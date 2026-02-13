Phát hiện mỏ vàng siêu lớn, trữ lượng hơn 81 tấn sau hơn 50 năm khảo sát

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên Thiên nhiên tỉnh Tứ Xuyên, dự án “Thăm dò mỏ vàng Đông Bắc Trại, huyện Tùng Phan” đã vượt qua vòng thẩm định của trung tâm đánh giá trữ lượng khoáng sản cấp tỉnh. Kết quả đánh giá cho thấy dự án bổ sung thêm 28,24 tấn tài nguyên vàng, nâng tổng lượng tài nguyên đã xác định ở mỏ này lên 81,06 tấn.

Với quy mô này, mỏ vàng Đông Bắc Trại được xếp vào nhóm “siêu lớn”, đồng thời trở thành mỏ vàng có trữ lượng tài nguyên lớn nhất từng hoàn tất đăng ký tại Tứ Xuyên tính đến thời điểm năm 2025. Hàm lượng vàng trung bình trong thân quặng đạt khoảng 3,75 gram mỗi tấn.

Công tác thăm dò mỏ do Đội địa chất số 10 thuộc Cục Khảo sát và Phát triển Địa chất Khoáng sản Tứ Xuyên thực hiện. Mỏ vàng này được phát hiện từ thập niên 1970, song quá trình khảo sát chuyên sâu kéo dài nhiều năm mới đạt được bước tiến đáng kể.

Cụ thể, tổng chiều dài khoan thăm dò mỏ gần 100.000m, cùng hơn 4.000 m đường hầm khảo sát đã được triển khai. Ngoài ra, các đơn vị chuyên môn thu thập khoảng 35.000 mẫu địa chất để phân tích. Khối lượng công việc lớn này cuối cùng giúp nhóm nghiên cứu đạt bước đột phá quan trọng trong xác định quy mô tài nguyên. Sau hơn nửa thế kỷ triển khai thăm dò, trữ lượng tài nguyên vàng xác định đã vượt 81 tấn.

Các chuyên gia nhận định mỏ vàng Đông Bắc Trại sở hữu lợi thế vị trí địa lý rõ rệt, triển vọng khai thác tích cực và giá trị phát triển kinh tế đáng kể. Bên cạnh hoạt động thăm dò, dự án đồng thời triển khai nhiều nghiên cứu chuyên sâu về cơ chế hình thành quặng, dự báo khoáng hóa và mối quan hệ giữa cấu trúc địa chất với quá trình tạo quặng.

Từ các góc độ như động lực học cấu trúc và đặc trưng khoáng vật học, nhóm nghiên cứu đã tổng kết quy luật tạo quặng của kiểu mỏ vàng vi hạt thấm nhiễm đặc trưng, đồng thời xây dựng mô hình phục vụ công tác tìm kiếm mỏ trong tương lai.

Song song với đó, dự án tiến hành thử nghiệm tuyển khoáng và đạt tiến triển trong việc xử lý quặng vàng chứa hàm lượng asen và carbon cao. Đây là một thách thức kỹ thuật đối với nhiều khu mỏ tương tự. Kết quả thử nghiệm được xem là nền tảng quan trọng cho các bước khai thác và sử dụng mỏ trong thời gian tới.

Giới chuyên môn Trung Quốc cho rằng việc xác nhận trữ lượng tại mỏ Đông Bắc Trại đã làm thay đổi cục diện truyền thống của hoạt động thăm dò vàng tại tỉnh Tứ Xuyên. Nguồn tài nguyên mới này tạo cơ sở cho việc xây dựng khu vực tây Tứ Xuyên thành trung tâm chiến lược về vàng, đồng thời nâng cao vị thế của địa phương trong ngành khai khoáng trên phạm vi toàn Trung Quốc. Kinh nghiệm từ dự án cũng được đánh giá là tài liệu tham khảo quan trọng cho hoạt động thăm dò các mỏ vàng cùng loại tại Trung Quốc.

(Theo HK01)