Tài khoản ngân hàng bỗng dưng có giao dịch 92 triệu đồng, công an vào cuộc điều tra người đàn ông ở Rạch Giá

Theo công an TP Hà Nội, ngày 22/02/2026, chị Phạm Thị Yến Hằng (sinh năm 1972, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội) đã tới Công an phường Thanh Liệt trình báo và đề nghị được hỗ trợ liên quan đến việc chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, do nhầm lẫn, chị Yến chuyển khoản nhầm số tiền 92.000.000 đồng (chín mươi hai triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của một người lạ. Ngay khi phát hiện sự việc, chị Hằng đã đến trình báo vụ việc.﻿

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Liệt đã khẩn trương xác minh, nhanh chóng xác định người nhận số tiền do chị Hằng chuyển nhầm là ông N. T. L (sinh năm 1964; HKTT: phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang(cũ)).

Sau đó, Công an phường Thanh Liệt đã chủ động phối hợp với Công an phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang liên hệ, hướng dẫn ông N. T. L đến ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hoàn trả lại số tiền đã nhận.

Với sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an hai địa phương cùng sự thiện chí của người nhận tiền, đến ngày 27/02/2026, chị Phạm Thị Yến Hằng đã nhận lại toàn bộ số tiền 92.000.000 đồng đã chuyển nhầm trước đó.

Chị Hằng gửi thư cảm ơn CAP Thanh Liệt

Cảm kích trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an, chị Hằng đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chị bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an.

Theo Công an TP Hà Nội﻿