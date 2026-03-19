Thấy vàng da kèm ngứa, người phụ nữ đi khám phát hiện mắc 2 loại ung thư: Bệnh viện Bạch Mai nói quá hiếm gặp, thách thức trong chẩn đoán

Các bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp đặc biệt khi bệnh nhân mắc đồng thời hai ung thư nguyên phát: Ung thư đại tràng phải và ung thư đường mật trong gan - tình huống hiếm gặp, đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị.

Phát hiện bất thường từ triệu chứng vàng da

Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, nhập viện trong tình trạng vàng da, ngứa và đau vùng hạ sườn phải kéo dài. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy tổn thương đường mật trong gan kèm sỏi và giãn đường mật.

Hình ảnh sỏi đường mật tạo ổ áp xe gan - đường mật gan trái( vòng tròn màu đỏ). Giãn nhẹ đường mật trong gan hai bên. Dày thành nhẹ ngã ba đường mật trên phim chụp cắt lớp vi tính.

Trong quá trình thăm khám toàn diện, nội soi tiêu hóa phát hiện thêm một khối u tại đại tràng lên. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô tuyến.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc đồng thời hai ung thư nguyên phát, thay vì một khối u di căn. Cụ thể:

- Ung thư đại tràng phải: Giai đoạn sớm (IA), chưa di căn hạch

- Ung thư đường mật trong gan: Giai đoạn tiến triển (IIIB), có xâm lấn và di căn hạch

Theo các chuyên gia, việc phân biệt ung thư nguyên phát với di căn có ý nghĩa then chốt, bởi quyết định hoàn toàn hướng điều trị và tiên lượng cho người bệnh.

Dựa trên thể trạng và mức độ tổn thương, ê-kíp lựa chọn phương án phẫu thuật triệt căn trong cùng một lần mổ. Người bệnh được cắt đoạn đại tràng phải kèm nạo vét hạch, đồng thời cắt gan trái và đường mật ngoài gan.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, toàn bộ tổn thương được loại bỏ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng gan mật dần ổn định. Bệnh nhân được chuyển sang điều trị tiếp tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu để hóa trị bổ trợ, nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Khuyến cáo từ bác sĩ

Theo PGS.TS. Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai, việc phát hiện đồng thời hai ung thư nguyên phát trong hệ tiêu hóa là rất hiếm. Trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của thăm khám toàn diện, giúp phát hiện sớm những tổn thương tiềm ẩn.

Đáng chú ý, ung thư đường mật trong gan thường tiên lượng xấu do phát hiện muộn. Ở bệnh nhân này, các dấu hiệu tắc mật xuất hiện sớm đã vô tình trở thành “chìa khóa” giúp phát hiện bệnh ở thời điểm còn khả năng can thiệp triệt căn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám khi có các dấu hiệu bất thường như vàng da, đau bụng, rối loạn tiêu hóa kéo dài. Tầm soát ung thư định kỳ, đặc biệt bằng nội soi tiêu hóa, giúp phát hiện sớm tổn thương.

Sau điều trị, bệnh nhân cần tái khám định kỳ mỗi 3-6 tháng bằng siêu âm, CT hoặc MRI và xét nghiệm dấu ấn ung thư. Riêng với ung thư đại tràng, nội soi kiểm tra nên thực hiện mỗi 1-2 năm để phát hiện sớm tái phát hoặc tổn thương mới.

Trường hợp này được xem là minh chứng cho hiệu quả của tiếp cận đa chuyên khoa và cá thể hóa điều trị trong các ca ung thư phức tạp.

Theo BV Bạch Mai