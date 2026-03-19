3 người một nhà cùng mắc ung thư gan, bác sĩ nói thẳng: 5 thực phẩm này để lâu trong tủ lạnh là "hại cho gan"

Bà Lưu vừa nói vừa khóc nấc lên: "Bác sĩ ơi, chồng tôi cũng được chẩn đoán mắc ung thư gan. Con gái tôi chưa đầy 30 tuổi, sao cháu cũng bị ung thư gan? Không phải do di truyền thì có phải chế độ ăn uống của gia đình chúng tôi có vấn đề gì không?"

Sáu tháng trước, bà Lưu, ngoài 50 tuổi, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) đi khám vì đau vùng hạ sườn phải dai dẳng lan cả ra sau lưng, cơ thể chỉ ngồi không cũng mệt. Kết quả phát hiện ung thư gan. Lúc này bác sĩ đã khuyên bà chú ý hơn tới chế độ ăn uống và nghi ngờ đây là nguyên nhân gây bệnh nhưng bà không tin. Bà cho rằng gia đình mình chỉ ăn đồ tự nấu, không ai uống rượu hay hút thuốc nên bệnh là do mình "xấu số". Mặc dù bác sĩ khuyên nên đưa cả gia đình tới tầm soát, bà cũng bỏ ngoài tai.

Một nhà 3 người cùng mắc ung thư gan (Ảnh minh họa)

Chẳng ngờ, thời gian trôi qua chồng và con gái bà cũng có những biểu hiện bất thường, nhất là đau vùng bụng trên bên phải và chán ăn. Nhớ tới lời bác sĩ, bà nhất quyết đưa cả hai người tới bệnh viện. Thật chẳng ngờ, họ cũng mắc ung thư gan dù mức độ nhẹ hơn. Đến đây bà mới bắt đầu suy nghĩ, chế độ ăn uống của gia đình mình có lẽ thật sự có vấn đề.

Lần này, với sự hợp tác của bà Lưu, bác sĩ đã tìm ra "thủ phạm" chính là những món ăn, thực phẩm nằm ngay trong tủ lạnh. Thức ăn thừa được hâm đi hâm lại nhiều lần, trái cây bị nấm mốc được cắt bỏ phần hỏng để tủ lạnh ăn dần, khoai tây gửi từ quê lên rất nhiều, để trong tủ lạnh mọc mầm vẫn nấu ăn suốt nhiều năm. Chúng sinh ra chất độc hại, nấm mốc từ từ "ăn mòn" gan cả gia đình sau những bữa cơm tưởng lành mạnh. Bà Lưu bật khóc nức nở trong sự hối hận muộn màng.

5 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh dễ sinh độc "phá gan"

Bác sĩ Zhou Yingqun, Trưởng khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân số 10 Thượng Hải (Trung Quốc) giải thích, tủ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm quá trình hư hỏng chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn hay các độc tố nấm mốc. Đối với gia đình bà Lưu, việc tiếp xúc lâu dài với aflatoxin, nitrosamine và các hợp chất hữu cơ bị biến đổi chính là "con đường tắt" dẫn đến ung thư.

Gan là cơ quan giải độc chính, nhưng khi lượng độc tố nạp vào từ thực phẩm bẩn vượt quá khả năng xử lý, các tế bào gan sẽ bị viêm mãn tính, dẫn đến xơ hóa và cuối cùng là đột biến thành tế bào ung thư. Qua câu chuyện này, bác sĩ Zhou nhắc nhở có 5 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh dễ thành "thuốc độc" hại gan, chúng ta nên chú ý:

1. Trái cây, nhất là loại dễ dập nát, nấm mốc

Nhiều loại thực phẩm để trong tủ lạnh lâu dễ sinh nấm mốc aflatoxin gây ung thư (Ảnh minh họa)

Trái cây để lâu sẽ lên men, hư hỏng, nấm mốc và sinh ra aflatoxin. Đây là loại độc tố cực mạnh gây ung thư gan đã được WHO cảnh báo. Độc tố này có khả năng xâm nhập sâu vào toàn bộ quả ngay cả khi bạn đã cắt bỏ phần dập nát. Khi gan phải liên tục xử lý aflatoxin, các cấu trúc tế bào sẽ bị phá hủy, dẫn tới gan nhiễm mỡ, xơ gan và hình thành các khối u ác tính.

2. Thủy hải sản bảo quản quá lâu

Tôm, cá, mực khi để lâu trong ngăn mát sẽ phân hủy và sản sinh ra histamine. Hợp chất này không chỉ gây dị ứng cấp tính như phát ban, co giật mà còn khiến gan phải hoạt động quá tải để trung hòa độc tố. Việc tiếp xúc với histamine liều lượng thấp kéo dài từ hải sản kém tươi là tác nhân gây viêm và suy giảm chức năng gan âm thầm. Nên dùng hải sản sống trong 1 - 2 ngày ở ngăn mát và không quá 1 tháng khi cấp đông.

3. Ngũ cốc và các loại hạt

Các loại ngũ cốc hoặc hạt tích trữ trong tủ lạnh rất dễ bị ẩm mốc, trở thành nguồn "nuôi" chất cực độc aflatoxin. Đáng sợ nhất là aflatoxin không bị tiêu diệt ở nhiệt độ nấu nướng thông thường (lên tới 280 độ C) và bào tử nấm thường đã ăn sâu vào lõi hạt trước khi hiện hình thành lớp mốc bên ngoài, khiến việc nấu chín hạt cũng vô nghĩa chứ không nói gì chỉ rửa sạch.

4. Rau xanh đã nấu chín để qua đêm

Rau nấu chín bảo quản lạnh dễ sinh ra nitrit, nhất là để qua đêm hoặc nhiều ngày. Khi vào dạ dày, nitrit kết hợp với các axit amin tạo thành nitrosamine - chất gây ung thư cực mạnh. Việc hâm nóng không thể tiêu diệt được nitrosamine mà còn làm chất độc này cô đặc hơn, gây tổn thương trực tiếp đến hệ thống lọc độc của gan. Tốt nhất nên ăn hết rau ngay trong ngày để đảm bảo an toàn.

Không chỉ rau xanh, các món nấu chín khác đều không nên để qua đêm rồi hâm lại nhiều lần nếu muốn bảo vệ sức khoẻ (Ảnh minh họa)

5. Sữa và các chế phẩm từ sữa

Nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng sữa để trong tủ lạnh có thể dùng được mãi hoặc hàng tháng trời. Nhưng sự thật là sữa tươi sau khi mở nắp 24 giờ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, làm biến đổi protein và sinh ra độc chất. Các sản phẩm sữa bị nhiễm khuẩn khi nạp vào cơ thể sẽ buộc gan phải huy động toàn bộ nguồn lực để giải độc, gây ra tình trạng gan mệt mỏi và dễ mắc các bệnh lý viêm nhiễm. Hãy luôn kiểm tra mùi vị và bề mặt sữa trước khi dùng, đặc biệt trong mùa nóng.

Nguồn và ảnh: Sohu, China Times, The Paper