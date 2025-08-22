Dọn sạch rác sau buổi Tổng hợp luyện đầu tiên ở Hà Nội: Mỗi người 1 tay, các cô chú vệ sinh môi trường đỡ cực!

Vui nhất tối hôm nay chắc chắn là không khí tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) - nơi diễn ra buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9).

Ngay từ buổi trưa, trên các tuyến phố đã đông đúc người dân tập trung, xếp hàng háo hức đón xem. Những tiếng hò reo mỗi khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua đã trở thành những khoảnh khắc đẹp nhất tối hôm nay.

Và, khi sự kiện kết thúc, dòng người đi về nhà thì cũng là lúc một khoảnh khắc đẹp nữa hiện diện. Không quá xa lạ nữa rồi nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu, đáng viral. Đó là khoảnh khắc đông đảo người dân, đông đảo bạn trẻ nhặt, thu gom rác, trả lại lòng đường, vỉa hè sạch sẽ trước khi ra về.

Clip: Bạn trẻ ở lại nhặt rác, dọn dẹp.

Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ thu gọn rác cá nhân của mình, nhiều người còn rủ nhau dọn dẹp thêm cả những khu vực xung quanh. Trên tay mỗi người đều túi lớn, túi nhỏ chai nhựa, vỏ bánh kẹo,... Tất cả được thu gom gọn gàng và để đúng nơi quy định.

Có những người đã thấm mệt khi camp chỗ từ trưa nay, song ai cũng bảo nhau người góp một tay, gom rác để gọn vào đúng nơi quy định.

Các bạn trẻ nán lại sau mỗi buổi lễ để cùng nhau dọn rác.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội, trong những bài đăng chia sẻ về kinh nghiệm, các tips đi xem Lễ diễu binh, diễu hành thì cũng đã có không ít người "mách nhau" có thể mang theo túi, hoặc giữ lại túi đựng đồ để gom rác sau sự kiện, hoặc đừng quên ở lại dọn rác, mang rác của mình bỏ đúng nơi quy định.

Mỗi người một tay, vừa để lại hình ảnh sạch, đẹp vừa là việc làm có ý nghĩa. Hơn nữa, thông thường, lượng người dự "Concert Quốc gia" rất đông, có mặt suốt nhiều giờ đồng hồ nên việc dọn rác để bảo vệ môi trường cũng được xem là một trong những việc làm ưu tiên.

"Chỉ cần dọn ở nơi mình đứng là được rồi", "Thực sự đó là hành động đẹp cần được lan tỏa đó, vì lượng người rất đông", “Dọn rác, dọn rác, dọn rác nha. Điều quan trọng nên tui nói 3 lần”, “Mỗi người một chút để các cô chú vệ sinh môi trường đỡ cực nhen mọi người ơi, yêu nước từ hành động nhỏ nhất nhé”,... là những bình luận của cư dân mạng.