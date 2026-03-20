Mất việc ở tuổi trung niên: Không có kỹ năng vẫn kiếm được hơn 20 triệu/tháng nhờ 3 công việc này

20-03-2026 - 15:17 PM | Sống

Không ai muốn mất việc ở tuổi trung niên. Nhưng thực tế vài năm gần đây cho thấy: càng sau tuổi 35, rủi ro bị thay thế càng rõ ràng, trong khi cơ hội tìm việc lại thu hẹp dần. Áp lực chi phí sinh hoạt, tiền học cho con, tiền nhà, tiền chăm sóc cha mẹ… khiến nhiều người rơi vào trạng thái hoang mang khi nghĩ đến viễn cảnh thất nghiệp.

Tuy vậy, nhiều câu chuyện đời thực lại cho thấy một điều khác: nếu bỏ qua sĩ diện và chịu khó thử những hướng đi mới, người trung niên vẫn có thể tự tạo nguồn thu khá ổn định. Không ít người thậm chí kiếm được khoảng 20 triệu đồng từ những công việc tưởng chừng rất "bình thường".

Dưới đây là 3 hướng đi thực tế, dễ bắt đầu và phù hợp với người trung niên khi rơi vào giai đoạn mất việc.

1. Làm nội dung cá nhân: Không vốn, chỉ cần kiên trì

Trong vài năm gần đây, mạng xã hội mở ra một cánh cửa mới cho những người không có lợi thế về bằng cấp hay kỹ năng chuyên môn. Nhiều người trung niên bắt đầu xây dựng tài khoản cá nhân và kiếm tiền từ chính trải nghiệm sống của mình.

Điểm mạnh của người trung niên không nằm ở kỹ thuật dựng video hay bắt trend, mà ở vốn sống:

- Mẹ nội trợ có thể chia sẻ chuyện nuôi con, chi tiêu gia đình, nấu ăn.

- Người từng làm văn phòng có thể kể về kinh nghiệm nghề nghiệp, kỹ năng làm việc.

- Người yêu làm đẹp có thể chia sẻ chăm sóc da tuổi trung niên.

Những nội dung đời thường, chân thật lại dễ tạo niềm tin và thu hút người xem. Sau một thời gian duy trì đều đặn, nguồn thu có thể đến từ quảng cáo, bán hàng, affiliate hoặc livestream.

Nhiều người bắt đầu chỉ với chiếc điện thoại và vài giờ mỗi ngày. Điều quan trọng không phải là làm thật nhanh, mà là làm đều và đúng hướng.

2. Làm trưởng nhóm mua hàng cộng đồng: Thu nhập ổn định từ nhu cầu thật

Ở nhiều khu dân cư hiện nay, mô hình mua hàng theo nhóm (group-buy) đang phát triển mạnh. Người đứng ra làm trưởng nhóm có nhiệm vụ tìm nguồn hàng uy tín, tổng hợp đơn, rồi phân phối lại cho cư dân trong khu.

Công việc này phù hợp với người trung niên vì:

- Có sẵn mạng lưới hàng xóm và người quen.

- Hiểu rõ nhu cầu tiêu dùng thực tế.

- Không cần vốn lớn để bắt đầu.

Tại nhiều khu chung cư, trưởng nhóm thường bán rau củ, trái cây, đồ ăn sẵn, đồ trẻ em hoặc nhu yếu phẩm. Nếu chăm chỉ và tạo được uy tín, thu nhập mỗi tháng có thể đạt vài chục triệu đồng.

Điểm then chốt của công việc này là sự ổn định: khách mua lặp lại, ít rủi ro hơn bán lẻ tự do.

3. Dựng quầy bán nhỏ: Công việc tưởng giản đơn nhưng dễ ra tiền

Một xu hướng dễ thấy ở các đô thị hiện nay là các quầy bán đồ ăn nhỏ trước cổng trường, khu dân cư hoặc chợ tối. Không ít người trung niên chuyển sang làm việc này sau khi mất việc và duy trì thu nhập khá tốt.

Một số lựa chọn phổ biến gồm:

- Đồ ăn nhanh buổi chiều (xúc xích, bánh, cơm rang).

- Đồ ăn sáng (xôi, bánh mì, cháo).

- Đồ uống mang đi.

Một người quen của tác giả tự học làm cơm rang hải sản và bán mỗi tối. Trung bình mỗi ngày thu vài trăm nhân dân tệ, đủ trang trải sinh hoạt và còn dư tiết kiệm.

Điểm quan trọng không nằm ở món ăn cầu kỳ, mà ở vị trí bán, giá hợp lý và sự kiên trì.

Không có "bát cơm sắt", chỉ có sự thích nghi

Thị trường lao động hiện nay không còn khái niệm ổn định tuyệt đối. Người trung niên nếu chỉ trông chờ vào một công việc duy nhất sẽ rất dễ bị động khi biến cố xảy ra.

Điều cần thiết không phải là kỹ năng phức tạp, mà là:

- Sẵn sàng thử những việc nhỏ.

- Gạt bỏ tâm lý sĩ diện.

- Chấp nhận bắt đầu từ con số 0.

Không có con đường kiếm tiền nào dễ dàng, nhưng luôn có cách để tồn tại và xoay chuyển nếu chịu thay đổi.

Tuổi trung niên không phải là quá muộn để bắt đầu lại. Với nhiều người, đó thậm chí là thời điểm họ lần đầu chủ động nắm quyền kiểm soát tài chính của chính mình.

Theo Thu Thanh

Thanh niên Việt

