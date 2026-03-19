Phát hiện 60 triệu đồng tiền mặt nằm chơ vơ dưới chân cầu: Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh

19-03-2026 - 13:55 PM | Sống

Phát hiện chiếc túi xách chứa khoản tiền lớn, người đàn ông SN 1992 đã ngay lập tức trình báo với công an địa phương.

Trong lúc lưu thông qua khu vực chân cầu Kỳ Lam (thuộc xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng), chị Lê Thị Kim Lai đã sơ ý làm rơi một chiếc túi, bên trong chứa hơn 60 triệu đồng cùng một số tài sản cá nhân.

Thời điểm này, anh Đoàn Ngọc Sơn (sinh năm 1992, trú tại thôn Bến Đền, xã Gò Nổi) cũng đang di chuyển qua khu vực trên. Phát hiện chiếc túi bị rơi, anh Sơn đã nhặt được và không giữ lại mà nhanh chóng mang đến trình báo tại Công an xã Gò Nổi, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh mất để trao trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và tài sản, Công an xã Gò Nổi đã khẩn trương tiến hành xác minh, truy tìm chủ sở hữu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định được người đánh rơi là chị Lê Thị Kim Lai và tiến hành trao trả toàn bộ tài sản.

Đại diện Công an xã Gò Nổi cho biết, hành động của anh Đoàn Ngọc Sơn là một nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức công dân đáng trân trọng. Việc làm này không chỉ giúp người đánh rơi nhận lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người dân văn minh, sống có trách nhiệm với xã hội.

Thông qua vụ việc, Công an xã Gò Nổi cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân. Khi tham gia giao thông hoặc trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản, tránh sơ suất làm rơi hoặc thất lạc, đặc biệt là tại những khu vực đông người hoặc khi di chuyển.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đề nghị, khi nhặt được tài sản của người khác, người dân nên nhanh chóng thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan chức năng gần nhất. Đây không chỉ là hành động đúng quy định pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm và đạo đức xã hội, giúp tài sản được trao trả kịp thời cho người bị mất.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng

Nguyên An

