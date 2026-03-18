Mừng cưới đồng nghiệp 7 triệu đồng nhưng nhận lại quà là chiếc cốc cũ, tôi cắt đứt quan hệ: 6 tháng sau hối hận vì lý do không ngờ

Hai cô gái Tiểu Hoa và Mỹ Lệ (Trung Quốc) gia nhập một công ty lớn cùng thời điểm và đã làm việc cùng nhau suốt ba năm. Trong quãng thời gian đó, họ phối hợp ăn ý, trở thành đồng nghiệp thân thiết, thậm chí có thể xem là bạn bè.

Năm ngoái, khi Mỹ Lệ tổ chức đám cưới, Tiểu Hoa không ngần ngại chuẩn bị một phong bì mừng trị giá 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) - một con số không nhỏ, thể hiện sự trân trọng của cô dành cho mối quan hệ này.

Tuy nhiên, sau đám cưới, món quà mà Tiểu Hoa nhận lại từ Mỹ Lệ khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Đó chỉ là một chiếc cốc thủy tinh bình thường. Không những vậy, phần miệng cốc còn có dấu hiệu đã qua sử dụng. Cảm giác thất vọng nhanh chóng chuyển thành tức giận. Trong suy nghĩ của Tiểu Hoa, món quà này không tương xứng với tình cảm cũng như số tiền cô đã bỏ ra.

Để chắc chắn mình không hiểu lầm, cô hỏi thăm các đồng nghiệp khác. Họ đều nhận được những món quà cưới là sản phẩm công nghệ hoặc vật dụng khác. Điều này càng khiến Tiểu Hoa cảm thấy bị xem nhẹ.

Khi gặp lại nhau ở công ty, Mỹ Lệ chỉ nói: “Tôi hy vọng bạn thích món quà”, nhưng Tiểu Hoa lập tức bùng nổ. Cô thẳng thắn chỉ trích chiếc cốc cũ, thậm chí cho rằng nếu gặp khó khăn tài chính thì Mỹ Lệ nên nói rõ, thay vì tặng một món quà như vậy.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng căng thẳng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp xung quanh. Mỹ Lệ không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi.

Kể từ đó, bầu không khí trong văn phòng thay đổi rõ rệt. Tiểu Hoa và Mỹ Lệ gần như không còn giao tiếp ngoài công việc. Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện và Tiểu Hoa dần bị gắn với hình ảnh là người nóng nảy, khó kiểm soát cảm xúc. Một lần mất kiểm soát cảm xúc của cô đã để lại ấn tượng tiêu cực lâu dài trong mắt đồng nghiệp. Hai người từ đó cũng không được phân công chung nhóm làm việc.

6 tháng sau, trong lúc dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần, Tiểu Hoa vô tình tìm lại chiếc cốc từng bị cô bỏ xó. Khi ánh nắng chiếu vào đáy cốc, cô phát hiện một dòng chữ nhỏ được khắc tinh tế mà trước đó chưa từng để ý.

Dòng chữ ghi: “Gửi người bạn thân yêu nhất của tôi: Mong rằng chiếc cốc này luôn đầy và tình bạn của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi. Ngày 8 tháng 6 năm 2015.”

Đó chính là ngày đầu tiên Tiểu Hoa và Mỹ Lệ gặp nhau khi cùng tham gia khóa đào tạo nhân viên mới. Ký ức dần quay trở lại. Khi khóa đào tạo kết thúc, Tiểu Hoa từng mua hai chiếc cốc giống nhau để làm kỷ niệm. Chiếc của cô đã bị vỡ từ lâu, còn chiếc của Mỹ Lệ hóa ra vẫn được giữ gìn suốt nhiều năm.

Món quà cưới ấy không phải là một vật dụng ngẫu nhiên, mà là một kỷ vật chứa đựng tình cảm và ký ức. Nhận ra điều này, Tiểu Hoa lặng người. Chiếc cốc trong tay bỗng trở nên nặng nề, như mang theo cả sự hối hận.

Sau đó, cô chủ động gọi video cho Mỹ Lệ để xin lỗi. Khi nghe lời giải thích, Mỹ Lệ chỉ cười: cô từng lo rằng sau cuộc cãi vã, Tiểu Hoa sẽ không còn muốn giữ mối quan hệ này. Khoảnh khắc đó, cả hai cùng bật cười, xen lẫn là những giọt nước mắt muộn màng.

Những sai lầm phổ biến trong quan hệ công sở

Từ câu chuyện của Tiểu Hoa, có thể thấy nhiều ngộ nhận quen thuộc trong môi trường làm việc:

Thứ nhất, nhầm lẫn giữa đồng nghiệp và bạn thân. Sự gần gũi trong công việc dễ khiến con người chia sẻ quá mức, kỳ vọng nhiều hơn vào mối quan hệ để rồi thất vọng khi không nhận lại điều tương tự.

Thứ hai, coi đồng nghiệp như người xa lạ. Giữ khoảng cách tuyệt đối có thể giúp tránh rắc rối, nhưng cũng khiến môi trường làm việc trở nên lạnh nhạt, thiếu sự hỗ trợ cần thiết.

Thứ ba, đánh giá sai ý định của người khác. Đây là sai lầm nguy hiểm nhất khi mỗi người đều nhìn nhận vấn đề qua lăng kính cá nhân mà không thực sự tìm hiểu đối phương.

Chỉ cần Tiểu Hoa đặt một câu hỏi đơn giản: “Chiếc cốc này có ý nghĩa gì không?”, toàn bộ hiểu lầm có thể đã không xảy ra.

Làm gì để xây dựng mối quan hệ lành mạnh nơi công sở?

Một số người đặt câu hỏi: “Môi trường làm việc phức tạp quá, làm sao tôi có thể xây dựng được những mối quan hệ chuyên nghiệp lành mạnh?”

Trước hết, mỗi người cần xác định rõ ranh giới trong mối quan hệ với đồng nghiệp, bởi đây là mối quan hệ hợp tác nên cần giữ sự thân thiện nhưng không nên phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc hay đo lường bằng vật chất.

Tiếp theo, mỗi cá nhân cần ưu tiên tính chuyên nghiệp trong công việc; khi xảy ra mâu thuẫn, họ nên tập trung vào vấn đề thay vì công kích cá nhân, bởi một lời nói thiếu kiểm soát có thể để lại hậu quả lâu dài.

Cuối cùng, mỗi người cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng cách hạn chế phán xét, chủ động đặt câu hỏi và bày tỏ cảm xúc một cách rõ ràng, vì những câu nói bắt đầu bằng “Tôi cảm thấy…” thường giúp mở ra đối thoại thay vì đẩy mâu thuẫn lên cao.

Theo Toutiao