Người đàn ông chi 110 triệu đồng mua bảo hiểm, 5 năm sau muốn rút thì được thông báo: Anh chỉ được hoàn trả 38 triệu đồng

Tòa án tại tỉnh Sơn Đông (TQ) vừa tiến hành hòa giải một vụ tranh chấp liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và khoản tiền hoàn lại khi người tham gia muốn hủy hợp đồng trước thời hạn.

Theo thông tin từ hồ sơ vụ việc, năm 2019, anh Vũ đã ký hợp đồng mua nhiều sản phẩm bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm. Các sản phẩm được đăng ký bao gồm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trọn đời, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn toàn diện cùng một số gói bảo hiểm khác. Trong vòng 5 năm liên tiếp, anh đã đóng tổng cộng 29.000 NDT (hơn 110 triệu đồng) tiền phí bảo hiểm.

Đến năm 2024, anh Vũ cho biết không muốn tiếp tục đóng phí bảo hiểm và đề nghị chấm dứt hợp đồng. Anh yêu cầu công ty bảo hiểm hoàn trả toàn bộ số tiền đã đóng, cho rằng quá trình tư vấn trước khi ký hợp đồng có những thông tin không chính xác.

Phía công ty bảo hiểm không chấp nhận yêu cầu hoàn trả toàn bộ phí bảo hiểm. Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt được thỏa thuận, anh Vũ đã nộp đơn khởi kiện lên Tòa án để giải quyết tranh chấp.

Tại phiên tòa, anh Vũ trình bày với thẩm phán rằng trong quá trình tư vấn ban đầu, nhân viên bán bảo hiểm đã đưa ra những cam kết khác với nội dung thể hiện trong hợp đồng.

“Nhân viên bán hàng từng nói rằng sau khi đóng phí bảo hiểm đủ 10 năm thì toàn bộ số tiền đã đóng sẽ được hoàn trả. Ngoài ra, trong thời hạn bảo hiểm, các bệnh từ nặng đến nhẹ, thậm chí những triệu chứng thông thường như đau đầu hay sốt cũng có thể được bồi thường. Tuy nhiên trên thực tế, việc yêu cầu bồi thường rất khó khăn và nội dung trong hợp đồng bảo hiểm không giống như những gì nhân viên bán hàng đã nói. Tôi cho rằng mình bị lừa khi mua bảo hiểm, vì vậy tôi đề nghị hủy hợp đồng, hoàn trả phí bảo hiểm và bồi thường thiệt hại cho tôi”, anh Vũ trình bày trước tòa.

Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ do cả nguyên đơn và bị đơn cung cấp, tòa án xác định thời hạn đóng phí của gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trọn đời thực tế là 20 năm và loại bảo hiểm này không có điều khoản hoàn trả phí. Việc chi trả bảo hiểm chỉ áp dụng đối với các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo đáp ứng đúng điều kiện quy định trong hợp đồng của công ty bảo hiểm.

Đối với bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn toàn diện, thời hạn bảo hiểm chỉ kéo dài một năm và được gia hạn theo từng năm. Tại thời điểm xảy ra tranh chấp, các hợp đồng bảo hiểm này đã hết thời hạn hiệu lực.

Ngoài ra, hồ sơ vụ án cho thấy nguyên đơn đã ký vào đơn đăng ký điện tử và thông báo tham gia bảo hiểm cá nhân. Các tài liệu này thể hiện người tham gia bảo hiểm đã cung cấp thông tin trung thực, xác nhận hiểu rõ loại hình bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan. Vì vậy, tòa án xác định việc ký kết hợp đồng bảo hiểm là tự nguyện và hợp đồng có giá trị pháp lý, được pháp luật bảo vệ.

Tòa án cũng cho rằng nguyên đơn không cung cấp được bằng chứng chứng minh nhân viên bán bảo hiểm có hành vi gian lận, do đó không đủ căn cứ để thực hiện quyền hủy bỏ hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường từ phía công ty bảo hiểm.

Sau phiên xét xử, thẩm phán chủ tọa đã giải thích thêm cho anh Vũ các quy định liên quan trong Luật Bảo hiểm và Bộ luật Dân sự. Thẩm phán cho biết nếu người tham gia bảo hiểm kiên quyết chấm dứt hợp đồng và nhận giá trị tiền mặt của hợp đồng, khoản tiền hoàn lại thường thấp hơn nhiều so với tổng phí đã đóng, dẫn đến thiệt hại tài chính đáng kể.

Ban đầu, mức đền bù mà công ty bảo hiểm đưa ra cho hợp đồng chỉ khoảng 6.000 NDT (gần 23 triệu đồng). Sau dưới sự điều phối của tòa án, phía công ty bảo hiểm đồng ý trả thêm và cả hai bên thống nhất mức hoàn lại là 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng).

Mặc dù số tiền nhận lại thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu, anh Vũ vẫn đồng ý với phương án hòa giải để kết thúc vụ việc. Trường hợp này cũng được xem là lời nhắc nhở người tham gia cần tìm hiểu rõ các điều khoản bảo hiểm trước khi ký hợp đồng, tránh tin người quá mức.

