suy thận mãn tính.

1. Làm việc quá sức kéo dài

Bác sĩ Chen Jianghua từ Bệnh viện Đa khoa số 1 Đại học Y Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, sự khởi phát bệnh viêm thận ở một số bệnh nhân có liên quan đến tình trạng làm việc quá sức kéo dài, có thể gây viêm thận cấp. Nếu bạn thường xuyên thức dậy tiểu đêm nhiều lần, nhận thấy nước tiểu có bọt li ti như bọt kem, hoặc cảm giác đau lưng âm ỉ kéo dài – đây có thể là tín hiệu thận đang "kêu cứu".

Theo bác sĩ, cân bằng công việc - nghỉ ngơi là chìa khóa để duy trì sức khỏe thận. Bạn nên điều chỉnh giới hạn 8h làm/ngày, ngủ 7-8h, và có ngày nghỉ hàng tuần, ngắt kết nối công việc.

2. Khát nước nhưng quên uống

Thiếu nước làm giảm lượng tiểu, khiến tinh thể dễ tích tụ thành sỏi thận. Thông thường, mỗi người uống <1.5l/ngày có nguy cơ sỏi thận cao gấp 2 lần. Nếu nước tiểu của bạn thường xuyên có màu vàng đậm, lượng tiểu giảm dưới 400ml/ngày, kèm theo cảm giác khát miệng liên tục – thận có thể đang thiếu nước nghiêm trọng.

Khắc phục ngay bằng cách thay đổi thói quen uống đủ 1,5-2 lít nước/ngày, tùy theo cân năng. Để chai nước trước mặt, cài nhắc nhở mỗi 2h uống 1 cốc để thận dễ dàng đào thải chất thải.

3. Nhịn tiểu thường xuyên

Bàng quang căng >400ml gây trào ngược vi khuẩn lên niệu quản, nhiễm trùng thận, áp lực ngược làm giãn bể thận. Bác sĩ Wang Zhen (Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến) cho biết 30% bệnh nhân suy thận có tiền sử nhịn tiểu >4h/lần.

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy tiểu rắt, đau buốt khi đi tiểu, hoặc nước tiểu có màu đục kèm mùi hôi khó chịu – đây là dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu từ thói quen nhịn tiểu.

4. Ăn mặn quá mức

Chế độ ăn nhiều muối buộc thận lọc natri nhiều hơn, tăng nguy cơ cao huyết áp và tổn thương thận lâu dài. Mỗi gram muối thừa buộc thận phải làm việc thêm 20-30% công suất. Muối dư gây tăng huyết áp thận, dẫn tới xơ hóa mạch thận. Người Việt trung bình ăn 9-12g muối/ngày gấp nhiều lần mức WHO khuyến cáo (<5g).

Nếu bạn liên tục cảm thấy khát nước dù đã uống nhiều, chân tay hay bị phù nhẹ vào buổi tối, hoặc huyết áp thường xuyên vượt 140/90 thì có thể đó là dấu hiệu thận đang phải làm việc quá tải vì muối.

5. Uống trà đặc thường xuyên

Các chuyên gia sức khỏe chi ra rằng việc uống trà đặc lâu dài có thể dễ dàng gây hại cho thận. Trà chứa caffeine, và nồng độ caffeine cao liên tục trong cơ thể có thể gây gánh nặng đáng kể cho thận. Hơn nữa, trà chứa một lượng axit tannic tương đối cao, dễ dàng kết hợp với sắt trong cơ thể tạo thành chất không tan, có khả năng dẫn đến sỏi thận.

6. Ngồi ì một chỗ nửa ngày

Nhiều người ngồi trong văn phòng cả buổi sáng hoặc buổi chiều. Ngồi lâu làm cản trở lưu thông máu ở vùng bụng và chi dưới, ảnh hưởng đến chức năng thận bình thường và gây chậm quá trình bài tiết chất thải chuyển hóa. Nếu bạn có công việc ít vận động, hãy đứng dậy và đi lại mỗi giờ, thực hiện các động tác giãn cơ và các hoạt động khác.

7. Tự ý dùng thuốc khi ốm

Thận là cơ quan chính trong quá trình chuyển hóa thuốc. Nếu cần dùng thuốc, phải sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và cần tránh sử dụng thuốc bừa bãi, đặc biệt là thuốc giảm đau , các bài thuốc dân gian và thuốc thảo dược. Thận chuyển hóa thuốc, dùng bừa thuốc giảm đau, thảo dược có thể gây suy thận cấp. Hãy luôn hỏi bác sĩ trước khi uống bất kỳ thuốc nào.

Khi thận tổn thương: Hiểm họa lan tỏa toàn cơ thể

Thận không chỉ lọc máu mà còn điều hòa hormone, xương, máu. Tổn thương thận gây phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan khác.

- Ảnh hưởng đến tim mạch: Bệnh thận mãn kèm tăng huyết áp, tiểu đường đẩy nhanh tiến triển tim mạch. Người suy thận có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao gấp 3-4 lần.

- Gây thiếu máu: Thận sản xuất erythropoietin kích thích tạo hồng cầu. Suy thận dẫn đến thiếu máu mạn, mệt mỏi, chóng mặt, làm nặng thêm tổn thương thận và tim.

- Làm yếu xương: Rối loạn chuyển hóa vitamin D và canxi do thận suy gây loãng xương, dễ gãy xương, đau nhức. Biến chứng này phổ biến ở bệnh nhân thận mãn giai đoạn cuối.

- Suy giảm nhận thức: Nồng độ độc tố tích tụ làm não bộ kém minh mẫn: trí nhớ yếu, tập trung kém, tăng nguy cơ té ngã và tử vong. Nhiều nghiên cứu liên kết suy thận với sa sút trí tuệ.

- Dẫn đến suy dinh dưỡng: Giai đoạn cuối, chán ăn, buồn nôn, rối loạn protein - chất béo gây gầy yếu, tăng tỷ lệ tử vong. Bệnh nhân thận mãn cần chế độ ăn đặc biệt để duy trì dinh dưỡng.

Thận không kêu cứu cho đến khi quá muộn. Với những thay đổi nhỏ hàng ngày, bạn có thể giúp "anh hùng thầm lặng" này hoạt động trơn tru suốt đời. Sức khỏe thận chính là nền tảng sức khỏe toàn diện!

Theo Aboluowang