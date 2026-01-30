Vụ bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài không được công nhận: Cơ quan điều tra làm việc với nạn nhân

Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London có địa chỉ tại 98 Tô Ngọc Vân (Hà Nội).

Liên quan vụ việc 40 học viên tốt nghiệp ĐH nước ngoài nhưng không được công nhận, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, học viên N.H.A (trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) cho biết đầu tháng 1/2026, Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã mời H.A đến làm việc về nội dung tố cáo.

H.A cho biết, trước đó nhiều học viên đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an. Nội dung đơn phản ánh, nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đại học được trường Đại học Liverpool John Moores cấp bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo từ chối công nhận bằng đại học do chương trình đại học theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Liverpool John Moores do chưa được cấp phép đào tạo tại Việt Nam.

Trong khi đó, trước khi học chương trình đại học, Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London đã tư vấn, thu tiền, tổ chức đào tạo tại Việt Nam và cam kết về tính pháp lý của bằng cấp.

"Cơ quan công an cho biết, thời gian tới sẽ mời các học viên khác đến làm việc. Em được mời trước vì là người đứng đơn đại diện cho các học viên", H.A nói.

Được biết, H.A là một trong hơn 40 cử nhân đại học trong vụ việc trên. Làm việc với Báo Tiền Phong, H.A cho biết, năm 2018 đã thi đậu ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học Hà Nội). Trong lúc chờ nhập học, A thường ra cửa hàng thời trang của gia đình phụ giúp mẹ. Thấy thông tin quảng cáo của Học viện Thiết kế thời trang London Hà Nội (tức Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London), cùng với cam kết có thể chuyển tiếp đi du học, gia đình khuyên A nên học tại học viện. Thấy bố mẹ ủng hộ, H. A không nhập học Đại học Hà Nội mà chọn học cao đẳng tại học viện.

Tốt nghiệp cao đẳng, từ tháng 8/2024, H.A tiếp tục theo chương trình liên thông đại học do học viện giới thiệu. Tháng 7/2025, H.A tốt nghiệp chương trình đại học này và được Trường Đại học Liverpool John Moores cấp bằng cử nhân.

Tháng 10/2025, H. A hay tin bằng cử nhân này không được công nhận trong nước. H. A và gia đình rất sốc. "Bố mẹ em rất buồn vì đã khuyên em vào học tại học viện. Bản thân bố mẹ em cũng công tác trong ngành giáo dục nhưng lại không tìm hiểu kỹ để giờ em rơi vào tình cảnh này”, H.A chia sẻ.

Xử lý nghiêm cơ sở vi phạm

Một số học viên cung cấp tài liệu liên quan vụ việc trong buổi làm việc với phóng viên Báo Tiền Phong

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trương Anh Dũng, Cục Trưởng Cục giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (Bộ GD&ĐT) cho biết: Đây là sự việc phức tạp, liên quan nhiều pháp nhân, nhiều trình độ đào tạo và có yếu tố nước ngoài. Chúng tôi đã chủ động mời đại diện cơ quan công an đến cùng trao đổi thông tin và để phối hợp kiểm tra.

Qua làm việc với cơ quan công an, được biết cơ quan điều tra cũng đang tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc.

Quan điểm của Bộ là cơ sở giáo dục vi phạm đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đến đấy. Tuy nhiên, cũng cần tính toán theo hướng đảm bảo tối đa quyền, lợi ích hợp pháp cho người học trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật.