Bảng chi tiêu của người mua 1 chỉ vàng mỗi tháng

Giá vàng đang dao động quanh ngưỡng 18 triệu đồng 1 chỉ - cao hơn cả 1 tháng lương của không ít người. Với tình hình này, việc mua được 1 chỉ vàng hàng tháng không phải chuyện đơn giản. Người có thể “đút túi” 1 chỉ vàng hàng tháng chắc chắn phải đảm bảo được ít nhất 2 yếu tố: Có khả năng kiếm tiền, và biết vun vén chi tiêu.

Tâm sự của một người dùng ẩn danh trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Ở độ tuổi 36, một trong những điều đáng tự hào nhất chính là mỗi tháng mua 1 chỉ vàng, 1 năm có 12 chỉ trong tay.

Bảng chi tiêu do người này chia sẻ

Có thể thấy thực chi hàng tháng của người này chỉ dừng lại ở mức 6.880.000 đồng. Tính thêm cả 3 triệu đồng tiền gửi mẹ và 8 triệu đồng tiền tích lũy mới là 17.880.000 đồng. So với mức thu nhập 22.450.000 đồng, mức chi như vậy quá lý tưởng vì chỉ chiếm khoảng 30,6%.

“Hôm nay 1 chỉ vàng chỗ mình là 17,5 triệu. Nhìn lại hành trình tích lũy vàng của bản thân, càng ngày mình càng thấy đó là quyết định đúng. Bạn bao nhiêu tuổi, không quan trọng. Quan trọng là tích lũy càng sớm càng tốt, không do dự, không chần chừ. Tháng nào nhận lương xong mình cũng đi mua vàng luôn, không quan tâm giá rẻ hay đắt, thế mới có vàng, mới tích sản được dần dần. Năm nay mình có thêm 1 nguồn thu nữa, mỗi tháng mua được 1 chỉ, 1 năm 12 chỉ. Mình dự định sẽ mua vàng đều hàng tháng đến năm 50 tuổi, giờ mình mới 36 thôi” - Người này viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đều dành lời khen và bày tỏ sự ngưỡng mộ với quyết tâm mua vàng của người này.

“Đấy 36 tuổi người ta ở trọ hơn 2 triệu để dành tiền mua vàng, còn mình thì từ năm 28 tuổi đến giờ tiền thuê nhà toàn bằng 40% lương tháng, bảo sao giờ U40 vẫn chưa có gì đáng kể. Nể bạn này thật” - Một người bày tỏ.

“Chồng em cũng có quan điểm y hệt như này. Suốt ngày giục vợ đi mua vàng thôi, toàn bảo cố mỗi tháng 1 chỉ thì đến cuối năm có được 1 ít thành tấm thành món, chứ tiêu xài ăn chơi thì bao nhiêu cũng hết mà xong chẳng đọng lại gì. Nhiều khi thấy chồng ham vàng quá em cũng áp lực, mà giờ lại thấy may đã nghe chồng” - Một người chia sẻ.

“Tầm này mà mỗi tháng mua được chẵn 1 chỉ thì thu nhập cũng phải rất khá, đương nhiên cũng phải biết vun vén chi tiêu nữa thì mới được” - Một người bình luận.

“Mình cũng 36 tuổi, mua vàng từ lúc có 7 triệu 1 chỉ đến giờ là hơn 18 triệu 1 chỉ rồi vẫn mua. Năm ngoái mình gom góp được hơn 1 cây vàng, năm nay thì đang chưa biết ra sao vì giá vàng cũng hơi cao” - Một người bày tỏ.

4 điều cần lưu tâm khi mua vàng tích lũy

1. Xác định rõ mục tiêu và thời gian nắm giữ

Mua vàng không đơn giản là "thấy giá tăng thì mua". Bạn cần làm rõ mình mua để làm gì và giữ trong bao lâu. Nếu mục tiêu là tích lũy dài hạn để phòng ngừa rủi ro lạm phát, bạn sẽ ưu tiên sự ổn định và tính thanh khoản. Còn nếu kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn kiếm lời nhanh, bạn phải chấp nhận biến động mạnh và rủi ro cao hơn.

Khi xác định rõ mục tiêu và khung thời gian nắm giữ, bạn sẽ tránh được tâm lý hoang mang mỗi khi giá lên xuống thất thường.

2. Hiểu rõ loại vàng, chênh lệch mua - bán và chi phí liên quan

Trên thị trường có nhiều loại vàng: vàng miếng, vàng nhẫn trơn, vàng trang sức… Mỗi loại có mức chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Nếu không tìm hiểu kỹ, bạn có thể mất một khoản đáng kể ngay khi vừa mua xong. Ngoài ra, cần hỏi rõ về phí gia công, kiểm định, bảo quản… để tính đúng chi phí thực tế thay vì chỉ nhìn vào giá niêm yết.

3. Đảm bảo nguồn tiền và chuẩn bị kịch bản rủi ro

Vàng nên được mua bằng tiền nhàn rỗi, không phải tiền vay mượn hay tiền dành cho kế hoạch ngắn hạn. Bạn cũng cần tự đặt câu hỏi: nếu giá giảm trong vài tháng tới, mình có đủ khả năng giữ hay buộc phải bán lỗ? Làm rõ kịch bản xấu trước khi mua giúp bạn chủ động hơn và tránh ra quyết định theo cảm xúc. Đầu tư vàng hiệu quả không nằm ở việc đoán đúng đỉnh - đáy, mà ở việc quản lý được rủi ro và dòng tiền của chính mình.

4. Duy trì kỷ luật mua vàng

Kỷ luật là yếu tố nhiều người bỏ qua. Thay vì mua theo cảm xúc hoặc chạy theo tin đồn, bạn có thể đặt ra nguyên tắc rõ ràng như mua định kỳ theo tháng hoặc theo tỷ lệ tài sản nhất định. Khi có kỷ luật, bạn sẽ tránh được việc "đu đỉnh" vì tâm lý FOMO và cũng không hoảng loạn bán tháo khi giá giảm. Đầu tư vàng hiệu quả thường đến từ sự đều đặn và kiên nhẫn, không phải từ những quyết định bốc đồng.