Cận Tết mua đồ khô đừng vội: Ghi nhớ 5 KHÔNG tránh "vàng thau lẫn lộn", vừa tiết kiệm vừa an tâm

30-01-2026 - 22:30 PM | Sống

Thị trường ngày Tết có nhiều mặt hàng nên bạn càng cần cẩn thận khi mua sắm.

Ngoài bánh trái, mứt kẹo, thì các loại hạt khô như hướng dương, hạt dưa, hạt điều, hạt dẻ,... gần như là món mặc định trên bàn tiếp khách ngày Tết. Dọn hạt tiếp khách vừa tiện để nhâm nhi, vừa dễ bày biện, lại để được lâu nên nhiều gia đình thường mua với số lượng lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì nhu cầu tăng cao mà thị trường hạt khô dịp cuối năm trở nên "vàng thau lẫn lộn". Không ít loại nhìn ngoài bắt mắt, giá mềm nhưng chất lượng bên trong khó kiểm soát.

Để tránh mua nhầm, dưới đây là 5 kiểu hạt khô nên cân nhắc kỹ trước khi mua được người tiêu dùng lâu năm chia sẻ.

1. Hạt quá đẹp, đều tăm tăm

Tâm lý chung khi mua đồ ăn là trông ngon mắt đã nhưng với hạt khô, vẻ ngoài quá hoàn hảo lại là dấu hiệu cần dè chừng. Chẳng hạn, hạt dẻ cười tự nhiên thường có vỏ ngả vàng nhạt, hơi sậm màu, bề mặt không quá trơn láng. Những loại có vỏ trắng tinh, bóng mịn rất có thể đã được xử lý bằng hóa chất để tẩy màu để giúp sản phẩm trông mới và bắt mắt hơn. Tóm lại, nguyên tắc khi chọn là hạt càng giữ được vẻ tự nhiên, không quá đều màu, không bóng bẩy thì càng đáng tin.

2. Hạt có mùi lạ

Mùi là yếu tố dễ nhận biết nhưng lại hay bị bỏ qua. Khi mua hạt khô, bạn nên lấy một ít đưa lên ngửi kỹ. Hạt ngon, mới sẽ có mùi thơm nhẹ, tự nhiên của dầu hạt. Nếu hạt có mùi ẩm mốc, chua, hắc, khét hoặc hôi dầu, khả năng cao là hạt đã để lâu, bị ẩm hoặc dầu trong hạt đã bị oxy hóa. Đặc biệt, nếu ngửi thấy mùi hóa chất hoặc mùi giống lưu huỳnh thì tốt nhất nên tránh xa dù giá có rẻ đến đâu.

3. Ăn thử thấy vị lạ

Với những cửa hàng cho thử hạt trước khi mua thì bạn nên tận dụng. Hạt khô chất lượng khi ăn sẽ giòn tự nhiên, vị béo vừa phải, không đắng, không gắt cổ. Ngược lại, nếu khi nhai thấy đắng nhẹ, chát, nhờn dính răng thì rất có thể hạt đã bị hỏng hoặc bảo quản kém. Những loại này không chỉ kém ngon mà còn không tốt cho sức khỏe nếu ăn nhiều.

4. Tránh mua hạt không rõ nguồn gốc

Càng gần Tết, các điểm bán tự phát, quầy hàng rong, sạp tạm càng xuất hiện nhiều. Giá có thể rẻ hơn nhưng đổi lại là rủi ro về chất lượng. Khi mua hạt khô, bạn nên ưu tiên sản phẩm có bao bì rõ ràng, đầy đủ thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng và nguồn gốc. Với những loại bán rời, không nhãn mác, không thông tin, dù được người bán cam kết "nhà làm", "hàng mới" thì vẫn nên cân nhắc, đặc biệt nếu mua số lượng lớn để dùng xuyên Tết.

5. Hạt bóng dầu bất thường

Nhiều người lầm tưởng hạt càng bóng càng mới, nhưng thực tế thì ngược lại. Hạt được rang, sấy đúng cách thường có bề mặt khô ráo, sạch sẽ. Còn hạt có vỏ ngoài quá bóng, sờ vào thấy nhờn có thể là do được phết dầu hoặc sáp để tăng độ bắt mắt và hạn chế khô vỏ. Cách làm này không chỉ làm giảm chất lượng tự nhiên của hạt mà còn mất an toàn, có hại cho cơ thể nếu sử dụng dầu không đảm bảo.

Lời khuyên là khi mua hạt dọn Tết, thay vì mua nhiều theo tâm lý "ăn Tết cho đã", "sợ thiếu" bạn có thể chọn số lượng vừa phải, mua ở nơi quen, uy tín và ưu tiên chất lượng hơn hình thức. Hạt khô ngon không cần quá bóng bẩy, chỉ cần thơm, giòn, tự nhiên là đảm bảo ngon miệng và an toàn, an tâm cho sức khỏe cả nhà.

Nguồn: Sohu

Đậu đen nấu cùng 2 loại hạt này thành "thần dược" cho nữ giới: Tăng sinh collagen, làm chậm lão hóa, giảm cân, kéo dài tuổi thọ

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

