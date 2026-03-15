"Cao nhân" Lê Bách lần đầu lộ diện, tiết lộ hậu trường những pha "cứu ảnh" viral khắp Threads

Không ảnh đại diện, không bài đăng, gần như không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào thế nhưng tài khoản Threads của chàng trai có tên Lê Bách vẫn thu hút hơn 60.000 người bấm theo dõi. Con số này khiến không ít người tò mò: Một tài khoản “im lặng” như vậy, vì sao lại được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều đến thế?

Thực tế, cái tên Lê Bách không nổi lên nhờ việc đăng nội dung hay xây dựng hình ảnh cá nhân, mà đến từ một việc khá đặc biệt là chỉnh sửa và “cứu” những bức ảnh tưởng chừng đã hỏng.

Lê Bách đang là cái tên được cộng đồng mạng nhắc nhiều nhất lúc này

Nếu lướt các bài đăng xin giúp chỉnh sửa ảnh trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận tag tài khoản Lê Bách. Với nhiều người dùng, đây gần như đã trở thành “nhân vật quen mặt” mỗi khi cần khôi phục ảnh mờ, ảnh cháy sáng hoặc những bức hình kỷ niệm bị hỏng.

Điểm khiến cộng đồng mạng chú ý là cách Lê Bách xuất hiện. Anh chàng hiếm khi trao đổi dài dòng, cũng không giải thích nhiều về quá trình chỉnh sửa. Thay vào đó, dưới những bài đăng cầu cứu, Lê Bách thường chỉ gửi lại một phiên bản ảnh đã được chỉnh lại rõ nét hơn. Từ những bức hình bị mờ, thiếu chi tiết hay ánh sáng quá gắt, phiên bản sau khi chỉnh sửa thường trở nên dễ nhìn và sắc nét hơn đáng kể.

Chính sự giúp đúng lúc này khiến cái tên Lê Bách dần được cộng đồng mạng ghi nhớ. Từ vài lần xuất hiện ban đầu, ngày càng nhiều người bắt đầu tag tài khoản của anh mỗi khi có bài đăng cần chỉnh sửa ảnh. Dần dần, Lê Bách trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trong những tình huống như vậy.

Điều đáng nói là dù được nhiều người biết đến, tài khoản của Lê Bách vẫn giữ nguyên trạng thái khá “trống”. Không bài đăng cá nhân, không chia sẻ đời sống, không avatar.

Tài khoản Threads của Lê Bách hoàn toàn trống

Liên hệ với Lê Bách, anh chàng giới thiệu thêm về bản thân mình: “Mình là Lê Bách sinh năm 2004, sinh ra và lớn lên ở Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai). Hiện tại, mình đang là sinh viên của Đại học Thuỷ Lợi, sinh sống và học tập, làm việc tại Hà Nội”.

Theo chia sẻ, việc chỉnh sửa và phục chế ảnh bắt đầu với Lê Bách từ khoảng năm 2017. Ban đầu, đó chỉ là sở thích cá nhân khi anh chàng tự tìm hiểu các công cụ chỉnh sửa ảnh trên máy tính. Tuy nhiên càng tìm hiểu, anh càng hứng thú với việc cải thiện chất lượng ảnh cũ, ảnh bị mờ hoặc những bức hình tưởng chừng không thể khôi phục.

Chân dung Lê Bách

Chia sẻ về công việc của mình, Bách nói: “Mình có nhận chỉnh sửa và có tính phí cho những AI có nhu cầu. Còn trong thời gian rảnh mình sẽ lướt các hội nhóm trên MXH, nếu có người cần sửa ảnh là mình đều giúp miễn phí cho mọi người. Với mình, việc làm này không chỉ là giúp họ lưu giữ lại được kỷ niệm quý giá mà còn là cách để mình tiếp tục trau dồi kỹ năng và theo đuổi niềm đam mê của mình”.

Dù lượng người theo dõi ngày càng tăng, anh vẫn giữ cách xuất hiện khá kín đáo trên mạng xã hội. Không chia sẻ nhiều về đời sống cá nhân, không cố gắng tạo dựng hình ảnh nổi bật, Lê Bách đơn giản chỉ tiếp tục làm điều mình thích là chỉnh sửa ảnh.

Ngoài việc học, công việc hàng ngày của Lê Bách là chỉnh sửa hình ảnh

Về cách chỉnh sửa cũng như một số ý kiến trái chiều liên quan đến công nghệ AI, Lê Bách thẳng thắn bày tỏ: “Mình có sử dụng AI hỗ trợ ở một số bước, nhất là khi cần phục hồi chi tiết hoặc làm rõ nét nhanh hơn.

Tuy nhiên phần lớn mình vẫn phải chỉnh sửa lại thủ công trong Photoshop để giữ được gương mặt và cảm giác thật của bức ảnh. Vì nhiều ảnh cũ hoặc ảnh film bị lỗi thì nếu dùng AI hoàn toàn sẽ dễ bị sai chi tiết. Nên mình thường kết hợp cả hai: AI để hỗ trợ khôi phục ban đầu, còn sau đó mình chỉnh tay lại khá nhiều để ảnh tự nhiên và giống bản gốc nhất”.