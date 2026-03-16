NÓNG: Từ hôm nay, tiền thưởng cho người có công phá án, chống tội phạm tăng gấp 4 lần, cá nhân có thể nhận tới 20 triệu đồng/lần

16-03-2026 - 15:29 PM | Sống

Mức thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm tối đa là 20 triệu đồng/người/lần thưởng, tăng gấp 4 lần so với quy định cũ...

Từ hôm nay (16-3), Quyết định 07/2026 về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng, nguyên tắc thành lập, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; việc thành lập, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; nguồn hình thành, hoạt động chi, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện, quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm.

Ảnh minh họa: Hỗ trợ khống chế tội phạm. Nguồn: Dân trí

Đáng chú ý, theo Điều 5 Quyết định 07/2026/QĐ-TTg quy định quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

- Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 20 triệu đồng/người/lần thưởng và tối đa đối với tập thể là 50 triệu đồng/tập thể/lần thưởng.

Mức thưởng này tăng mạnh so với Quyết định 04/2019/QĐ-TTg. Cụ thể trước đây mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20 triệu đồng/tập thể/lần khen thưởng.

- Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản, gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng.

Mức hỗ trợ tiền đền bù thiệt hại về tài sản cụ thể đối với người bị thiệt hại về tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (trừ trường hợp được giải quyết theo quy định của BLHS 2015, BLTTHS 2015; giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định theo giá thị trường của tài sản đó tại từng địa phương vào thời điểm tài sản bị thiệt hại, kể cả tính khấu hao tài sản) do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 50 triệu đồng/tài sản/lần đền bù.

Mức trợ cấp đột xuất cụ thể đối với người bị thiệt hại về sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 20 triệu đồng/người/lần trợ cấp.

Mức trợ cấp đột xuất cụ thể đối với gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 100 triệu đồng/người chết/lần trợ cấp.

- Hỗ trợ một lần tiền bằng một lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ cho nạn nhân bị mua bán tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận là nạn nhân.

- Hỗ trợ các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác từ nguồn hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm; tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản, gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng.

Theo Trang Đào

Đời sống & pháp luật

4 trường công an tuyển sinh hệ dân sự năm 2026

Muốn lương tăng, sếp quý thì tuyệt đối đừng kết giao với 5 kiểu người này nơi công sở: Số 3 vô cùng quen thuộc!

Mua vé số lúc chờ nhổ răng, người đàn ông trúng độc đắc 8 tỉ đồng

15:22 , 16/03/2026
Trong một gia đình mà con cái không thành đạt, người mẹ thường có những "thói quen xấu" này!

15:00 , 16/03/2026
8 loại nước mà ung thư rất "sợ": Có loại ai cũng uống mỗi ngày!

14:45 , 16/03/2026
Cảnh báo từ WHO: 1 loại ĐỘC TỐ gây ung thư ẩn trong nhiều thực phẩm quen thuộc mà người Việt ĂN MỖI NGÀY

14:26 , 16/03/2026

