Xác cá voi dài gần 10 m dạt vào bờ biển

Vào khoảng 9 giờ ngày 20-3, một số ngư dân đánh bắt ven bờ tại khu vực xóm Phú Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An phát hiện xác một con cá voi bị sóng đánh dạt vào bãi cát. Khi tiếp cận, người dân ghi nhận cá có màu nâu trắng, đã thối rữa và bốc mùi khó chịu.

Xác các voi dài hàng chục mét trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: N. Tý

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận định cá voi đã chết từ vài tuần trước. Xác cá có chiều dài gần 10 mét, ước tính trọng lượng hơn 5 tấn. Sự việc thu hút hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ đến xem.

Đến trưa cùng ngày, chính quyền và người dân đã đào hố tại khu vực rừng gần bãi biển để chôn cất xác cá theo phong tục địa phương, nhằm tránh ảnh hưởng đến môi trường biển cũng như đời sống sinh hoạt của các khu dân cư lân cận.