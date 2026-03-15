Những người nằm trong "danh sách yêu thích" của ung thư phổi thường có 4 sở thích khi ăn uống

Ai cũng biết hút thuốc lá hay hít phải khói bụi ô nhiễm là "con đường ngắn nhất" dẫn đến ung thư phổi. Thế nhưng, nhiều người dù không hút thuốc, sống trong môi trường trong lành vẫn không may nằm trong "danh sách yêu thích" của căn bệnh quái ác này.

Các chuyên gia ung bướu chỉ ra rằng, ung thư phổi không phát triển sau một đêm mà tích tụ từ những tổn thương nhỏ nhất. Trong đó, thói quen ăn uống đóng vai trò như những "viên gạch" xây nên bức tường bệnh tật. Dưới đây là 4 sở thích ăn uống khiến phổi của bạn trở nên "mong manh" và dễ bị tế bào ung thư tấn công nhất:

1. "Nghiện" đồ nướng và thịt nấu cháy cạnh

Thịt nướng thơm lừng là món khoái khẩu của nhiều người, nhưng khi thực phẩm được nướng ở nhiệt độ cao, đặc biệt là phần cháy sém, sẽ tạo ra Benzopyrene. Bác sĩ Shang Yanhong, Bệnh viện trực thuộc Đại học Hà Bắc (Trung Quốc) cảnh báo đây là một chất gây ung thư cực mạnh.

Việc thường xuyên hít phải khói từ bếp nướng kết hợp với việc nạp chất này vào cơ thể sẽ kích ứng trực tiếp tế bào phổi. Theo ông, sở thích ăn thịt "giòn ngoài mềm trong" thực chất là cách chúng ta đưa các độc phẩm vào sâu trong hệ hô hấp, bào mòn lá phổi.

2. Thói quen ăn đồ muối chua, thực phẩm ngâm

Dưa cải, cá muối, cà nén... chứa hàm lượng muối cực cao, trực tiếp gây ra tình trạng viêm mãn tính tại niêm mạc phổi. Khi phổi bị viêm kéo dài, khả năng tự phục hồi trước khói bụi bị suy giảm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho các tế bào đột biến hình thành. Việc lạm dụng nhóm đồ muối này thực chất là đang âm thầm "ướp" lá phổi trong môi trường viêm, khiến các nốt phổi dễ dàng tiến triển thành ác tính.

3. Thích đồ chiên rán và hay dùng dầu mỡ tái chế

Gà rán, quẩy hay các món chiên ngập dầu chứa một sát thủ thầm lặng tên là Acrylamide. Bác sĩ Wang Yan thuộc Bệnh viện Ung thư Trung Quốc (Bắc Kinh, Trung Quốc) cho biết, chất này hình thành khi tinh bột và protein bị đun nóng ở nhiệt độ dầu quá cao, có liên quan trực tiếp đến ung thư phổi và tuyến tụy.

Nguy hiểm hơn, việc sử dụng dầu ăn đun đi đun lại nhiều lần chứa vô số gốc tự do và hợp chất độc hại. Lâu ngày khiến phổi bị oxy hóa nặng nề và làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi.

4. Lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn giàu phụ gia

Mì gói, thịt khô hay đồ đóng hộp chứa hàng loạt chất phụ gia để giữ vị tươi ngon. Dù ở ngưỡng cho phép nhưng chỉ nên ăn vừa phải. Khi ăn quá nhiều, quá thường xuyên thì chúng sẽ tích tụ và làm rối loạn hệ thống trao đổi chất. Đặc biệt, chế độ ăn này thường nghèo nàn chất xơ và vitamin C, E. Trong khi đây là những "lá chắn" bảo vệ DNA của tế bào phổi khỏi đột biến ác tính. Việc thiếu hụt rau xanh khiến phổi mất đi khả năng kháng viêm tự nhiên.

Ăn uống thế nào để ngăn ngừa ung thư phổi?

Để xây dựng "hàng rào bảo vệ" vững chắc cho hệ hô hấp và giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện các thay đổi sau trong chế độ ăn uống:

- Ưu tiên thực phẩm "đa sắc màu": Tăng cường rau xanh, cà chua và bông cải xanh. Chúng giàu vitamin C, E và Lycopene giúp sửa chữa tổn thương tế bào và kháng viêm mạnh mẽ cho phổi.

- Dưỡng phổi bằng thực phẩm màu trắng: Lê, nấm tuyết, củ cải trắng giúp duy trì độ ẩm niêm mạc, hỗ trợ phổi "bẫy" và đào thải độc tố tốt hơn.

- Thay đổi nguồn đạm: Ưu tiên protein chất lượng cao từ cá tươi, trứng và đậu phụ thay vì các loại thịt chế biến sẵn để giảm tải gánh nặng cho hệ thống miễn dịch.

Đương nhiên, quan trọng hơn cả ăn uống là tránh xa các yếu tố nguy cơ cao của ung thư phổi như khói thuốc, môi trường ô nhiễm.... Hãy khám sức khoẻ định kỳ, nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ cao thì cần thực hiện chụp CT xoắn ốc liều thấp hàng năm. Đây là "vũ khí" quan trọng nhất để phát hiện sớm các nốt phổi trước khi chúng tiến triển thành ung thư.

Nguồn và ảnh: QQ, Common Health