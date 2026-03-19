Người đàn ông SN 1953 tới ngân hàng giao dịch 40 triệu đồng, công an ập tới xác minh

19-03-2026 - 15:04 PM | Sống

Trước tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, lực lượng Công an cơ sở đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ tài sản cho người dân.

Mới đây, Công an xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Quỹ Tín dụng Phú Lạc (xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua không gian mạng, giúp một người dân tránh bị chiếm đoạt số tiền 40 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 18/3/2026, Quỹ Tín dụng Phú Lạc thông báo tới Công an xã Hùng Việt về việc ông L.V.V (sinh năm 1953, trú tại khu Tiền Phong, xã Hùng Việt) có biểu hiện bất thường khi đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm. Ông V. muốn làm thủ tục chuyển khoản theo yêu cầu của một người lạ.
Theo trình bày, trước đó vào khoảng 08 giờ sáng, ông V. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0354.716.975. Một đối tượng tự xưng là “Minh”, cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ nói chuyện với ông.

Đối tượng thông báo đang điều tra một vụ án lừa đảo và cho rằng số tiền tiết kiệm của ông có liên quan đến vụ án. Đối tượng yêu cầu ông phải rút toàn bộ số tiền 40 triệu đồng tại quỹ tín dụng, sau đó chuyển vào tài khoản số 02676576461316 mang tên Đặng Hoàng Sơn tại ngân hàng MBBank.

Để tạo áp lực, đối tượng liên tục đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị lực lượng Công an đến bắt giữ. Đồng thời, đối tượng hướng dẫn ông cách trả lời khi có người khác hỏi đến. Do thiếu thông tin, ông V. đã rất lo lắng và quyết định đến quỹ tín dụng làm thủ tục rút tiền và chuẩn bị chuyển khoản theo hướng dẫn.

Trong quá trình giao dịch, ông V. có những dấu hiệu bất thường. Nhân viên Quỹ Tín dụng Phú Lạc đã kịp thời thông báo cho Công an xã Hùng Việt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, trực tiếp gặp gỡ, trấn an tinh thần và giải thích rõ cho ông V. nhận diện đây là thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng.
Lực lượng Công an khẳng định, khi làm việc với công dân, các cơ quan chức năng luôn thực hiện theo đúng quy trình, có giấy mời hoặc thông báo chính thức, có sự phối hợp với Công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào.

Cán bộ Công an xã Hùng Việt tuyên truyền, giải thích cho ông L. V. V. về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông V. đã hiểu rõ bản chất sự việc, kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an xã Hùng Việt và nhân viên Quỹ Tín dụng Phú Lạc đã kịp thời hỗ trợ, giúp ông tránh bị các đối tượng xấu chiếm đoạt tài sản.
Trong thời gian tới, Công an xã Hùng Việt sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng thông qua hệ thống truyền thanh và các nền tảng số, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ﻿

MInh Ánh

Nhịp sống thị trường

