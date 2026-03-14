Mua tôm đông lạnh siêu thị: Cao thủ nói dấu hiệu ở đuôi, không phải ai cũng biết

Tôm đông lạnh là mặt hàng được nhiều người lựa chọn khi đi siêu thị vì tiện lợi, dễ bảo quản và có thể chế biến nhanh cho nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, giữa hàng loạt khay tôm hoặc túi tôm đông lạnh được bày bán trong tủ đông, không phải ai cũng biết cách chọn loại ngon. Nhìn qua thì những con tôm có vẻ khá giống nhau, nhưng thực tế vẫn có những chi tiết nhỏ giúp nhận ra đâu là tôm đáng mua.

Theo kinh nghiệm của những người thường xuyên chọn hải sản, chỉ cần chú ý một dấu hiệu khá dễ thấy ở phần đuôi tôm là có thể phần nào đoán được độ tươi và chất lượng của sản phẩm. Đây cũng là mẹo mà nhiều người sành mua thực phẩm thường để ý trước khi quyết định cho túi tôm vào giỏ.

Nhìn độ xòe của đuôi tôm

Một trong những chi tiết dễ nhận ra nhất khi chọn tôm đông lạnh là phần đuôi. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy có con tôm có phần đuôi khép lại khá gọn, trong khi một số con khác lại xòe ra.

Những con tôm có đuôi khép gọn thường được nhiều người ưu tiên lựa chọn hơn. Điều này cho thấy tôm vẫn giữ được độ săn chắc tự nhiên sau khi cấp đông. Khi chế biến, phần thịt tôm cũng thường có độ ngọt và dai hơn.

Ngược lại, nếu phần đuôi tôm xòe rộng hoặc các khớp đuôi tách ra rõ rệt thì nhiều khả năng con tôm đã trải qua quá trình bảo quản lâu hoặc bị tác động trong quá trình xử lý trước khi đông lạnh. Những con tôm như vậy khi nấu có thể kém ngọt và thịt không còn săn chắc.

Quan sát màu sắc của vỏ tôm

Ngoài phần đuôi, màu sắc của vỏ tôm cũng là chi tiết nên chú ý. Tôm đông lạnh chất lượng tốt thường có màu khá tự nhiên, vỏ sáng và không bị xỉn.

Nếu thấy vỏ tôm ngả sang màu đục hoặc có những vùng sẫm màu bất thường, nhiều người có kinh nghiệm thường sẽ cân nhắc trước khi mua. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tôm đã để lâu trong tủ đông hoặc bị thay đổi chất lượng trong quá trình bảo quản. Ngoài ra, tôm có lớp vỏ còn nguyên vẹn và không bị nứt vỡ thường cũng được đánh giá cao hơn.

Chú ý lớp băng phủ bên ngoài

Một chi tiết khác khá dễ nhận ra là lớp băng phủ trên thân tôm. Với các sản phẩm tôm đông lạnh, một lớp băng mỏng bên ngoài là điều bình thường vì giúp giữ độ ẩm cho tôm trong quá trình bảo quản.

Tuy nhiên, nếu lớp băng quá dày hoặc các con tôm bị dính thành khối lớn, đó có thể là dấu hiệu tôm đã bị rã đông rồi cấp đông lại. Trong trường hợp này, chất lượng thịt tôm thường không còn ngon như ban đầu.

Những túi tôm có các con tôm tách rời tương đối và lớp băng mỏng, trong suốt thường được nhiều người ưu tiên hơn.

Chọn túi tôm được bảo quản tốt

Khi mua tôm đông lạnh trong siêu thị, bạn cũng nên chú ý đến tình trạng của bao bì. Túi tôm còn nguyên vẹn, không bị rách và không có quá nhiều tinh thể đá bám bên trong thường cho thấy sản phẩm được bảo quản ổn định.

Ngoài ra, việc kiểm tra ngày đóng gói và hạn sử dụng trên bao bì cũng là bước nên làm trước khi cho sản phẩm vào giỏ hàng.

Ưu tiên túi tôm ở phía trong tủ đông

Một mẹo nhỏ mà nhiều người đi siêu thị lâu năm thường áp dụng là chọn những túi tôm nằm sâu bên trong tủ đông. Những sản phẩm này thường được bổ sung sau nên khả năng cao là lô hàng mới.

Trong khi đó, những túi đặt ở phía ngoài cùng có thể đã được bày bán lâu hơn.

Chỉ với vài thao tác quan sát đơn giản như nhìn phần đuôi tôm, màu vỏ và lớp băng bên ngoài, việc chọn tôm đông lạnh trong siêu thị sẽ trở nên dễ dàng hơn. Những chi tiết nhỏ này tuy đơn giản nhưng lại là kinh nghiệm mà nhiều người sành mua thực phẩm luôn ghi nhớ để chọn được sản phẩm chất lượng cho bữa ăn gia đình.