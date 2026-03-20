Xôn xao bài đăng thất nghiệp ở Hà Nội, mẹ 2 con đi dọn nhà kiếm 80 nghìn/tiếng, lấy hết can đảm xin đồ ăn miễn phí

Khoảng 2-3 năm gần đây, “công ty giải thể” và “cắt giảm nhân sự” có lẽ là những từ khóa ám ảnh với dân văn phòng. Bởi dù là trường hợp nào đi nữa, thì bản thân họ cũng “vô tình” rơi vào thế thất nghiệp. Ai có sự chuẩn bị từ trước thì còn đỡ, chứ không, chắc chắn không thể tránh khỏi cảm giác bàng hoàng.

Tâm sự của cô gái 29 tuổi trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Hiện tại, cô đang thất nghiệp sau khi công ty giải thể. Bản thân chưa tìm được việc mới nên đành đi làm dọn nhà theo giờ với mức tiền công 80 nghìn/tiếng. Tuy nhiên, công việc cũng không đều, hôm có - hôm không, nên thu nhập cũng bấp bênh. Trong tình cảnh đó, cô muốn tiết kiệm tối đa nên đã lên mạng xin nhận đồ ăn miễn phí…

“Em năm nay 29 tuổi, chồng hơn em 8 tuổi. Hai vợ chồng trước giờ đều làm văn phòng, tổng thu nhập khoảng 22 triệu/tháng. Nhà em có 2 bé nhỏ, một bé mầm non, một bé lớp 2 nên chi phí gần như tháng nào cũng kín.

Hiện tại gia đình em đang thuê nhà ở Hà Nội 5 triệu/tháng (cả điện nước). Trước đây, sau khi lo tiền nhà, tiền học, tiền sữa và các chi phí sinh hoạt thì mỗi tháng cũng chỉ cố gắng để ra được khoảng 2-3 triệu. Không dư dả nhưng cuộc sống vẫn ổn định, hai vợ chồng cùng cố gắng là cũng thấy yên tâm. Nhưng khoảng 3 tháng gần đây, công ty em giải thể. Từ đó đến giờ mọi thứ bắt đầu đảo lộn.

Em không có bằng cấp nổi bật, trước giờ chủ yếu làm sale. Thời gian này em nhận dọn nhà theo giờ (80 nghìn/tiếng) để có thêm thu nhập. Nhưng công việc không đều, hôm có hôm không, nên nhiều lúc cầm tiền mà vẫn thấy lo vì không biết tháng sau sẽ thế nào.

Thật sự có những ngày em thấy rất mệt… không chỉ vì công việc mà còn vì áp lực trong đầu. Nhìn hai con còn nhỏ, rồi tiền nhà, tiền học đến kỳ là phải đóng, em nhiều lúc thấy mình như bị “kẹt” lại, không biết phải xoay thế nào cho ổn. Vì stress nên em cũng hay cáu gắt, nói nặng lời với chồng con. Xong rồi lại ngồi nghĩ lại, thấy thương chồng thương con mà cũng tự trách bản thân nhiều… Nhưng càng nghĩ lại càng rối, không biết nên bắt đầu lại từ đâu.

Đỉnh điểm là hôm nay, em thấy một chị trong nhóm đăng tặng suất ăn. Thật sự đó là lần đầu tiên em phải lấy hết can đảm để nhắn xin một suất như vậy. Khi nhận được suất ăn, em chỉ nghĩ đơn giản là có một bữa đỡ lo… Nhưng không hiểu sao lúc cầm đồ ăn trên tay, em lại rơi nước mắt. Chị còn nhắn em một câu mà em nhớ mãi: “Ừ, cố gắng nhiều em nhé. Đời vô thường, không có cái gì đeo đuổi ta mãi, kể cả sự khó khăn”.

Không biết với mọi người thì sao, nhưng với em lúc đó câu nói ấy như một điểm tựa. Em vừa thấy biết ơn, vừa tự nhủ mình không được phép dừng lại…”.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người động viên, đồng thời kể lại hành trình vượt qua quãng thời gian khó khăn trước đây. Suy cho cùng, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, thi thoảng gặp vài khúc “ổ gà” cũng là điều bình thường.

“Đồng cảm với bạn. Trước đây mình cũng có 1 khoảng thời gian khó khăn lắm, lúc đó nghĩ không biết làm sao mà qua nổi, thế mà giờ cũng qua rồi. Mình chỉ cần cố gắng thôi thì khó khăn nào cũng đều có đường ra hết. Giờ bạn đi làm dọn nhà theo giờ, bạn cố làm sạch sẽ chỉn chu, đúng như ý chủ thì người này giới thiệu người kia, dần dần sẽ có nhiều khách, thu nhập sẽ ổn định. Việc gì cũng khó khăn lúc đầu mà” - Một người động viên.

