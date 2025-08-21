VIDEO: Hàng ngàn người đổ về Ba Đình "giữ chỗ" chờ xem tổng hợp luyện diễu binh

Dự kiến vào 20 giờ hôm nay 21-8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Rất đông người dân chờ xem tổng hợp luyện diễu binh đêm nay 21-8

Tuy 20 giờ mới bắt đầu hợp luyện, nhưng từ trưa ngày 21-8, tức trước đó gần 10 giờ đồng hồ, rất đông người dân đã có mặt tại các tuyến phố chung quanh Quảng trường Ba Đình, nơi có các khối diễu binh, diễu hành đi qua để chờ theo dõi.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hàng chục ngàn người dân đã đổ về các tuyến phố như Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong... để chờ đợi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra vào tối nay. Trong đó, riêng đường Hùng Vương đã có hàng ngàn người tới để "giữ chỗ" đẹp xem tổng hợp luyện A80 tối 21-8.

Theo Ban Tổ chức, Tổng hợp luyện lần 1 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 21-8 (thứ Năm); Tổng hợp luyện lần 2 lúc 20 giờ ngày 24-8 (Chủ Nhật); Sơ duyệt lúc 20 giờ ngày 27-8 (thứ Tư); Tổng duyệt lúc 6 giờ 30 ngày 30-8 (thứ Bảy).

Người dân háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh

Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 11 giờ 30 ngày 21-8 đến 3 giờ ngày 22-8 (sớm hơn 5 giờ 30 phút so với thông báo trước).

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Rất đông người dân đã có mặt từ trưa 21-8 để háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra từ 20 giờ cùng ngày

Đường Hùng Vương là khu vực đông người dân đổ về nhất, đây là vị trí thuận lợi để theo dõi hoạt động tổng hợp luyện

Dọc vỉa hè đường Hùng Vương đông kín người dân đến giữ chỗ từ rất sớm

Lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên nhắc nhở người dân không đi lại lộn xộn, đảm bảo không gian cho các lực lượng khi tham gia tổng hợp luyện

Dọc đường Hùng Vương hướng về đường Nguyễn Thái Học

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo

Một gia đình có con nhỏ cũng có mặt tại đường Hùng Vương từ rất sớm

Hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội

Những vị trí "đắc địa" để theo dõi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đêm nay

Nhóm nhiều bạn trẻ mang theo đồ ăn, thức uống để sẵn sàng cho việc chờ đợi nhiều giờ đồng hồ