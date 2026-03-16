Nhiều người thích mua vì tiện nhưng nhân viên siêu thị nói thẳng: 5 loại thực phẩm này càng bắt mắt càng phải nhìn kỹ

Đi siêu thị ngày nay, nhiều người có xu hướng chọn các loại thực phẩm đóng gói sẵn vì tiện, sạch sẽ và tiết kiệm thời gian. Chỉ cần vài phút là có thể bỏ vào giỏ hàng từ rau củ sơ chế, hoa quả cắt sẵn cho tới thịt xay, đồ nguội hay các món chế biến nhanh, rất phù hợp với nhịp sống bận rộn của các gia đình hiện đại.

Tuy nhiên, vẻ ngoài bắt mắt chưa bao giờ là yếu tố đủ để đảm bảo một sản phẩm thực sự tươi ngon và an toàn. Không ít nhân viên siêu thị và người có kinh nghiệm mua sắm lâu năm đều cho rằng, càng là thực phẩm tiện lợi, người mua càng cần nhìn kỹ hơn về bao bì, hạn sử dụng, nhiệt độ bảo quản và tình trạng thực tế của sản phẩm trước khi quyết định xuống tiền.

Thực tế, nhiều mặt hàng được đóng gói đẹp mắt, bày biện gọn gàng dưới ánh đèn sáng vẫn có thể tiềm ẩn những rủi ro về độ tươi, chất lượng hoặc vệ sinh nếu khâu bảo quản và luân chuyển hàng hóa không đạt yêu cầu. Vì thế, thay vì mua theo cảm tính, người tiêu dùng nên tập thói quen quan sát kỹ để tránh chọn nhầm những món tưởng tiện lợi nhưng lại không hẳn là lựa chọn tốt cho sức khỏe.

1. Hoa quả cắt sẵn

Hoa quả cắt sẵn là mặt hàng rất dễ hấp dẫn người mua vì màu sắc tươi tắn, tiện ăn ngay và không mất thời gian sơ chế. Đây cũng là sản phẩm thường xuất hiện ở vị trí dễ nhìn trong siêu thị, nhất là vào buổi chiều hoặc cuối ngày, khi nhu cầu mua món ăn nhanh, món tráng miệng tăng cao.

Dù vậy, đây lại là nhóm thực phẩm cần cân nhắc kỹ. Khi trái cây đã được gọt vỏ và cắt nhỏ, lớp bảo vệ tự nhiên bên ngoài gần như không còn, khiến bề mặt thực phẩm dễ tiếp xúc với vi khuẩn trong quá trình sơ chế, đóng gói, vận chuyển và trưng bày hơn so với quả nguyên vẹn. Nếu bảo quản không đủ lạnh, để quá lâu hoặc dụng cụ chế biến không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ tăng lên đáng kể.

Khi mua loại này, người tiêu dùng nên ưu tiên hộp còn lạnh, nắp đậy kín, nước trong hộp không bị đục, trái cây không dập nát và màu sắc không quá bất thường. Nếu thấy miếng quả bị mềm nhũn, chảy nước nhiều hoặc có mùi lạ, tốt nhất nên bỏ qua, dù hình thức bên ngoài vẫn còn khá bắt mắt.

2. Rau củ sơ chế, rửa sẵn, đóng túi

Rau củ đóng túi hoặc đóng hộp sẵn là lựa chọn được nhiều gia đình thành thị ưa chuộng vì giúp tiết kiệm thời gian nhặt, rửa và cắt tỉa. Với những người bận rộn, đây rõ ràng là một giải pháp tiện lợi, đặc biệt trong các bữa ăn hằng ngày cần chuẩn bị nhanh.

Tuy nhiên, chính vì đã qua sơ chế nên loại rau củ này cũng có thời gian bảo quản ngắn hơn rau còn nguyên. Nếu túi đọng hơi nước quá nhiều, lá rau dập úng, chuyển màu, có dấu hiệu nhớt hoặc phần đáy khay xuất hiện nước bất thường, đó có thể là dấu hiệu sản phẩm không còn tươi như vẻ ngoài.

Một điểm nhiều người hay bỏ qua là chỉ nhìn mặt trên của túi rau. Thực tế, phần rau đẹp nhất thường được xếp lên trên, trong khi phần úa, dập hoặc ẩm nhiều có thể nằm ở phía dưới. Vì vậy, khi mua rau củ sơ chế, nên quan sát toàn bộ túi, kiểm tra hạn dùng và chỉ chọn sản phẩm còn độ khô ráo, màu sắc tự nhiên, không có mùi hăng lạ.

3. Thịt xay sẵn

Thịt xay sẵn là mặt hàng rất tiện vì có thể mua về chế biến ngay thành canh, viên, chả, sốt hoặc món xào. Nhiều người lựa chọn sản phẩm này vì nghĩ rằng đã được đóng khay trong siêu thị thì sẽ an toàn và đồng đều hơn so với mua ở chợ.

