Khoảnh khắc 2 thánh giá mạ vàng nặng 400kg trở lại đỉnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, người dân chăm chú theo dõi

Sáng 19/3, tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, đơn vị trùng tu chính thức triển khai công tác nâng hai Thánh giá mạ vàng, mỗi chiếc nặng khoảng 400kg lên đỉnh hai tháp kẽm, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình đại trùng tu công trình mang tính biểu tượng của TP.HCM.

Đây là sự kiện được đông đảo bà con giáo dân chờ đợi khi hai thánh giá là biểu tượng của giáo hội Công giáo, đồng thời có ý nghĩa đặc biệt khi thay thế hai Thánh giá cũ tuổi đời gần 130 năm.

Do Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang trong quá trình đại trùng tu, không gian khuôn viên bị thu hẹp nên các hoạt động được tổ chức gói gọn trong phạm vi công trường.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều chức sắc cấp cao của Giáo hội Công giáo, trong đó có Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Marek Zalewski - Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, cùng Inhaxiô Hồ Văn Xuân - Tổng đại diện Tổng Giáo phận TP.HCM, Trưởng Ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà.

Phát biểu tại buổi lễ, linh mục Hồ Văn Xuân nhấn mạnh đây không chỉ là thời khắc mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc, mà còn là sự kiện có giá trị văn hóa và đối ngoại, góp phần khẳng định vị thế và bản sắc của TP.HCM.

Đức cha Giuse Nguyễn Năng - Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM và Đức cha Marek Zalewski - đại diện Tòa thánh thường trú tại Việt Nam trao đổi, đọc kinh cầu nguyện, làm phép trước khi cẩu hai thánh giá lên cao.

Linh mục Hồ Văn Xuân, Trưởng ban trùng tu cho biết trên đỉnh mỗi Thánh giá sẽ được gắn thêm một cột thu lôi bằng đồng nguyên chất

Hai Thánh giá mới được phục dựng dựa trên nguyên mẫu của hai Thánh giá cũ đã tồn tại trên đỉnh tháp từ năm 1894. Trước đó khoảng ba năm, hai Thánh giá nguyên bản được tháo dỡ để phục vụ công tác trùng tu, song do xuống cấp nghiêm trọng nên không thể phục chế.

Các Thánh giá mới được chế tác từ thép, hoàn thiện bởi Altri Tempi (Bỉ) trong vòng hai năm, sau đó vận chuyển về Việt Nam bằng đường thủy trong khoảng 5 tuần. Lớp mạ vàng bên ngoài được thực hiện bởi một đơn vị chuyên sản xuất vàng lá siêu mỏng có lịch sử từ thế kỷ XVII, đảm bảo độ tinh xảo và bền vững theo tiêu chuẩn châu Âu.

Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư cùng công nhân triển khai lắp đặt Thánh giá theo quy trình nghiêm ngặt.

Công tác lắp đặt được thực hiện cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho công trình hơn 140 năm tuổi.

Khoảnh khắc Thánh giá dần được đưa lên cao, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Trước khi được đưa lên đỉnh tháp, hai Thánh giá đã được trưng bày tại khuôn viên nhà thờ từ đầu tháng 12/2025, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Việc hoàn tất lắp đặt hai Thánh giá không chỉ góp phần khôi phục diện mạo nguyên bản của công trình hơn 140 năm tuổi, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng về đức tin, sự kế thừa và bảo tồn di sản kiến trúc – văn hóa đặc sắc giữa lòng đô thị hiện đại.