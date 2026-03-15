Khách mua 2 thỏi vàng, về nhà phát hiện lẫn tạp chất liền tố cáo khiến ngân hàng mất 76.000 tỷ đồng, tòa tuyên bố: Người mua phải bồi thường

Ngày 2/7/2025, Bộ Công an Trung Quốc từng công bố danh sách các vụ tung tin đồn nghiêm trọng trên mạng xã hội gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, vụ việc liên quan đến cáo buộc “thỏi vàng giả của ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC)” đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận nước này.

Sự việc bắt đầu từ tháng 5/2025, khi một người đàn ông họ Trần (46 tuổi) sống tại thành phố Thượng Hải, mua 2 thỏi vàng tại một chi nhánh của ngân hàng ICBC.

Chỉ ít ngày sau, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video với tiêu đề: “ICBC bán vàng giả, thông báo chính thức xác nhận!” . Trong video, ông Trần cầm một thỏi vàng đã bị cắt và cho biết sau khi mang về nhà kiểm tra, ông phát hiện bên trong có tạp chất màu đen. Để tăng độ tin cậy, video còn kèm theo hình ảnh một văn bản được cho là kết quả kiểm định.

Mặc dù nội dung video có nhiều điểm chưa rõ ràng, nhưng chỉ trong vòng 24 giờ, đoạn clip đã thu hút hơn 100.000 lượt thích và khoảng 50.000 lượt chia sẻ. Phần bình luận nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi nhiều người khẳng định từng nghe về trường hợp mua phải vàng kém chất lượng, trong khi một số tài khoản khác tranh thủ quảng cáo dịch vụ bán vàng đảm bảo uy tín.

Hình ảnh thỏi vàng mà ông Trần cho là lẫn tạp chất màu đen

Tin đồn lan rộng nhanh chóng khiến chi nhánh ICBC tại Thượng Hải rơi vào tình trạng căng thẳng. Một nhân viên ngân hàng cho biết, trong buổi chiều cùng ngày hôm đó có hơn 30 khách hàng đến yêu cầu trả lại vàng, đồng thời điện thoại của chi nhánh liên tục nhận được các cuộc gọi thắc mắc.

Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch, vụ việc còn tác động đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của Ngân hàng Công thương Trung Quốc giảm khoảng 3,2%, khiến vốn hóa thị trường của ngân hàng bốc hơi hơn 2 tỷ NDT (khoảng 76.000 tỷ đồng).

Trước sức ép dư luận, phía ngân hàng đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành kiểm định. Kết quả từ Viện Nghiên cứu Đo lường Kỹ thuật Thượng Hải cho thấy, 2 thỏi vàng mà ông Trần mua đều đạt độ tinh khiết 99,99%, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn vàng nguyên chất.

Cơ quan kiểm định xác định vết đen xuất hiện trong video thực chất chỉ là vết bẩn bám trên bề mặt sau khi thỏi vàng bị cắt ra. Vết này không liên quan đến cấu trúc của vàng và có thể được làm sạch dễ dàng.

Trên thực tế, ngay khi tin đồn xuất hiện vào tháng 5/2025, chi nhánh ICBC tại Thượng Hải đã công khai kết quả kiểm định và bác bỏ thông tin sai lệch. Tuy nhiên, do đoạn video lan truyền quá nhanh trên mạng xã hội, nhiều người chỉ nhìn thấy nội dung gây tranh cãi mà không tiếp cận được thông báo chính thức từ phía ngân hàng.

Quá trình điều tra sau đó cho thấy ông Trần không hành động một mình. Cảnh sát phát hiện phía sau ông là một nhóm người phối hợp thực hiện việc dàn dựng thông tin. Nhóm này phân công cụ thể từng vai trò, từ viết kịch bản, chỉnh sửa hình ảnh đến đăng bình luận nhằm dẫn dắt dư luận.

(Ảnh minh họa)

Theo cơ quan chức năng, mục tiêu của họ là thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, gia tăng lượng người theo dõi và tìm cách kiếm lợi từ lưu lượng truy cập. Trong phần bình luận dưới video còn xuất hiện nhiều lời mời chào đầu tư vàng với lợi nhuận cao, được cho là nhằm lợi dụng sự hoang mang của người dùng mạng.

Sau khi sự việc được làm rõ, ông Trần đã bị cơ quan công an tạm giam với cáo buộc bịa đặt và phát tán thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo pháp luật Trung Quốc, hành vi tung tin giả gây ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội hoặc gây thiệt hại kinh tế đáng kể có thể bị phạt tù lên đến 7 năm. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Công thương Trung Quốc do những tổn thất mà tin đồn gây ra.

Phía ICBC sau đó cũng tuyên bố ngân hàng sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chủ động phát hiện, xử lý sớm các thông tin bịa đặt nhằm tránh những tác động tiêu cực đến thị trường tài chính cũng như uy tín của tổ chức.

(Theo Beijing News, Global Times)