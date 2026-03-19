“Nếu mỗi tháng con đưa 100 triệu, mẹ có vui không?”, câu trả lời của mẹ khiến ai còn trẻ nghe cũng hổ thẹn

"Thôi, mẹ không cần đâu", đó là câu mẹ nói mỗi lần tôi dúi tiền vào tay bà. Không từ chối gay gắt, không trách móc, chỉ là một câu nhẹ tênh nhưng đủ để tôi thấy mình… vô dụng theo một cách nào đó.

Tôi 29 tuổi, làm văn phòng ở Hà Nội. Thu nhập không phải quá cao nhưng cũng đủ để tự lo cho bản thân và dư ra một khoản nhỏ mỗi tháng. Với tôi, báo hiếu đơn giản là gửi tiền về nhà, thi thoảng mua cho mẹ cái áo, cái túi, hay vài món đồ bà từng nhắc vu vơ.

Nhưng vấn đề là mẹ tôi không nhận...

Tiền gửi về, bà bảo “để đó mà tiêu”. Mua đồ mới, bà nói “còn nhiều đồ chưa mặc hết”. Có lần tôi mua một chiếc áo khoác khá đắt, nghĩ bụng mùa đông năm nay mẹ sẽ ấm hơn. Nhưng khi về nhà, tôi thấy chiếc áo vẫn treo nguyên trong tủ, còn mẹ thì vẫn mặc chiếc áo cũ đã sờn.

Tôi bắt đầu khó chịu.

Không phải vì tiếc tiền, mà vì cảm giác những gì mình cố gắng làm đều không được ghi nhận. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản: "Mình đi làm, kiếm tiền, muốn lo cho bố mẹ, vậy tại sao lại không nhận?".

Cho đến một lần, tôi buột miệng hỏi điều mình luôn tò mò: “Nếu mỗi tháng con đưa 100 triệu, mẹ có vui không?”.

Mẹ tôi không trả lời ngay. Bà vẫn đang gọt hoa quả, chậm rãi như thể câu hỏi đó không có gì quá lớn. Một lúc sau, mẹ mới nói: “Con cứ sống cho tốt là mẹ vui. Mẹ không cần mấy cái đó. Mẹ cần lúc mẹ gọi thì con nghe máy, cần về nhà thì con sắp xếp được, vậy là đủ rồi".

Câu trả lời không dài, cũng không có gì cao siêu. Nhưng tôi lại không nói được gì thêm.

Ảnh minh hoạ

Bởi vì nếu thành thật, những thứ mẹ nói, tôi lại không làm tốt.

Tôi gửi tiền đều đặn nhưng nhiều khi mẹ gọi thì tôi bận họp, bận deadline, hoặc đơn giản là… để đó rồi quên gọi lại. Tôi mua đồ cho mẹ nhưng lần gần nhất tôi ngồi ăn cơm với bà mà không cầm điện thoại là khi nào, tôi không nhớ rõ.

Tôi luôn nghĩ mình đang báo hiếu theo cách tốt nhất có thể: kiếm tiền nhiều hơn, lo cho bố mẹ đầy đủ hơn. Nhưng hóa ra, đó lại là cách dễ nhất và cũng là cách khiến tôi cảm thấy “mình đã làm đủ”.

Còn những thứ khó hơn, tôi lại bỏ qua.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những điều nhỏ. Mẹ tôi không cần thêm một chiếc áo mới, nhưng bà sẽ vui nếu tôi mặc chiếc áo đó và hỏi: “Mẹ thấy con mặc có đẹp không?”. Mẹ không cần thêm tiền trong tài khoản nhưng sẽ chờ một cuộc gọi hỏi han không vội vàng.

Có lần, tôi về nhà sớm hơn dự định mà không báo trước. Mẹ chỉ nói một câu rất đơn giản: “Sao hôm nay về thế?”, nhưng tôi thấy rõ bà vui hơn bình thường. Bữa cơm hôm đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những món quen thuộc, nhưng lại là lần hiếm hoi tôi ăn mà không thấy vội.

Lúc đó, tôi mới hiểu có thể tôi đã nhầm lẫn giữa “có khả năng cho” và “cho đúng thứ người ta cần”.

Với người trẻ, đặc biệt là khi bắt đầu đi làm và có thu nhập, việc đưa tiền cho bố mẹ gần như trở thành một thước đo. Gửi bao nhiêu, đều đặn thế nào, có mua sắm gì cho gia đình không… tất cả đều dễ nhìn thấy, dễ so sánh.

Nhưng có những thứ không đo được bằng con số.

Không phải bố mẹ nào cũng cần tiền, hoặc ít nhất, đó không phải thứ họ cần nhất. Có những người chỉ cần con cái ổn định, sống tử tế. Có người chỉ cần một cuộc gọi mỗi ngày. Có người chỉ cần con về nhà nhiều hơn một chút.

Ảnh minh hoạ

Điều khó nhất là: những thứ đó không thể “bù” bằng tiền.

Sau này, tôi vẫn gửi tiền về nhà. Vẫn mua cho mẹ những thứ tôi nghĩ là cần thiết. Nhưng tôi không còn coi đó là “cách duy nhất” để báo hiếu nữa.

Tôi tập thói quen gọi điện về nhà nhiều hơn, dù chỉ là vài phút. Tôi cố gắng về nhà thường xuyên hơn, kể cả khi không có dịp gì đặc biệt. Và quan trọng nhất, tôi bắt đầu hỏi mẹ nhiều hơn: “Mẹ cần gì không?” thay vì tự đoán.

Không phải lúc nào tôi cũng làm tốt. Vẫn có những ngày bận rộn, vẫn có lúc quên gọi điện, vẫn có những lần về nhà muộn hơn dự định. Nhưng ít nhất, tôi không còn nghĩ rằng chỉ cần đưa tiền là đã hoàn thành trách nhiệm.

Câu trả lời của mẹ hôm đó không làm tôi thay đổi ngay lập tức. Nhưng nó khiến tôi nhận ra một điều khá đơn giản báo hiếu không phải là cố gắng cho đi nhiều nhất, mà là hiểu người nhận thực sự cần gì. Và đôi khi, thứ họ cần lại là những điều nhỏ hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ.