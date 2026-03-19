Mua nhà thì quá sức, đầu tư lại chẳng hiểu gì, chỉ có mua vàng mới giúp dân công sở cảm thấy khá hơn

Những năm gần đây, trong khi nhiều kênh đầu tư truyền thống không còn mang lại cảm giác chắc chắn như trước, một xu hướng khá đặc biệt đang âm thầm lan rộng trong giới trẻ Trung Quốc, đặc biệt là nhóm nhân viên văn phòng: Mua vàng không chỉ để tích lũy, mà còn như một cách tự trấn an tinh thần giữa những áp lực đời sống ngày càng lớn.

Linda Liu (26 tuổi) làm việc tại một công ty dược phẩm ở Bắc Kinh (Trung Quốc), là một ví dụ điển hình. Với mức thu nhập ổn định nhưng không thực sự dư dả, càng không đủ để mua nhà, cô bắt đầu mua vàng hàng tháng - thường là ngay sau khi nhận lương.

Những lần mua vàng này của Linda Liu không phải để “đầu tư lớn”, và cũng không chỉ là tích lũy tài sản, mà giống như một thói quen giúp cô cảm thấy yên tâm hơn. Linda thẳng thắn chia sẻ rằng việc sở hữu vàng khiến cô “cảm thấy tốt hơn”, như thể mình đang nắm giữ một thứ gì đó chắc chắn giữa những biến động khó lường trong công việc và cuộc sống.

“Tôi không thể mua nhà, và cũng chưa biết bao giờ mới có đủ 1 khoản đủ để đặt cọc mua nhà. Vàng là loại tài sản duy nhất tôi có thể tích lũy, cảm giác như vàng sẽ không chê tôi nghèo, còn bất động sản thì khác” - Linda Liu nói.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của Linda Liu không phải cá biệt. Theo khảo sát của một thương hiệu vàng tại Trung Quốc, có tới khoảng 70% người tiêu dùng trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi, có ý định mua vàng tích lũy. Điều này phần nào cho thấy sức hút mạnh mẽ của kim loại này đối với thế hệ trẻ. Điều đáng nói là, nếu trước đây khách hàng chính của vàng thường là nhóm trung niên, thì nay những người ở độ tuổi đầu 20 cũng bắt đầu mua vàng.

Với nhiều người trẻ, vàng không còn là khái niệm xa xỉ hay chỉ dành cho các dịp trọng đại như cưới hỏi. Thay vào đó, họ chọn những món nhỏ như nhẫn trơn, vòng tay mảnh hay thỏi vàng mini, với giá chỉ vài nghìn NDT (khoảng 1-10 triệu đồng), phù hợp với khả năng tài chính cá nhân. Việc mua vàng dần trở thành một thói quen giống như “tự thưởng” sau mỗi kỳ lương, nhưng khác với việc mua sắm thông thường ở chỗ nó mang lại cảm giác tích lũy lâu dài.

Một nhân viên văn phòng tại Thượng Hải (Trung Quốc) chia sẻ rằng mỗi lần mua được một món vàng nhỏ trị giá khoảng 2.000 - 3.000 NDT (tương đương khoảng 7 - 10 triệu đồng), cô cảm thấy như mình vừa “cất giữ được một phần nỗ lực của bản thân”. Cảm giác đó khác hẳn với việc chi tiền cho quần áo hay đồ công nghệ - những thứ nhanh chóng mất giá trị cảm xúc.

Chính yếu tố tâm lý này đang khiến vàng trở thành một dạng “liều thuốc tinh thần” đối với người trẻ. Trong bối cảnh áp lực công việc, chi phí sinh hoạt và sự cạnh tranh ngày càng lớn, việc có trong tay một tài sản hữu hình, dễ cầm nắm giúp họ cảm thấy kiểm soát được cuộc sống của mình hơn. Một chuyên gia nhận định rằng trong khi thu nhập không tăng đáng kể và nhiều kênh đầu tư khác không mang lại sự yên tâm, vàng trở thành một lựa chọn dành cho tất cả mọi người.

Ảnh minh họa

Không chỉ dừng lại ở việc tích lũy cá nhân, vàng còn gắn với những giá trị cảm xúc sâu hơn. Một số người trẻ cho biết họ mua vàng để chuẩn bị cho tương lai, như một khoản “để dành” cho hôn nhân hoặc gia đình. Thậm chí, có người chọn vàng thay vì kim cương cho lễ cưới vì cho rằng vàng vừa mang ý nghĩa truyền thống, vừa thực tế hơn trong việc giữ giá trị.

Sự thay đổi này cũng phản ánh cách thế hệ trẻ nhìn nhận về tiền bạc. Nếu trước đây đầu tư thường gắn với những khái niệm lớn như bất động sản hay chứng khoán/cổ phiếu, thì nay, nhiều người chọn cách tiếp cận đơn giản hơn: mua vàng, tích lũy từng chút một, ưu tiên sự chắc chắn và cảm giác an toàn. Những món vàng nhỏ, dễ mua, dễ cất giữ trở thành công cụ phù hợp với lối sống này.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là việc vàng đang dần được “bình dân hóa” trong suy nghĩ của mọi người. Nó không còn là tài sản lớn cần tích góp trong nhiều năm, mà trở thành một phần trong thói quen tài chính hàng tháng, giống như việc gửi tiết kiệm hay mua một món đồ yêu thích, mua vàng giờ đây mang tính cá nhân hóa cao hơn, gắn với cảm xúc nhiều hơn.

Ở góc nhìn thị trường, xu hướng này cho thấy hành vi tài chính của người trẻ đang dịch chuyển theo hướng thận trọng nhưng linh hoạt. Thay vì đặt cược vào những kênh đầu tư có rủi ro cao và bản thân không hiểu rõ, họ chia nhỏ dòng tiền, ưu tiên những tài sản dễ tiếp cận và mang lại cảm giác an tâm.

Thế nên có lẽ cũng không quá khó hiểu khi người trẻ coi vàng và việc mua vàng là một “liều thuốc tinh thần”, một “điểm tựa tâm lý” giúp họ tự tin và lạc quan hơn với chính hiện tại và tương lai của mình.

(Nguồn: Reuters)