Chủ nhật lạ nhất ở Hà Nội: Cắm trại suốt 12 tiếng ngay giữa phố, "thảm" ô khổng lồ xuất hiện

Hôm nay (24/8) sẽ diễn ra buổi Tổng hợp luyện lần thứ 2, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Tuy sự kiện diễn ra vào lúc 20h, song theo ghi nhận của chúng tôi từ 7-8h sáng, trên các tuyến phố mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã có rất đông người dân camp chỗ.

Từ sáng sớm, đã có đông đảo người dân camp chỗ.

Clip: Cắm trại 12 tiếng ngay trên phố, hàng trăm chiếc ô từ che nắng hoá che mưa để chờ xem buổi Tổng hợp luyện lần thứ 2

Có người đi cùng bạn bè, gia đình, có nhóm từ các tỉnh thành lân cận đã đến từ rất sớm, mang theo đồ ăn, nước uống, bạt, ô, áo mưa,... đủ cả để đảm bảo sức khỏe, "săn" cho mình vị trí thuận lợi để đến tối xem diễu binh, diễu hành.

Khoảng 10h sáng, người dân bắt đầu dựng lều, mở ô che đi nắng nóng ngoài trời, vừa làm chỗ nghỉ trưa. Tạo nên một cảnh tượng mà nhiều người nhận xét là chưa từng thấy từ trước đến nay.

Ở đợt Tổng hợp luyện lần 1 diễn ra ngày 21/8, người dân camp chỗ từ chiều, thời tiết nắng nhẹ.

Buổi trưa đến, thời tiết nắng nóng, không ai muốn rời chỗ đã camp từ sáng sớm, nên mở ô để che, căng bạt ra ngồi cho bớt nóng.

Trời nắng nóng, với nhiệt độ lên đến 33-35 độ C, ngồi ngoài đường nhiều tiếng đồng hồ, song ai cũng vui, không khí háo hức, náo nhiệt. Xem đây như một buổi dã ngoại đặc biệt giữa lòng thành phố.

Đến khoảng 14h chiều, trời đang nắng to bỗng dưng đổ mưa giông, chiếc ô, bạt từ che nắng chuyển thành chắn mưa. Nhiều người cũng đã xem trước dự báo thời tiết, dự báo Hà Nội hôm nay có mây, mưa rào và mưa giông rải rác, nên đã chuẩn bị thêm áo mưa.

Nếu ai không chuẩn bị sẵn thì cũng chẳng sao, vì đã đã có bạt, tấm vải, chiếc ô che nắng thì bây giờ chuyên sang che mưa.

Và thế là những chiếc ô, bạt che nắng từ trưa vào lúc 14h chiều đã trở thành vật che mưa.

Một Chủ nhật khác lạ ở Hà Nội - người ta không đi cafe, không ở nhà nấu ăn, không xem phim chill chill, mà chọn ngồi vỉa hè, đội nắng, đội mưa chỉ để chờ xem buổi Tổng hợp luyện lần thứ 2.

Trên mạng xã hội sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự thích thú. Một số cư dân mạng còn dí dỏm cho rằng: "Tổng hợp luyện đã thế này thì tới hôm chính thức chắc phải đi từ ngày 29, cắm trại, vỉa hè 2-3 ngày thì mới có chỗ".

"Khối kiên cường, bền bỉ, vượt nắng, thắng mưa nhất lúc này", một cư dân mạng bình luận về người camp chỗ xem Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố. Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.



