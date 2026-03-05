Phát hiện thời lượng ngủ tối ưu cho đường huyết - không phải 8 tiếng/đêm

Các nhà khoa học đã phân tích để xác định thời lượng ngủ tối ưu nhằm kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Những nghiên cứu trước đây cho thấy thời lượng ngủ có mối liên hệ chặt chẽ với nguy cơ kháng insulin — yếu tố tiền đề của bệnh tiểu đường tuýp 2. Một nghiên cứu mới trên 23.000 người Mỹ đã đánh giá giấc ngủ của người tham gia và ước tính tốc độ thải glucose (eGDR) để xem xét tình trạng kháng insulin. Chỉ số này được tính dựa trên mức đường huyết lúc đói, vòng eo và huyết áp của một người.

Kết quả cho thấy thời lượng ngủ tối ưu để tránh kháng insulin là 7 giờ 19 phút. Ngủ nhiều hơn hoặc ít hơn mức này đều ảnh hưởng đến eGDR. Nghiên cứu cũng gợi ý rằng việc “ngủ bù” vào cuối tuần thực tế có thể gây bất lợi cho sức khỏe.

Giáo sư Hui Shi, thuộc Đại học Nam Thông (Trung Quốc), cho biết: “Những phát hiện mang tính tương quan này cho thấy mô hình giấc ngủ, đặc biệt là ngủ bù vào cuối tuần, có thể liên quan đến quá trình điều hòa chuyển hóa trong bệnh tiểu đường.”

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), người trưởng thành trung bình cần ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm, trong khi trẻ em cần khoảng 9 đến 13 giờ. Tuy nhiên, ngủ nhiều hơn chưa chắc đã tốt hơn.

Kháng insulin là nguyên nhân chính dẫn đến kiểm soát đường huyết kém. Khi các tế bào kháng lại insulin, chúng không hấp thụ glucose hiệu quả, khiến đường tích tụ trong máu. Điều này làm tăng đường huyết, có thể tiến triển thành tiền tiểu đường và sau đó là tiểu đường tuýp 2.

Cả thiếu ngủ và ngủ quá nhiều đều có thể ảnh hưởng không tốt tới đường huyết.

Những người tham gia nghiên cứu báo cáo ngủ trung bình khoảng 7 tiếng rưỡi trong tuần. Một nửa cho biết họ có ngủ bù vào cuối tuần. Với những người ngủ ít hơn mức tối ưu trong tuần, việc ngủ bù thêm 1–2 giờ vào cuối tuần có liên quan đến eGDR cao hơn.

Trong khi đó, những người ngủ nhiều hơn mức tối ưu trong tuần và ngủ bù hơn 2 giờ vào cuối tuần lại có eGDR thấp hơn — cho thấy nguy cơ kháng insulin cao hơn.

Nghiên cứu, đăng trên tạp chí BMJ Open Diabetes Research and Care, kết luận rằng ngủ bù cuối tuần “chỉ có lợi ở mức độ vừa phải và đặc biệt với những người thiếu ngủ trong tuần, còn có thể gây hại cho những người đã ngủ đủ”.

Các nhà nghiên cứu cho biết tồn tại “mối quan hệ hai chiều” giữa giấc ngủ và chuyển hóa. Giáo sư Shi nói thêm: “Điều này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn, trong đó rối loạn chuyển hóa làm gián đoạn giấc ngủ bình thường, và giấc ngủ bất thường (bao gồm ngủ quá nhiều) lại tiếp tục làm trầm trọng thêm sức khỏe chuyển hóa.”

Tổ chức Tim mạch Anh (British Heart Foundation) khuyến nghị ngủ từ 7–9 giờ mỗi đêm. Ngủ quá ít có thể gây hại, nhưng ngủ quá nhiều cũng có thể là dấu hiệu của sức khỏe kém.

Trang web của NHS cho biết tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn lành mạnh cũng giúp cải thiện giấc ngủ. Trang này nêu rõ: “Một thói quen ngủ tốt nên bao gồm việc có thời điểm cố định để bắt đầu thư giãn trước khi ngủ — và một phương pháp thư giãn phù hợp cũng rất quan trọng. Đi ngủ và thức dậy vào những giờ cố định là một thói quen tốt khác. Lý tưởng nhất, lịch trình ngủ nên được duy trì giống nhau mỗi ngày, kể cả cuối tuần.”