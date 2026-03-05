Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản ngân hàng bỗng dưng có giao dịch 92 triệu đồng, công an vào cuộc điều tra người đàn ông ở Rạch Giá

05-03-2026 - 19:52 PM | Sống

Tài khoản ngân hàng bỗng dưng có giao dịch 92 triệu đồng, công an vào cuộc điều tra người đàn ông ở Rạch Giá

Công an phường Thanh Liệt, Hà Nội đã tích cực phối hợp, điều tra làm rõ thông tin chủ tài khoản có giao dịch bất thường.

Theo công an TP Hà Nội, ngày 22/02/2026, chị Phạm Thị Yến Hằng (sinh năm 1972, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội) đã tới Công an phường Thanh Liệt trình báo và đề nghị được hỗ trợ liên quan đến việc chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, do nhầm lẫn, chị Yến chuyển khoản nhầm số tiền 92.000.000 đồng (chín mươi hai triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của một người lạ. Ngay khi phát hiện sự việc, chị Hằng đã đến trình báo vụ việc.﻿

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Liệt đã khẩn trương xác minh, nhanh chóng xác định người nhận số tiền do chị Hằng chuyển nhầm là ông N. T. L (sinh năm 1964; HKTT: phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang(cũ)).

Sau đó, Công an phường Thanh Liệt đã chủ động phối hợp với Công an phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang liên hệ, hướng dẫn ông N. T. L đến ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hoàn trả lại số tiền đã nhận.

Với sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an hai địa phương cùng sự thiện chí của người nhận tiền, đến ngày 27/02/2026, chị Phạm Thị Yến Hằng đã nhận lại toàn bộ số tiền 92.000.000 đồng đã chuyển nhầm trước đó.

Chị Hằng gửi thư cảm ơn CAP Thanh Liệt

Cảm kích trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an, chị Hằng đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chị bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an.

Theo Công an TP Hà Nội﻿

Tài khoản báo biến động số dư +40.000.000 đồng, người phụ nữ SN 1999 liền trình báo công an xã, xác minh thông tin người chuyển khoản

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam sinh trường Ams giành học bổng 12 tỷ đồng sau gần 300 bản nháp bài luận

Nam sinh trường Ams giành học bổng 12 tỷ đồng sau gần 300 bản nháp bài luận Nổi bật

Tôi giảm 2kg nhờ món "bánh trứng cà chua 10 calo": Nghe vô lý nhưng ai thử cũng ghiền

Tôi giảm 2kg nhờ món "bánh trứng cà chua 10 calo": Nghe vô lý nhưng ai thử cũng ghiền Nổi bật

Từ nay, đặt món trên app nhớ làm việc này để được đền tiền khi đồ ăn bị đổ hoặc thiếu món

Từ nay, đặt món trên app nhớ làm việc này để được đền tiền khi đồ ăn bị đổ hoặc thiếu món

19:24 , 05/03/2026
363 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

363 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

18:57 , 05/03/2026
Tịch thu hàng loạt các tờ tiền VNĐ, tiền xâu, cùng 6 điện thoại di động, 8 xe mô tô tại nhà của người đàn ông SN 1971

Tịch thu hàng loạt các tờ tiền VNĐ, tiền xâu, cùng 6 điện thoại di động, 8 xe mô tô tại nhà của người đàn ông SN 1971

18:08 , 05/03/2026
Cách uống nước cam đúng cách để không gây hại

Cách uống nước cam đúng cách để không gây hại

17:52 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên