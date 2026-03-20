Cái kết khi thử một ngày không tiêu tiền

20-03-2026 - 12:19 PM | Sống

Tôi nghĩ đây sẽ là một thử thách rất dễ: chỉ cần không mở ví, không quẹt thẻ, không bấm đặt hàng. Nhưng chỉ trong một ngày, tôi nhận ra việc “không tiêu tiền” khó hơn tưởng tượng.

Tôi bắt đầu thử nghiệm này với một giả định khá đơn giản: một ngày không tiêu tiền thì không có gì phức tạp. Chỉ cần chuẩn bị trước một chút, mang cơm đi làm, hạn chế ra ngoài và không mở các app mua sắm là xong.

Nhưng vấn đề không nằm ở việc chuẩn bị. Vấn đề nằm ở những thứ tôi không nghĩ đến.

Buổi sáng, tôi đi ngang quán cà phê quen như mọi ngày. Bình thường, việc ghé vào mua một ly nước gần như không cần suy nghĩ. Hôm đó, tôi đi thẳng. Không có gì quá lớn xảy ra, nhưng cảm giác thiếu đi một bước quen thuộc khiến nhịp buổi sáng bị lệch đi một chút.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Đến trưa, mọi thứ bắt đầu rõ hơn. Tôi mang cơm theo, một lựa chọn hợp lý, nhưng lại khiến mình đứng ngoài một nhịp sinh hoạt quen thuộc với đồng nghiệp. Không phải vì áp lực từ người khác, mà vì chính mình nhận ra việc “không tiêu tiền” cũng đồng nghĩa với việc phải thay đổi một phần thói quen hàng ngày.

Buổi chiều là lúc những phản xạ nhỏ bắt đầu xuất hiện. Khoảng 3-4 giờ, khi năng lượng giảm xuống, tôi thường có thói quen mua một ly nước hoặc một món ăn vặt. Hôm đó, tôi vẫn làm việc bình thường, nhưng liên tục có suy nghĩ “hay là mua gì đó cho đỡ mệt”. Không phải vì cần, mà vì đã quen với việc đó.

Đến tối, mọi thứ trở nên rõ ràng nhất. Sau một ngày dài, nhu cầu “tự thưởng” tăng lên. Đây là lúc tôi thường dễ đặt đồ ăn, mua một món gì đó online hoặc đơn giản là tiêu tiền để cảm thấy thoải mái hơn. Khi không làm những việc đó, tôi nhận ra cảm giác khó chịu không đến từ việc thiếu đồ, mà đến từ việc thiếu một cách quen thuộc để giải tỏa.

Kết thúc một ngày, tôi không tiêu một đồng nào. Nếu nhìn vào con số, đây là một kết quả khá rõ ràng. Nhưng điều đáng nói không nằm ở số tiền tiết kiệm được, mà nằm ở những gì tôi nhận ra trong suốt một ngày đó.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thứ nhất, tôi tiêu tiền nhiều hơn mình nghĩ, nhưng không phải theo cách dễ thấy. Không có khoản nào quá lớn, nhưng có rất nhiều khoản nhỏ gắn với từng thời điểm trong ngày: buổi sáng để bắt đầu ngày mới, buổi trưa để tiện lợi hơn, buổi chiều để “lấy lại năng lượng”, buổi tối để tự thưởng. Mỗi khoản đều hợp lý, nhưng khi lặp lại, chúng trở thành một phần mặc định của cuộc sống.

Thứ hai, việc tiêu tiền không hoàn toàn đến từ nhu cầu, mà đến từ thói quen. Có những lúc tôi không thực sự cần mua gì, nhưng vẫn muốn tiêu tiền vì đó là cách nhanh nhất để cảm thấy dễ chịu hơn. Khi bỏ đi lựa chọn đó, tôi buộc phải đối diện với cảm giác mệt hoặc chán thay vì “xử lý nhanh” bằng một khoản chi nhỏ.

Thứ ba, “không tiêu tiền” không chỉ là một hành động tài chính, mà là một thay đổi trong cách sống. Nó khiến những việc tưởng như rất bình thường trở nên khác đi, từ việc uống cà phê buổi sáng đến cách nghỉ ngơi buổi tối.

Sau thử nghiệm này, tôi không có ý định duy trì những ngày không tiêu tiền một cách cực đoan. Thực tế, việc tiêu tiền cho những thứ khiến cuộc sống dễ chịu hơn là hoàn toàn hợp lý. Nhưng có một điều thay đổi rõ ràng: tôi bắt đầu nhận ra khi nào mình đang tiêu tiền vì nhu cầu, và khi nào chỉ vì thói quen.

Cái kết của một ngày không tiêu tiền không phải là việc giữ lại được bao nhiêu tiền, mà là việc nhìn rõ hơn cách tiền rời khỏi mình mỗi ngày. Và đôi khi, chỉ cần nhận ra điều đó, cách tiêu tiền đã bắt đầu thay đổi.

PV

Thanh niên Việt