Nhưng đây lại là loại thực phẩm nên chọn kỹ hơn bình thường. Khi thịt đã được xay nhỏ, người mua rất khó nhận biết chất lượng nguyên liệu ban đầu, tỷ lệ nạc mỡ hay độ tươi thật sự của phần thịt được sử dụng. So với miếng thịt nguyên khối, thịt xay cũng có diện tích tiếp xúc với không khí lớn hơn, nên nếu bảo quản không tốt sẽ dễ giảm chất lượng nhanh hơn.

Khi chọn mua, hãy ưu tiên sản phẩm có màu sắc tự nhiên, không quá tái cũng không đỏ rực bất thường, bao bì còn nguyên, không phồng, không đọng nhiều nước. Nếu khay thịt có cảm giác lỏng lẻo, nước đỏ chảy ra nhiều hoặc sản phẩm ở sát ngày hết hạn, người mua nên cân nhắc kỹ trước khi chọn.

4. Thịt, cá tẩm ướp sẵn

Những phần thịt hoặc cá đã được tẩm ướp gia vị sẵn thường rất hấp dẫn vì tiện nấu và có hương vị đậm đà. Chỉ cần mang về chiên, nướng hoặc áp chảo là có ngay một món ăn hoàn chỉnh, phù hợp với những bữa cơm cần chuẩn bị nhanh.

Tuy nhiên, chính lớp sốt, gia vị hoặc màu ướp bên ngoài lại có thể khiến người mua khó quan sát rõ độ tươi thật sự của nguyên liệu bên trong. Màu sắc bắt mắt và mùi gia vị đậm đôi khi che đi dấu hiệu thịt không còn ở trạng thái ngon nhất như ban đầu.

Với nhóm thực phẩm này, người mua nên chú ý hạn sử dụng, nhiệt độ bảo quản và tình trạng bao bì. Nếu thấy khay thực phẩm có nhiều nước, lớp bọc không còn căng, sản phẩm có màu quá sẫm hoặc mùi lạ dù đã tẩm ướp, tốt nhất không nên chọn.

5. Đồ nguội, món ăn chế biến sẵn

Xúc xích, giò chả, salad, gà quay, thức ăn chế biến sẵn hay các món ăn đóng hộp dùng ngay đều nằm trong nhóm sản phẩm rất tiện lợi. Chúng thường có hình thức hấp dẫn, dễ mua và đặc biệt thu hút người bận rộn hoặc những ai muốn tiết kiệm thời gian nấu nướng.

Nhưng đây cũng là nhóm cần chú ý kỹ về thời gian trưng bày, nhiệt độ bảo quản và độ nguyên vẹn của bao bì. Với các sản phẩm để mát hoặc ăn ngay, chỉ cần khâu bảo quản không ổn định hoặc trưng bày quá lâu, chất lượng món ăn có thể bị ảnh hưởng.

Khi chọn mua, nên ưu tiên sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, còn hạn dùng, được bảo quản đúng khu vực lạnh hoặc mát theo yêu cầu. Không nên mua những món có dấu hiệu khô mặt, đổi màu, hộp bị phồng hoặc dính nước bất thường quanh mép nắp.

Những lưu ý khi mua đồ ăn sẵn trong siêu thị

Dù mua bất kỳ loại thực phẩm đóng gói nào, người tiêu dùng cũng nên giữ một vài nguyên tắc cơ bản để giảm rủi ro. Trước hết, đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài sạch sẽ hay màu sắc hấp dẫn, mà cần kiểm tra kỹ hạn sử dụng, ngày đóng gói, điều kiện bảo quản và tình trạng thực tế của bao bì.

Ngoài ra, nên ưu tiên lấy sản phẩm còn lạnh đúng chuẩn nếu đó là hàng cần bảo quản mát hoặc đông lạnh. Bao bì phải kín, không rách, không phồng, không có quá nhiều nước đọng hoặc dấu hiệu bất thường ở đáy khay, vì đây thường là những chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng để nhận diện chất lượng.

Người mua cũng không nên tích trữ quá nhiều đồ ăn sẵn chỉ vì tiện. Thực phẩm càng qua nhiều công đoạn sơ chế, cắt gọt, tẩm ướp hoặc đóng gói thì càng cần được sử dụng đúng thời gian khuyến nghị để đảm bảo độ tươi ngon.

Đi siêu thị thông minh không có nghĩa là tránh hoàn toàn các loại thực phẩm tiện lợi. Điều quan trọng là biết chọn kỹ, đọc kỹ và quan sát kỹ, bởi chỉ vài giây để kiểm tra sản phẩm có thể giúp người tiêu dùng tránh được những rủi ro không đáng có cho bữa ăn của cả gia đình.

