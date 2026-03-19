Tài khoản phát sinh giao dịch +164 triệu đồng, người phụ nữ SN 1984 lập tức báo công an truy tìm người chuyển khoản

Vừa qua, Công an xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1984), ngụ ấp Phước Toàn, xã Mỹ Yên. Chị về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền 164 triệu đồng từ một số tài khoản lạ. Chị Thủy đã đề nghị Công an xã hỗ trợ xác minh làm rõ số tiền do chuyển nhầm hay mục đích gì khác và danh tính người gửi để hoàn trả lại tài sản.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mỹ Yên đã nhanh chóng phối hợp cùng với ngân hàng liên quan rà soát giao dịch. Qua xác minh, công an xã xác định anh Nguyễn Hữu Dinh (SN 1988), quê quán tỉnh Ninh Bình, hiện tạm trú tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, là chủ tài khoản giao dịch số tiền trên. Anh Dinh có sao kê xác nhận giao dịch và trình bày trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử đã sơ suất chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản của chị Thủy.

Anh Nguyễn Hữu Vinh vui mừng nhận lại số tiền từ bà Thủy tại Công an xã Mỹ Yên.

Sau khi xác minh thông tin, công an xã đã liên hệ hai bên liên quan đến trụ sở làm việc. Dưới sự chứng kiến của Công an xã, chị Thuỷ đã thực hiện thủ tục chuyển khoản trả lại toàn bộ 164 triệu đồng cho anh Dinh.

Nhận lại tiền, anh Dinh đã cảm ơn các đồng chí Công an xã đã hỗ trợ để anh nhận lại được tài sản của mình, đồng thời cảm ơn sự hợp tác của chịà Thuỷ.

Qua sự việc này, Công an xã cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch qua ứng dụng ngân hàng để tránh xảy ra sai sót, nhầm lẫn.

Theo Công anh tỉnh Tây Ninh