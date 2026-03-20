Giáo sư giáo dục thẳng thắn: Đứa trẻ không xuất sắc, thực chất là THUA ngay từ 4 kiểu gia đình này

Một giáo sư giáo dục nổi tiếng từng đưa ra nhận định khiến nhiều người phải giật mình: Có 4 kiểu gia đình rất khó để nuôi dạy nên những đứa trẻ xuất sắc. Thực tế, gốc rễ của một đứa trẻ không nằm ở ngôi trường chúng theo học, mà nằm chính ở những gì diễn ra bên trong ngôi nhà của mình.

4 kiểu gia đình là "rào cản" trên con đường trưởng thành của con

Thứ nhất, ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cãi vã. Đứa trẻ lớn lên trong tiếng đập cửa, tiếng quát tháo thường xuyên sẽ luôn sống trong trạng thái lo âu, căng thẳng. Chúng không biết khi nào cơn thịnh nộ tiếp theo sẽ giáng xuống. Kết quả là, những đứa trẻ này thường trở nên cực kỳ nóng nảy hoặc đặc biệt nhút nhát. Chúng không biết cách giao tiếp ôn hòa vì trong nhà chưa từng có ai nói chuyện tử tế với nhau.

Thứ hai, cha mẹ hiện diện nhưng thiếu sự đồng hành. Nhiều phụ huynh lầm tưởng rằng kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ chơi là yêu con. Nhưng thứ trẻ cần là cái cúi người lắng nghe, là cùng nhau lắp một bộ mô hình, là cái ôm khi con sợ hãi. Thiếu đi sự đồng hành thực sự, trẻ sẽ không hiểu thế nào là được yêu thương, từ đó cũng khó học được cách yêu thương người khác.

Thứ ba, cha mẹ không tôn trọng quy tắc. Bạn dạy con gặp đèn đỏ phải dừng lại nhưng chính bạn lại vượt đèn. Bạn dạy con không được nói dối nhưng lại thản nhiên lừa gạt người khác trước mặt con. Trẻ con không nhìn vào những gì bạn nói, chúng nhìn vào những gì bạn làm. Khi cha mẹ "ngôn hành bất nhất", trẻ sẽ học được cách đối phó và biểu lý bất nhất.

Thứ tư, cha mẹ không chịu làm gương. Bạn bắt con đọc sách trong khi bản thân mải miết lướt điện thoại. Bạn giục con nỗ lực nhưng chính mình lại nằm dài than vãn. Đứa trẻ sẽ tự hỏi: "Tại sao mình phải làm điều mà bố mẹ không làm được?". Khi bạn không phải là tấm gương, lời nói của bạn sẽ mất đi trọng lượng.

Làm sao để xây dựng "ngôi trường đầu tiên" hạnh phúc?

Tại Việt Nam, không ít gia đình đang rơi vào cái bẫy của sự kỳ vọng. Cha mẹ sẵn sàng đầu tư tiền bạc cho con học thêm, học năng khiếu tại những trung tâm đắt đỏ, nhưng lại quên mất việc xây dựng một môi trường tâm lý lành mạnh tại nhà.

Nhiều phụ huynh Việt vẫn giữ tư tưởng "thương cho roi cho vọt" hoặc dùng sự im lặng, lạnh lùng để trừng phạt con cái. Trong bối cảnh xã hội số hiện nay, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái càng bị nới rộng bởi những chiếc màn hình điện thoại. Khi đứa trẻ bước ra xã hội với những "lỗ hổng" về lòng tin, sự tự luật và khả năng kiểm soát cảm xúc, chúng rất dễ vấp ngã và khó lòng đạt được sự ưu tú thực sự.

Để con cái phát triển toàn diện, cha mẹ cần thực hiện những thay đổi từ chính bản thân mình:

1. Thiết lập "vùng xanh" cảm xúc

Hãy học cách kiểm soát cơn giận. Nếu có mâu thuẫn, hãy đối thoại văn minh thay vì cãi vã trước mặt con. Một không khí gia đình ôn hòa là chất dinh dưỡng tốt nhất cho trí não của trẻ.

2. Chất lượng hơn số lượng

Thay vì ngồi cạnh con cả tối nhưng mỗi người một chiếc điện thoại, hãy dành ra ít nhất 30 phút "hiện diện trọn vẹn" để cùng con trò chuyện, chơi đùa hoặc đọc sách.

3. Kỷ luật tự giác từ người lớn

Muốn con tự luật, cha mẹ phải là người giữ kỷ luật trước. Hãy là người thực hiện đúng các quy tắc chung của gia đình và xã hội để tạo niềm tin cho con.

4. Trở thành "người thầy tận tâm"

Gia đình là ngôi trường đầu tiên, cha mẹ là người thầy đầu tiên. Những gì trẻ học được ở nhà sẽ theo chúng suốt đời. Đừng để đến khi con "đụng tường" ở ngoài xã hội mới hối hận vì đã không dạy con những bài học về nhân cách ngay từ nhỏ.