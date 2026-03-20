Những người sống thọ thường có đặc điểm này ở tay: Nghiên cứu trên hơn 2 triệu người đã chứng minh

Nhiều người duy trì thói quen đo huyết áp, theo dõi chỉ số đường huyết để kiểm soát sức khỏe, nhưng lại ít chú ý đến một yếu tố rất đơn giản: lực nắm tay. Trong khi đó, theo các nghiên cứu gần đây, lực nắm tay có thể là một trong những dấu hiệu sớm giúp nhận diện nguy cơ bệnh tật và dự đoán khả năng sống thọ, thông tin từ tờ China Times.

Một nghiên cứu công bố trên Journal of Sport and Health Science vào cuối năm 2025 đã phân tích dữ liệu của hơn 2,4 triệu người trưởng thành tại 69 quốc gia. Kết quả cho thấy lực nắm tay không chỉ phản ánh sức mạnh cơ bắp mà còn liên quan chặt chẽ đến tình trạng sức khỏe tổng thể và tốc độ lão hóa của cơ thể.

Lực nắm tay - yếu tố phản ánh sức khỏe toàn thân và khả năng sống thọ

Theo các chuyên gia, những người có lực nắm tay khỏe là những người có khả năng sống thọ cao hơn. Những người có lực nắm tay yếu thường có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn, đồng thời dễ mắc các bệnh tim mạch, suy giảm chức năng cơ thể và mất khả năng vận động. Đáng chú ý, khả năng dự đoán tuổi thọ của lực nắm tay thậm chí có thể vượt qua chỉ số huyết áp tâm thu.

Giải thích về điều này, các nhà khoa học cho biết sức mạnh cơ bắp phản ánh nhiều yếu tố cùng lúc như tình trạng chuyển hóa, mức độ viêm mạn tính, tình trạng dinh dưỡng và chức năng của hệ thần kinh. Vì vậy, lực nắm tay được xem như một “bản tóm tắt” của sức khỏe toàn cơ thể.

Về mặt sinh lý, lực nắm tay của con người thường đạt đỉnh trong độ tuổi từ 30 - 39, sau đó giảm dần theo thời gian và suy giảm nhanh hơn sau tuổi 60. Nếu lực nắm tay nằm trong nhóm thấp nhất (khoảng 20% so với người cùng độ tuổi), đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sức khỏe cao hơn bình thường.

Tuy nhiên, điểm tích cực là lực nắm tay hoàn toàn có thể cải thiện thông qua luyện tập. Các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp không chỉ giúp cải thiện lực nắm mà còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa, duy trì khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Liên quan đến sức khỏe não bộ

Không dừng lại ở đó, tờ China Times trích dẫn kết quả của một nghiên cứu công bố năm 2025 cho thấy lực nắm tay yếu có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn. Điều này cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa sức mạnh cơ bắp và chức năng não bộ.

Cụ thể, cơ bắp khi hoạt động có thể tiết ra các hợp chất tín hiệu quan trọng bao gồm BDNF và IGF-1. Các chất này giúp điều hòa chuyển hóa năng lượng, giảm viêm, tăng cường chức năng não và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Khi sức cơ suy giảm, tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể sẽ gia tăng, hệ thần kinh và mạch máu lão hóa nhanh hơn, đồng thời làm giảm khả năng phục hồi và bảo vệ của não.

Chính vì thế, lực nắm tay không chỉ là dấu hiệu của sức khỏe thể chất mà còn là một chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe não bộ.

Từ những phát hiện này, các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên quan tâm hơn đến sức mạnh cơ bắp trong sinh hoạt hằng ngày. Một thay đổi nhỏ như cải thiện lực nắm tay, duy trì vận động đều đặn có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe lâu dài, đặc biệt là trong việc phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.