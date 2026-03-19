3 thói quen hằng ngày khiến đường huyết tăng vọt dù bạn không ăn gì

Nhiều người lầm tưởng rằng đường huyết chỉ tăng cao sau khi tiêu thụ thực phẩm ngọt. Tuy nhiên, theo Indian Express , nhiều thói quen hằng ngày dưới đây vẫn có thể khiến chỉ số này tăng vọt, ngay cả khi bạn chưa ăn gì.

Thiếu ngủ

Giấc ngủ kém có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách cơ thể điều tiết glucose. Theo bác sĩ Chirag Tandon - Giám đốc Nội khoa tại ShardaCare-Healthcity, việc ngủ ít hơn sáu tiếng mỗi đêm có thể làm tăng mức đường huyết khi đói vào buổi sáng - ngay cả khi người đó chưa ăn bất cứ thứ gì.

Ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm làm giảm độ nhạy insulin và tăng nồng độ cortisol vào buổi sáng (Ảnh: Shutterstock)

Ông giải thích: “ Tình trạng thiếu ngủ khiến cơ thể giảm độ nhạy với insulin, do đó glucose lưu lại trong máu lâu hơn” .

Điều này cũng làm tăng nồng độ cortisol - hormone kích thích gan giải phóng thêm glucose vào máu. Ngoài ra, cơ thể vốn dĩ có hiện tượng tăng đường huyết tự nhiên vào buổi sáng do thay đổi nội tiết tố (gọi là “Hiệu ứng bình minh”), và việc ngủ không ngon giấc có thể khiến mức tăng này trở nên mạnh hơn.

“Để đảm bảo kiểm soát ổn định lượng đường trong máu, đặc biệt là ở những người mắc bệnh tiểu đường, việc duy trì giấc ngủ chất lượng ít nhất từ 7-8 tiếng là rất quan trọng.” Bác sĩ Tandon khuyến cáo.

Căng thẳng kéo dài

Khi cơ thể đối mặt với trạng thái căng thẳng hoặc áp lực kéo dài, hệ thống nội tiết có thể kích hoạt phản ứng tự vệ bằng cách giải phóng các hormone như cortisol và adrenaline. Quá trình này thúc đẩy gan chuyển hóa và giải phóng lượng đường dự trữ vào máu nhằm cung cấp năng lượng tức thời cho các hoạt động của cơ thể.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nó có thể dẫn đến sự mất cân bằng trong việc kiểm soát đường huyết và góp phần làm tăng mức độ kháng insulin.

Uống cà phê thay bữa sáng

Nhiều người có thói quen bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê ngay khi thức dậy. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lưu ý rằng caffeine có thể tác động đến nồng độ đường huyết theo những cơ chế khác nhau tùy cơ địa mỗi người.

Thói quen uống cà phê khi bụng rỗng có thể làm giảm tạm thời khả năng hấp thụ glucose của tế bào (Ảnh: Shutterstock)

Theo phân tích từ bác sĩ Tandon, caffeine có khả năng làm giảm tạm thời độ nhạy insulin, khiến tế bào khó hấp thụ glucose từ máu hơn. Đồng thời, hoạt chất này cũng có thể kích thích giải phóng cortisol, thúc đẩy gan giải phóng thêm đường dự trữ vào hệ tuần hoàn. Đặc biệt, nếu cà phê có thêm đường, siro hoặc kem béo, chỉ số đường huyết có nguy cơ tăng vọt mạnh hơn.



