Phát hiện 1 á khoa đại học sinh năm 1980 về quê trồng rau nuôi lợn, kiếm hơn 93 tỷ đồng/năm

Dương Thư Xuân sinh năm 1980 trong một gia đình nông dân thuần túy tại Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc. Là con một trong gia đình, Dương Thư Xuân được cha mẹ hết mực yêu thương và dành nhiều kỳ vọng. Để con trai có điều kiện học tập tốt hơn, họ không ngại dậy sớm về khuya, thắt chặt chi tiêu, chắt chiu từng đồng cho việc học của con.

Không phụ lòng cha mẹ, Dương Thư Xuân luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc. Năm 1999, anh bước vào kỳ thi đại học với sự tự tin cao độ và đăng ký vào Đại học Bắc Kinh – ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc. Dù lo lắng vì mức độ cạnh tranh khốc liệt, song kết quả cuối cùng vẫn khiến Dương Thư Xuân vô cùng hài lòng: đỗ Đại học Bắc Kinh với thành tích Á khoa khối Văn toàn tỉnh Giang Tô.

Tin vui này nhanh chóng lan khắp quê nhà Dương Thư Xuân. Trong mắt nhiều người, con đường thành công của anh dường như đã được định sẵn.

Những ngã rẽ bất ngờ

Trong thời gian học tại Đại học Bắc Kinh, Dương Thư Xuân theo học chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha và tiếp tục duy trì phong độ học tập nổi bật. Năm thứ 3 đại học, anh được Bộ Ngoại giao Trung Quốc chú ý và lựa chọn tham gia chương trình du học Tây Ban Nha bằng ngân sách nhà nước.

Với nhiều người, đây là “tấm vé vàng” để bước thẳng vào Bộ Ngoại giao sau khi tốt nghiệp, đồng nghĩa với địa vị xã hội cao và tương lai ổn định. Gia đình Dương Thư Xuân cũng tin rằng con trai mình sắp chạm tới đỉnh cao mà họ hằng mong ước. Tuy nhiên, chính trong giai đoạn du học này, tư duy của Dương Thư Xuân bắt đầu thay đổi.

Khi làm thêm tại một tòa soạn báo ở Tây Ban Nha, anh quen biết một ông chủ người Trung Quốc có tư duy kinh doanh phóng khoáng. Những câu chuyện khởi nghiệp và quan điểm “không tự giới hạn bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn” đã để lại dấu ấn sâu sắc trong suy nghĩ của Dương Thư Xuân. Anh bắt đầu hoài nghi con đường ổn định mà gia đình vạch sẵn, đồng thời khao khát một cuộc sống do chính mình lựa chọn.

Sau khi tốt nghiệp, dù đã vượt qua kỳ thi tuyển của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và chỉ còn vài ngày nữa là chính thức nhận việc, Dương Thư Xuân vẫn đưa ra quyết định gây sốc: từ bỏ công việc này. Trước sự phản đối dữ dội của gia đình, anh âm thầm rời đi, để lại bức thư khẳng định lựa chọn của mình. Quyết định ấy không chỉ khiến cha mẹ anh choáng váng, mà còn khiến nhiều người xung quanh không khỏi tiếc nuối.

Sau đó, Dương Thư Xuân tiếp tục ở lại Tây Ban Nha học thạc sĩ, đồng thời tích cực làm thêm để hiểu sâu hơn về xã hội và thị trường địa phương. Sau khi nhận được bằng, anh gia nhập một công ty kinh doanh và từ đó phát hiện ra khoảng trống lớn trong thị trường quà tặng nhỏ tại Tây Ban Nha.

Nhận thấy cơ hội tiềm năng trong ngành này, anh mạnh dạn thành lập công ty thương mại quốc tế, tập trung vào kinh doanh hàng tiêu dùng nhỏ. Nhờ khả năng nắm bắt thị trường và vận hành linh hoạt, Dương Thư Xuân nhanh chóng tích lũy được “thùng vàng đầu tiên”. Chỉ trong vài năm đã sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu NDT.

Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc với người vợ Tây Ban Nha và một đứa con lai đáng yêu, Dương Thư Xuân tưởng như đã có tất cả. Thế nhưng năm 2012, anh lại đưa ra một quyết định khiến những người thân yêu thêm một lần bất ngờ: từ bỏ cuộc sống ổn định ở nước ngoài để trở về quê nhà trồng rau hữu cơ.

Đã là vàng thì ở đâu cũng phát sáng

Theo Dương Thư Xuân, thị trường nông sản hữu cơ tại Trung Quốc khi đó còn sơ khai nhưng có tiềm năng phát triển lớn, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm.

Bất chấp sự phản đối quyết liệt của gia đình, Dương Thư Xuân vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Sau khi về Trung Quốc, anh dành thời gian nghiên cứu bài bản về nông nghiệp hữu cơ, sau đó chung vốn với bạn thuê 80 mẫu đất và xây dựng mô hình kết hợp trồng trọt – chăn nuôi theo hướng tuần hoàn sinh thái.

Dương Thư Xuân áp dụng các kỹ thuật trồng trọt tiên tiến từ nước ngoài, mời chuyên gia nông nghiệp trực tiếp hướng dẫn. Đồng thời, anh xây dựng một hệ thống chăn nuôi – canh tác tuần hoàn khép kín: sử dụng phân của lợn đen làm phân bón hữu cơ, còn ngô và đậu tương trồng được lại dùng làm thức ăn cho lợn, thực hiện tái sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp không hề bằng phẳng. Do chi phí sản xuất nông sản hữu cơ cao, giá bán cao gấp 3–5 lần nông sản thông thường nên thời gian đầu gần như không thể tiêu thụ. Thịt lợn đen do Dương Thư Xuân nuôi có giá tới 30 NDT một cân, trong khi giá thị trường chỉ khoảng 6 NDT. Thời điểm khó khăn nhất, 50 con lợn đen trong trang trại không bán được, rau củ thối rữa ngoài ruộng, các đối tác lần lượt rút vốn.

Trước tình cảnh đó, Dương Thư Xuân không bỏ cuộc. Một mặt anh sang châu Âu khảo sát, học hỏi công nghệ tiên tiến; mặt khác, anh chủ động tận dụng truyền thông để quảng bá khái niệm nông nghiệp hữu cơ. Anh mời phóng viên đến tận trang trại tác nghiệp, giới thiệu chi tiết quy trình sản xuất và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm hữu cơ.

Dần dần, câu chuyện “chàng trai tài năng của Đại học Bắc Kinh về quê làm ruộng” thu hút sự chú ý, sản phẩm của trang trại bắt đầu tìm được đầu ra. Khi người tiêu dùng tại Trung Quốc ngày càng quan tâm hơn đến an toàn thực phẩm, sự nghiệp nông nghiệp hữu cơ của Dương Thư Xuân cũng bước sang trang mới.

Anh xây dựng thương hiệu “Bắc Đại Dương Ca”, áp dụng mô hình bán hàng theo hình thức hội viên, thu hút hơn 350 thành viên, doanh thu hằng năm vượt mốc 10 triệu NDT. Năm 2016, Dương Thư Xuân nhạy bén nắm bắt làn sóng thương mại điện tử, đưa thương hiệu “Bắc Đại Dương Ca” lên các nền tảng trực tuyến lớn và triển khai kinh doanh thực phẩm tươi sống giao tận nơi.

Quyết định này giúp sự nghiệp của anh tăng trưởng mạnh mẽ. Đến năm 2018, “Bắc Đại Dương Ca” đã có hơn 100 cửa hàng trên các sàn thương mại điện tử, doanh thu hằng năm đạt khoảng 25 triệu NDT (hơn 93 tỷ đồng).

Đến nay, sau 15 năm, đế chế nông nghiệp hữu cơ của Dương Thư Xuân đã dần thành hình. Anh mở các trang trại hợp tác tại nhiều địa phương trên cả nước, sở hữu hơn 200 nhân viên giao hàng và vận hành 29 cửa hàng chuỗi trên các nền tảng giao đồ ăn.

Từ một học bá từng bị dân làng chế giễu là “có vấn đề về đầu óc”, đến nhân vật dẫn đầu lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ với khối tài sản hơn trăm triệu, Dương Thư Xuân đã dùng thực lực để chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn.

