Người dân phát hiện loạt tiền nhiều mệnh giá ở khu vực đường Tràng Thi, công an mời người phụ nữ SN 1973 tới trụ sở làm việc

Theo công an TP Hà Nội, sáng 18/3/2026, Công an phường Hoàn Kiếm đã kịp thời tiếp nhận, xác minh và trao trả 01 chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tiền mặt cho công dân bị đánh rơi tại khu vực ngã tư Tràng Thi – Quán Sứ.

Theo đó, hồi 10h00 ngày 17/3/2026, Công an phường Hoàn Kiếm tiếp nhận thông tin từ người dân về việc nhặt được 01 chiếc ví tại khu vực ngã tư Tràng Thi – Quán Sứ. Người dân đã thông báo và bàn giao chiếc ví cho cơ quan Công an. Qua kiểm tra, ví có nhiều giấy tờ tùy thân cùng số tiền mặt 7.977.000 đồng.

Công an phường Hoàn Kiếm hoàn tất thủ tục, trao trả tài sản cho người dân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã khẩn trương triển khai các biện pháp rà soát, xác minh để làm rõ chủ sở hữu tài sản.

Đến ngày 18/3/2026, chị Dương Thị Phương (sinh năm 1973) - chủ nhân chiếc ví đã đến trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm làm thủ tục nhận lại tài sản. Sau khi đối chiếu thông tin và hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng Công an đã trao trả đầy đủ số tiền và giấy tờ cho chị Phương.

Nhận lại tài sản bị thất lạc, chị Phương bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn tới người dân đã trung thực giao nộp tài sản, đồng thời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ trao trả kịp thời.

Theo Cổng thông tin điện tử công an TP Hà Nội



