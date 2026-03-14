Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an nhận tin báo 100 triệu đồng tiền mặt nằm chơ vơ bên đường, người đàn ông SN 1978 ở Hải Phòng được mời tới làm việc

14-03-2026 - 18:23 PM | Sống

Công an nhận tin báo 100 triệu đồng tiền mặt nằm chơ vơ bên đường, người đàn ông SN 1978 ở Hải Phòng được mời tới làm việc

Chiếc ví da đen nằm ven đường có chứa 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng.

Theo báo Hải Phòng, khoảng 8 giờ 30 ngày 12/3, trên đường từ chợ Trịnh thuộc phường Thiên Hương về nhà, Vũ Thị Vân ở tổ dân phố Kiền Bái 6, phường Thiên Hương (Hải Phòng) nhặt được chiếc ví nằm chơ vơ bên đường. Khi kiểm tra, chị Vân phát hiện chiếc ví da màu đen, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và 100 triệu đồng tiền mặt.

Ngay lập tức, chị Vân mang toàn bộ tài sản đến trình báo Công an phường Thiên Hương để nhờ tìm chủ nhân.

Ảnh: Công an phường Thiên Hương.

Nhận được thông tin, Công an phường Thiên Hương khẩn trương xác minh chủ nhân của tài sản trên. Công an phường đã liên hệ được với chủ sở hữu là anh Phan Ích Tâm (sinh 1973, trú tại xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng). Anh Tâm cho biết, anh đánh rơi chiếc ví trong quá trình đi giải quyết công việc tại khu vực Kiền Bái.

Công an phường đã tổ chức để chị Vũ Thị Vân trao trả chiếc ví chứa 100 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho người đánh rơi.

Theo Báo Hải Phòng

Minh Ánh

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên