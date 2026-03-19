SỐC: Nhà hàng đập bỏ 600 bộ bát đĩa, đóng cửa khử trùng vì khách cho thú cưng lên bàn ăn

Quyết định gây choáng: “Thà bỏ hết còn hơn đánh đổi vệ sinh”

Một tình huống tưởng chừng nhỏ đã khiến một nhà hàng tại Thương Khâu (Hà Nam, Trung Quốc) có phản ứng cực đoan chưa từng thấy: đập bỏ toàn bộ 600 bộ bát đĩa và đóng cửa khử trùng ngay trong ngày.

Theo Sohu, sự việc bắt đầu từ đoạn video lan truyền ngày 17/3, ghi lại cảnh một thực khách mang chó cưng vào quán và đặt ngồi ngay trên bàn ăn, sát cạnh các đĩa thức ăn. Dù camera cho thấy con vật chưa trực tiếp chạm vào đồ ăn hay dụng cụ, hành động này vẫn khiến ban quản lý lập tức “kích hoạt” biện pháp mạnh.

Ông Giang – quản lý nhà hàng – cho biết quyết định được đưa ra gần như ngay lập tức. Toàn bộ bát đĩa đang sử dụng trong ngày bị loại bỏ, không qua tái sử dụng, đồng thời nhà hàng dừng phục vụ để tiến hành khử trùng toàn bộ không gian.

Theo ông, trong ngành dịch vụ ăn uống, tiêu chuẩn sạch sẽ không có vùng xám. Chỉ cần tồn tại nghi ngại, đặc biệt liên quan đến động vật, việc tiếp tục sử dụng dụng cụ ăn uống là điều không thể chấp nhận. “Chúng tôi không thể đánh cược với sức khỏe của khách hàng,” ông nói.

Quyết định này nhanh chóng khiến dư luận “dậy sóng”, không chỉ vì mức độ quyết liệt mà còn bởi cái giá phải trả – cả về chi phí lẫn hình ảnh.

Một nhà hàng thân thiện với thú cưng ở Singapore. Ảnh: Vanillapup

Tranh cãi bùng nổ: Ranh giới mong manh giữa “pet-friendly” và an toàn vệ sinh

Ngay sau khi câu chuyện lan rộng, cộng đồng mạng chia thành hai luồng quan điểm rõ rệt.

Một bên cho rằng nhà hàng đã hành xử đúng mực, thậm chí đáng khen, trong bối cảnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được đặt lên hàng đầu. Họ lập luận rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn, và việc “làm quá” trong trường hợp này là cần thiết để giữ niềm tin khách hàng.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến nhận định hành động đập bỏ 600 bộ bát đĩa là quá cực đoan và lãng phí, thậm chí nghi ngờ đây là chiêu thu hút sự chú ý.

Dưới góc nhìn chuyên môn, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng nước bọt của chó mèo có thể chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng gây hại. Trong điều kiện nhất định, nguy cơ lây nhiễm sang con người là có thật, dù không phải lúc nào cũng xảy ra. Chính vì vậy, việc để thú cưng xuất hiện ở khu vực ăn uống – đặc biệt là trên bàn – luôn bị xem là hành vi tiềm ẩn rủi ro cao.

Trước áp lực dư luận, chủ của chú chó trong video đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận vi phạm quy định và gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của những thực khách khác.

Cuối tháng 12/2025, một chi nhánh của chuỗi lẩu Nanmen Hotpot tại Bắc Kinh cũng từng đóng cửa 3 ngày và thay toàn bộ dụng cụ ăn uống sau khi một khách hàng cho chó ăn trực tiếp từ đĩa thịt trên bàn. Thậm chí, nhà hàng còn khởi kiện vị khách để yêu cầu bồi thường.

Trong khi thị trường thú cưng tại Trung Quốc và châu Á bùng nổ, nhiều mô hình nhà hàng “thân thiện với thú cưng” cũng xuất hiện.

Tại Bangkok, một số nhà hàng cho phép thú cưng ăn cùng chủ nhưng dùng bát đĩa riêng, xử lý vệ sinh nghiêm ngặt và tách khu vực rõ ràng. Ở châu Âu như Berlin hay Rome, thú cưng thường chỉ được ngồi cạnh chủ, hiếm khi được đặt lên bàn ăn.

Tại Singapore hay Hong Kong, phần lớn quán chỉ cho phép thú cưng ở khu vực ngoài trời, kèm theo khu phục vụ riêng.

Trong khi đó, xu hướng “pet-friendly” – thân thiện với thú cưng, đang ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, điểm chung của các mô hình này là phân tách rõ ràng: thú cưng có khu vực riêng, dụng cụ riêng và quy trình vệ sinh nghiêm ngặt. Ở phần lớn các nơi, việc để thú cưng lên bàn ăn cùng con người vẫn là điều hiếm khi được chấp nhận.

Sự việc này một lần nữa cho thấy một thực tế: khi văn hóa nuôi thú cưng phát triển nhanh hơn các quy chuẩn ứng xử nơi công cộng, những va chạm như vậy gần như là điều khó tránh khỏi. Và cuối cùng, ranh giới giữa sự thoải mái cá nhân và quyền lợi cộng đồng vẫn là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn.