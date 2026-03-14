Công an nhận tin báo 100 triệu đồng tiền mặt nằm chơ vơ bên đường, người đàn ông SN 1978 ở Hải Phòng được mời tới làm việc
Chiếc ví da đen nằm ven đường có chứa 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng.
Theo báo Hải Phòng, khoảng 8 giờ 30 ngày 12/3, trên đường từ chợ Trịnh thuộc phường Thiên Hương về nhà, Vũ Thị Vân ở tổ dân phố Kiền Bái 6, phường Thiên Hương (Hải Phòng) nhặt được chiếc ví nằm chơ vơ bên đường. Khi kiểm tra, chị Vân phát hiện chiếc ví da màu đen, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và 100 triệu đồng tiền mặt.
Ngay lập tức, chị Vân mang toàn bộ tài sản đến trình báo Công an phường Thiên Hương để nhờ tìm chủ nhân.
Nhận được thông tin, Công an phường Thiên Hương khẩn trương xác minh chủ nhân của tài sản trên. Công an phường đã liên hệ được với chủ sở hữu là anh Phan Ích Tâm (sinh 1973, trú tại xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng). Anh Tâm cho biết, anh đánh rơi chiếc ví trong quá trình đi giải quyết công việc tại khu vực Kiền Bái.
Công an phường đã tổ chức để chị Vũ Thị Vân trao trả chiếc ví chứa 100 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho người đánh rơi.
Theo Báo Hải Phòng
