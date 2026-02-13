Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua bảo hiểm 7 tỷ đồng để đầu tư, người đàn ông tá hoả phát hiện phải sống đến 105 tuổi mới được rút tiền

13-02-2026 - 20:43 PM | Sống

Ban đầu ông mua bảo hiểm vì được cam kết đến hạn có thể rút, dùng lúc nào rút lúc đó.

Gần đây, Tòa án Mật Vân, Bắc Kinh đã thụ lý một vụ tranh chấp bảo hiểm. Năm 2024, một người đàn ông họ Lý ở Bắc Kinh đã mua một hợp đồng bảo hiểm thông qua nhân viên bán hàng của công ty bảo hiểm, sau đó nộp 2 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỷ VNĐ) tiền phí bảo hiểm. Tuy nhiên, sau đó ông phát hiện hợp đồng quy định số tiền vốn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 34.7 tỷ VNĐ) phải đợi đến khi đủ 105 tuổi mới được lĩnh. Ngay sau đó, ông đã khởi kiện công ty bảo hiểm ra tòa.

Cuối cùng, tòa án nhận định nhân viên bảo hiểm đã cố tình che giấu các điều khoản cốt lõi, khiến ông Lý ký kết hợp đồng. Hành vi này cấu thành tội lừa đảo, tòa tuyên án công ty bảo hiểm phải hoàn trả lại 2 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỷ VNĐ) tiền phí bảo hiểm.

Theo báo cáo từ chương trình Pháp chế Tiến hành thời, trong vài năm qua, ông Lý đã thông qua một nhân viên bán hàng của công ty bảo hiểm tại Bắc Kinh để lần lượt mua 4 sản phẩm bảo hiểm quản lý tài chính với cam kết đến hạn có thể rút, dùng lúc nào rút lúc đó. Từ đó, nhân viên này đã có được sự tin tưởng của ông Lý.

Đến tháng 6 năm 2024, nhân viên này giới thiệu cho ông Lý một hợp đồng có tên Kế hoạch sản phẩm bảo hiểm trường thọ. Sau đó, ông Lý đã ký hợp đồng và đóng kỳ phí đầu tiên là 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 6.94 tỷ VNĐ). Thời điểm đó ông Lý đang gặp vấn đề về sức khỏe, thậm chí phải nhập viện điều trị. Phải đến khi xuất viện, ông mới xem xét kỹ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm và phát hiện quy định số vốn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 34.7 tỷ VNĐ) phải đợi đến khi đủ 105 tuổi mới được chi trả. Sau 5 năm, ông chỉ có thể nhận được một lượng nhỏ cổ tức hàng năm, trong khi nhân viên bán hàng đã không thông báo rõ ràng điều khoản này lúc tư vấn.

Sau đó, ông Lý và công ty bảo hiểm đã nhiều lần thương lượng nhưng không có kết quả, cuối cùng ông đành phải khởi kiện công ty bảo hiểm ra tòa.

Tòa án nhận định nhân viên cố tình che giấu điều khoản cốt lõi cấu thành hành vi lừa đảo. Ảnh minh hoạ

Sau khi tổng hợp các chứng cứ, tòa án cho rằng nhân viên của công ty bảo hiểm biết rõ nhu cầu của ông Lý là quản lý tài chính ngắn hạn, rút vốn sau 5 năm, nhưng lại cố tình che giấu điều khoản cốt lõi, dẫn đến việc ông hiểu sai và ký kết hợp đồng. Điều này đã hội đủ các yếu tố cấu thành hành vi lừa đảo. Đồng thời, khi ông Lý khởi kiện công ty bảo hiểm, thời hạn một năm để thực hiện quyền hủy bỏ theo quy định của Bộ luật Dân sự vẫn chưa kết thúc.

Cuối cùng, tòa án phán quyết hành vi của công ty bảo hiểm cấu thành tội lừa đảo, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, đồng thời tuyên phạt công ty bảo hiểm phải hoàn trả lại 2.000.010 nhân dân tệ (khoảng 6.94 tỷ VNĐ) tiền phí bảo hiểm.

Nguồn: HK01

Người Mỹ thà nộp phạt còn hơn mất tiền mua bảo hiểm

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
mua bảo hiểm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây là những tuyến xe khách giá vé tăng gấp 7 lần bình thường: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra

Đây là những tuyến xe khách giá vé tăng gấp 7 lần bình thường: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra Nổi bật

Dọn bếp ngày cận Tết: 3 “độc tố vô hình” nhiều gia đình tiếc không nỡ bỏ, bác sĩ cảnh báo giữ lại chỉ có ung thư

Dọn bếp ngày cận Tết: 3 “độc tố vô hình” nhiều gia đình tiếc không nỡ bỏ, bác sĩ cảnh báo giữ lại chỉ có ung thư Nổi bật

Trẻ sau này có thành đạt hay không, nhìn cách ăn uống cũng có thể đoán ra: Tuyệt đối đừng xem nhẹ!

Trẻ sau này có thành đạt hay không, nhìn cách ăn uống cũng có thể đoán ra: Tuyệt đối đừng xem nhẹ!

20:30 , 13/02/2026
Đừng chọn bừa! Đây mới là màu sắc và con số "chân ái" giúp 12 con giáp đổi vận giàu sang năm 2026

Đừng chọn bừa! Đây mới là màu sắc và con số "chân ái" giúp 12 con giáp đổi vận giàu sang năm 2026

20:22 , 13/02/2026
Cuối năm nhìn người ta đi mua vàng mà chạnh lòng

Cuối năm nhìn người ta đi mua vàng mà chạnh lòng

20:16 , 13/02/2026
Phát hiện mỏ vàng siêu lớn, trữ lượng hơn 81 tấn sau hơn 50 năm khảo sát

Phát hiện mỏ vàng siêu lớn, trữ lượng hơn 81 tấn sau hơn 50 năm khảo sát

20:00 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên