Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới vào đúng đêm Giao thừa

13-02-2026 - 19:50 PM | Sống

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh này có cường độ trung bình, gây mưa nhỏ rải rác, trời rét về đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 16/2 (29 Tết), miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây mưa nhỏ, mưa phùn. Trời lạnh về đêm và sáng.

Đến đêm 16/2, một đợt không khí lạnh cường độ trung bình tràn xuống miền Bắc gây mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ ban đêm và sáng ở mức rét, thấp nhất 16-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23-27 độ, Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Hình thái thời tiết này kéo dài đến 19/2 (mùng 3 Tết).

Dự báo, từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết), Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới vào đúng đêm Giao thừa - Ảnh 1.

Miền Bắc khả năng sẽ đón 2 đợt không khí lạnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/2

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Tin không khí lạnh mới nhất: Mẫu Sơn rét hại, nhiệt độ giảm xuống 0,3°C

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
không khí lạnh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây là những tuyến xe khách giá vé tăng gấp 7 lần bình thường: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra

Đây là những tuyến xe khách giá vé tăng gấp 7 lần bình thường: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra Nổi bật

Dọn bếp ngày cận Tết: 3 “độc tố vô hình” nhiều gia đình tiếc không nỡ bỏ, bác sĩ cảnh báo giữ lại chỉ có ung thư

Dọn bếp ngày cận Tết: 3 “độc tố vô hình” nhiều gia đình tiếc không nỡ bỏ, bác sĩ cảnh báo giữ lại chỉ có ung thư Nổi bật

Người phụ nữ bị lừa 82 tỉ đồng khi mua vàng trực tuyến

Người phụ nữ bị lừa 82 tỉ đồng khi mua vàng trực tuyến

19:46 , 13/02/2026
3 con giáp là “cá Koi” của năm 2026: Tiền bạc và may mắn ào ào như thác, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp là “cá Koi” của năm 2026: Tiền bạc và may mắn ào ào như thác, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

19:30 , 13/02/2026
100 chủ xe không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

100 chủ xe không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

19:01 , 13/02/2026
4 loại thức ăn thừa cực nguy hiểm, tốt nhất nên bỏ đi nếu không ăn hết để tránh hại gan thận

4 loại thức ăn thừa cực nguy hiểm, tốt nhất nên bỏ đi nếu không ăn hết để tránh hại gan thận

18:51 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên