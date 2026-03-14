Người dân sắp đi đăng kiểm cần biết ngay thay đổi này

14-03-2026 - 18:02 PM | Sống

Chủ động cập nhật điều này sẽ giúp tài xế nắm rõ quy định hơn khi đi đăng kiểm.

Từ ngày 1/3, tem kiểm định dán ở góc trên bên phụ của kính lái ô tô đã có thay đổi so với trước đây. Theo mẫu mới, tem không còn hiển thị cụ thể ngày hết hạn đăng kiểm như trước, nhằm dành không gian cho các thông tin khác như cơ sở đăng kiểm và mức khí thải của phương tiện.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc loại bỏ dòng thông tin ngày hết hạn trên tem kiểm định mới nhằm giúp người dân từng bước thích nghi với kế hoạch tiến tới bỏ hoàn toàn tem đăng kiểm từ năm 2027. Vì vậy, trong mẫu tem đang được áp dụng hiện nay, cơ quan đăng kiểm đã chủ động bỏ dòng thông tin ngày hết hạn nhằm giúp người dân làm quen dần với sự thay đổi này.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1/1/2027, tem đăng kiểm dán trên kính lái ô tô sẽ chính thức bị bãi bỏ hoàn toàn. Khi tem không còn được sử dụng, việc quản lý thời hạn kiểm định phương tiện sẽ được thực hiện thông qua hệ thống dữ liệu điện tử. Nhờ đó, thông tin kiểm định của xe sẽ được lưu trữ và tra cứu trực tuyến thay vì dựa vào tem dán trên kính như trước.

Đối với chủ phương tiện, khi thời điểm hết hạn đăng kiểm của xe sắp đến, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ gửi thông báo nhắc nhở trực tiếp qua số điện thoại để người dân chủ động đưa xe đi kiểm định theo quy định.

Song song đó, cách thức kiểm tra phương tiện của lực lượng chức năng cũng sẽ thay đổi. Thay vì dựa vào tem đăng kiểm dán trên kính lái như trước, việc xác định xe còn hạn kiểm định hay không sẽ được thực hiện thông qua hệ thống camera ứng dụng công nghệ AI, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quản lý đăng kiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Tài xế chủ động quản lý thời hạn

Với thay đổi mới, tài xế cũng cần chủ động quản lý thời hạn đăng kiểm. Trước đây, tem kiểm định mẫu cũ hiển thị đầy đủ ngày, tháng và năm hết hạn đăng kiểm của phương tiện. Nhờ đó, người lái xe có thể dễ dàng nhận biết thời điểm cần đưa xe đi kiểm định lại.

Sau khi thay đổi mẫu tem, tài xế có thể lưu lại ngày hết hạn đăng kiểm trên điện thoại và đặt lịch nhắc trước vài tuần. Ngoài ra, chủ xe cũng có thể thường xuyên tra cứu thông tin phương tiện trên hệ thống điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam để cập nhật chính xác thời hạn kiểm định.

Một cách đơn giản nhưng khá hiệu quả là dán một mảnh giấy ghi chú nhỏ ở góc kính lái hoặc khu vực bảng táp-lô. Việc này giúp người lái dễ dàng quan sát và nhớ thời điểm cần đưa xe đi đăng kiểm trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Việc chủ động kiểm tra và sắp xếp lịch đăng kiểm từ sớm không chỉ giúp tài xế tránh nguy cơ bị xử phạt do phương tiện quá hạn kiểm định, mà còn góp phần hạn chế tình trạng dồn xe vào giai đoạn cuối chu kỳ. Khi nhiều phương tiện cùng đến đăng kiểm trong thời gian ngắn, các trung tâm đăng kiểm có thể rơi vào tình trạng quá tải, gây mất thời gian chờ đợi cho người dân.

Do đó, việc theo dõi sát thời hạn kiểm định và chủ động đăng kiểm sớm là cách đơn giản nhưng cần thiết để bảo đảm phương tiện luôn đáp ứng quy định khi tham gia giao thông.

Cách tra cứu thông tin trên hệ thống

Để biết chính xác thời hạn đăng kiểm của phương tiện, chủ xe có thể tra cứu thông tin trên hệ thống Giấy chứng nhận kiểm định điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ: https://gcndangkiem.vr.org.vn

Khi truy cập vào hệ thống, người dùng cần nhập đầy đủ thông tin phương tiện, gồm:

Biển đăng ký xe (ví dụ: 29A01234T)

Màu biển số: T (trắng), X (xanh), V (vàng)

Số khung: nhập 6 số cuối của số khung

Loại phương tiện: xe cơ giới hoặc xe máy chuyên dùng

Sau khi điền chính xác các thông tin trên, nhấn nút Tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả về thời hạn kiểm định của phương tiện.

Thùy Linh

Hãng sữa quốc dân Vinamilk đặt "mật mã" trên bao bì

Thứ tiếng lọt top 10 được nói nhiều nhất thế giới: Cả Việt Nam chỉ có một trường đào tạo, ít cạnh tranh, thu nhập lên đến 50 triệu

Đột quỵ rất "sợ" loại quả này, vừa là "vua vitamin C" còn giàu chất chống oxy hóa: Người Việt ăn nhiều mà không biết

17:36 , 14/03/2026
Chặn nguy cơ ung thư cổ tử cung từ sớm: Long Châu tầm soát HPV miễn phí cho cộng đồng

17:30 , 14/03/2026
U60 có lương hưu 15 triệu đồng, sau 2 năm ở cùng con trai tôi quyết sống bình yên 1 mình: Tự chủ, tự lo, bớt gánh nặng cho con

17:23 , 14/03/2026
Ung thư đại trực tràng gia tăng đáng báo động: 4 dấu hiệu ở xa "tít tắp" có thể cảnh báo sớm

Ung thư đại trực tràng gia tăng đáng báo động: 4 dấu hiệu ở xa “tít tắp” có thể cảnh báo sớm

16:50 , 14/03/2026

