Khối không khí lạnh cực mạnh bao trùm miền Bắc, có nơi dưới 8 độ C: Rét buốt kéo dài đến bao giờ?

Cơ quan khí tượng nhận định, từ gần sáng và ngày 31.01, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, gây mưa rải rác và làm nền nhiệt giảm mạnh, trời chuyển rét trên diện rộng.


Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, n gày 30.01, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Hiện tại, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nền nhiệt phổ biến từ 22-25 độ C.

Dự báo từ gần sáng và trong ngày 31.01, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm 30.01 và ngày 31.01, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ảnh minh họa

Từ ngày 31.1, khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 31.01, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) cũng chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C; vùng núi Bắc Bộ từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 30.01 và ngày 31.01 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ ngày 31.01 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Trên biển, từ gần sáng và ngày 31.01, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1-2m. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m.

Từ ngày 01.02, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m. Từ chiều và tối 01.02, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m.

Đáng chú ý, từ ngày 01.02 đến đêm 03.02, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Gió mạnh, sóng lớn trên biển cũng tác động đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động giữ ấm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; ngư dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi khi có gió mạnh, biển động và chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiệt hại do thời tiết nguy hiểm.

Theo P.V

Báo Văn hóa