“Chia sẻ với chi. Em sinh năm 1997, hiện tại công việc 2 vợ chồng đang ổn định, lương gọi là tạm ổn nhưng lúc nào em cũng lo thất nghiệp, lo chi phí nếu mất việc thì sao có những lúc thành ám ảnh. Nên ngay lúc này tháng nào em cũng cố gắng tích góp 1/2 thu nhập dù lương vợ chồng không cao. Nhưng em xin phép động viên chị, cũng là gửi lời động viên đến em 1 ngày nào đó. Cuộc đời không ai biết tương lai thế nào, nhưng hơn nhau ở chỗ mình đối diện với khó khăn ra sao.

Em nhớ thời bố mẹ em, tay trắng, nuôi 2 con, em gái còn ốm đau đi viện suốt vậy mà bố mẹ vẫn vươn lên để nuôi con và có của ăn của để, thì chúng ta ở thời đại này chẳng lẽ bỏ cuộc. Em thấy làm giúp việc nhiều chị lương cũng khá cao, nhất là chị có bằng cấp và từng làm sales thì tư duy cũng khác. Chị gắng tận dụng kĩ năng và kiên trì cho công việc, biết đâu lại tìm được hướng đi mới. Chúc chị mạnh mẽ và sớm tìm được điểm cân bằng trong cuộc sống của mình!” - Một người chia sẻ.

“Cứ cố gắng 1 thời gian, nếu mọi thứ không ổn định hơn thì về quê thôi bạn ơi. Chứ ở Hà Nội, kể cả có việc mà tổng thu nhập 22 triệu/tháng, lại thuê nhà nuôi 2 con nhỏ thì quả thực cũng áp lực tài chính lắm” - Một người gợi ý.

“Ở Hà Nội mà 2 vợ chồng làm cả tháng được 22 triệu thì mình nghĩ về quê làm công nhân, vừa nhàn đầu hơn, chi phí rẻ hàng tháng cũng rẻ hơn nhiều. Thuê nhà ít nhất giảm được 1/2, chi phí học hành của con cũng giảm, chịu khó đi chợ mua đồ theo tuần cũng vén được cơ số rồi. Lương công nhân giờ cũng 8-9 triệu chưa tính tiền tăng ca” - Một người đồng tình.

Làm sao để đối mặt và vượt qua giai đoạn giảm thu nhập do bị sa thải?

1. Bình tĩnh nhìn lại tài chính và thiết lập “chế độ sinh tồn”

Khi thu nhập đột ngột giảm hoặc mất hẳn, phản xạ đầu tiên thường là hoang mang, nhưng điều cần làm lại là ngồi xuống nhìn rõ bức tranh tài chính của mình. Bạn có bao nhiêu tiền tiết kiệm, có thể duy trì chi tiêu trong bao lâu, những khoản nào là bắt buộc và khoản nào có thể cắt giảm ngay?

Việc thiết lập một “chế độ sinh tồn” không có nghĩa là sống kham khổ cực đoan, mà là ưu tiên những nhu cầu thiết yếu như ăn uống, chỗ ở, đi lại, đồng thời tạm hoãn các chi tiêu không cần thiết. Khi mọi thứ được lượng hóa rõ ràng, bạn sẽ bớt cảm giác mất kiểm soát và có một mốc thời gian cụ thể để lên kế hoạch tiếp theo, thay vì chỉ lo lắng mơ hồ.

2. Chủ động tạo dòng tiền thay thế, dù nhỏ cũng đáng giá

Đừng chờ đến khi tìm được một công việc “đúng ý” mới bắt đầu hành động. Trong giai đoạn trống việc, những nguồn thu nhỏ như làm freelance, nhận việc thời vụ, hoặc tận dụng kỹ năng sẵn có để kiếm thêm thu nhập đều rất đáng giá.

Điều quan trọng không chỉ nằm ở số tiền, mà còn ở việc bạn duy trì được cảm giác mình vẫn đang tiến về phía trước. Dòng tiền, dù ít, cũng giúp giảm áp lực tâm lý và kéo dài “đường băng tài chính”. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để bạn thử nghiệm những hướng đi mới mà trước đây chưa từng nghĩ tới, biết đâu lại mở ra một hướng phát triển lâu dài.

3. Đầu tư lại cho bản thân để sẵn sàng cho cơ hội tiếp theo

Khoảng thời gian giảm thu nhập không chỉ là giai đoạn “chờ việc”, mà có thể trở thành khoảng nghỉ cần thiết để bạn nâng cấp chính mình. Hãy xem lại kỹ năng hiện tại của bạn đang ở đâu so với thị trường, điểm nào cần cải thiện, xu hướng nào đang lên mà bạn có thể học thêm.

Việc học không nhất thiết phải tốn nhiều tiền, có thể bắt đầu từ các khóa học ngắn, tài liệu miễn phí hoặc thực hành qua dự án cá nhân. Khi bạn chủ động chuẩn bị, cơ hội đến sẽ không còn là điều bất ngờ mà là thứ bạn đã sẵn sàng nắm bắt. Quan trọng hơn, cảm giác mình đang phát triển mỗi ngày sẽ giúp bạn giữ được tinh thần ổn định trong giai đoạn nhiều biến động này.