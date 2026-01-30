Thu nhập không tăng, tôi vẫn tiết kiệm thêm 7 triệu/tháng nhờ làm đúng một việc

Có một giai đoạn tôi rất chăm chỉ kiếm tiền, nhưng cuối tháng vẫn thấy tài khoản gần như rỗng tuếch.. Tôi không mua sắm xa xỉ, cũng không tiêu hoang kiểu ăn hàng quán đắt đỏ, nhưng tiền vẫn đi đâu mất.

Sau vài tháng tự trách bản thân “chắc do mình không giỏi quản lý tiền”, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở thu nhập, mà ở chỗ tôi chưa từng đặt giới hạn rõ ràng cho những khoản chi lớn nhất. Thế là tôi thử một việc rất đơn giản: đặt hạn mức cố định cho 3 khoản từng ngốn tiền của tôi nhiều nhất. Chỉ sau 2 tháng, số tiền tiết kiệm tăng thêm gần 6 triệu mỗi tháng, mà cuộc sống không hề ngột ngạt.

1 - Ăn ngoài, chọn quán rẻ mà ăn nhiều vẫn “hóa đắt”

Trước đây tôi gần như không nấu ăn. Sáng mua đồ ăn mang đi, trưa ăn cùng đồng nghiệp, tối mệt lại đặt app cho nhanh. Mỗi bữa nhìn thì không đắt, nhưng cộng dồn lại thì tiền ăn ngoài của tôi có tháng lên tới 8-9 triệu lúc nào không hay.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Tôi không cắt hẳn chuyện ăn ngoài vì đó cũng là niềm vui và sự tiện lợi, nhưng tôi đặt hạn mức 4 triệu mỗi tháng. Khi có con số này trong đầu, tôi bắt đầu tự cân nhắc: hôm nay đã ăn ngoài hai bữa rồi, tối về phải tự nấu thôi.

Tôi cũng chủ động nấu nhiều hơn vào cuối tuần, chuẩn bị sẵn vài món đơn giản cho ngày bận. Điều bất ngờ là tôi không thấy mình bị “thiếu thốn”, chỉ là bớt những bữa ăn ngoài vô thức. Riêng khoản này đã giúp tôi giữ lại được hơn 2 triệu mỗi tháng.

2 - Mua sắm linh tinh

Tôi từng có thói quen rất phổ biến: cứ thấy món gì hay hay, đang giảm giá là đặt. Quần áo, đồ gia dụng nhỏ, phụ kiện công nghệ, mỹ phẩm… mỗi lần vài trăm nghìn tưởng không đáng kể, nhưng cuối tháng nhìn lại thì tổng tiền mua sắm linh tinh có thể lên tới 4-5 triệu. Vấn đề là tôi không thực sự cần đến chúng, đó là những món đồ theo kiểu “có chưa chắc dùng nhưng không mua lại không chịu được”.

Tôi quyết định đặt hạn mức 1,5 triệu cho toàn bộ khoản này. Quan trọng hơn, tôi áp dụng nguyên tắc chờ 48 giờ với những món không thực sự cần gấp. Mỗi lần định bấm mua, tôi thêm vào giỏ hàng rồi để đó. Hai ngày sau quay lại, quá nửa số món tôi thấy… cũng không cần lắm.

Nhờ có hạn mức, tôi buộc phải chọn thứ mình thích nhất hoặc cần nhất, thay vì mua tất cả chỉ vì “cũng không quá đắt”. Tủ đồ của tôi gọn gàng hơn, mà tiền cũng ở lại nhiều hơn, tiết kiệm thêm được khoảng 3,5 triệu mỗi tháng chỉ từ việc bớt mua theo cảm hứng.

3 - Giải trí và đi chơi

Tôi là kiểu người coi trọng trải nghiệm: cà phê với bạn, xem phim, đi workshop, thỉnh thoảng du lịch ngắn ngày. Những khoản này làm cuộc sống dễ thở hơn, nên trước đây tôi gần như không bao giờ giới hạn. Kết quả là có tháng tiền giải trí lên tới 3 triệu mà tôi vẫn nghĩ “mình đâu có đi đâu nhiều”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Sau khi nhìn lại, tôi đặt hạn mức 1,5 triệu mỗi tháng cho toàn bộ hoạt động vui chơi. Nghe có vẻ ít, nhưng thực ra đủ nếu tôi chọn lọc hơn. Tôi ưu tiên những buổi gặp thật sự muốn đi, những hoạt động mang lại trải nghiệm mới, thay vì đi theo quán tính hoặc vì ngại từ chối.

Tôi cũng học cách xen kẽ những buổi đi chơi tốn tiền với những hoạt động miễn phí hoặc chi phí thấp như đi dạo, tập thể dục ngoài trời, xem phim ở nhà. Tôi vẫn gặp bạn, vẫn ra ngoài, nhưng có chủ đích hơn. Khoản này giúp tôi giữ lại thêm khoảng 1,5 triệu mỗi tháng mà vẫn thấy cuộc sống cân bằng.

Tổng cộng lại, chỉ nhờ đặt hạn mức cho ba nhóm chi tiêu lớn nhất, tôi tiết kiệm thêm được tầm 7 triệu mỗi tháng mà không cần tăng thu nhập hay cắt giảm cực đoan. Điều thay đổi lớn nhất không chỉ là số tiền dư ra, mà là cảm giác chủ động. Tôi không còn thấy tiền “tự biến mất”, mà biết rõ mình đang chọn chi cho điều gì và dừng ở đâu. Hóa ra tiết kiệm không nhất thiết phải khổ sở hay tính toán từng nghìn đồng, đôi khi chỉ cần vài cái “khung” đủ rõ để mình không đi quá xa khỏi kế hoạch ban đầu, là đủ.