Có 32 tỷ đồng đền bù đất, người phụ nữ mang hết đi mua bảo hiểm, 5 năm sau nhận thông báo: “Chờ cô 108 tuổi mới được rút tiền”

Cú sốc sau 5 năm chờ đợi

Năm 2016, một phụ nữ họ Chu làm nghề kinh doanh tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, nhận được khoản tiền đền bù giải tỏa đất đai lên đến 8,4 triệu NDT (hơn 32 tỷ đồng).

Sau khi cân nhắc nhiều phương án đầu tư, bà Chu mong muốn tìm một kênh tài chính an toàn nhưng vẫn có khả năng sinh lời tốt hơn so với gửi tiết kiệm. Trong quá trình này, bà được một nhân viên ngân hàng giới thiệu về một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do công ty bảo hiểm Bách Niên cung cấp.

Theo lời tư vấn của nhân viên, đây là gói sản phẩm vừa mang tính bảo hiểm vừa có thể đầu tư sinh lời, với mức lãi suất được quảng bá cao hơn đáng kể so với lãi suất tiết kiệm thông thường. Quan trọng hơn, người tư vấn khẳng định rằng sau 5 năm, khách hàng có thể rút lại toàn bộ tiền gốc cùng phần lãi tích lũy.

Tin tưởng vào lời giới thiệu này, bà Chu quyết định tham gia ngay lập tức. Không chỉ vậy, bà còn khuyên mẹ và dì của mình cùng mua sản phẩm vì cho rằng đây là cơ hội đầu tư tốt.

Đến tháng 6/2016, bà Chu đã chi tổng cộng 8,4 triệu NDT (hơn 32 tỷ đồng) để mua 2 gói bảo hiểm. Trong đó, một hợp đồng trị giá 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng) và hợp đồng còn lại trị giá 5,4 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng).

Bà Chu ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) - người mua bảo hiểm

Sau khi hợp đồng được ký kết, bà Chu không quá lo lắng và kiên nhẫn chờ đến thời điểm đáo hạn theo lời tư vấn ban đầu. Năm năm sau, khi đến thời điểm được cho là có thể rút tiền, bà Chu gọi điện cho nhân viên ngân hàng từng tư vấn để hỏi về thủ tục nhận lại tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, câu trả lời bà nhận được khiến mọi việc bắt đầu trở nên rắc rối. Nhân viên này cho biết họ đã chuyển sang vị trí khác và không còn phụ trách hồ sơ của bà Chu nữa. Đại diện ngân hàng sau đó giải thích rằng hợp đồng bà ký thực chất không phải là sản phẩm của ngân hàng mà thuộc về công ty bảo hiểm. Vì vậy, nếu muốn giải quyết, bà cần trực tiếp liên hệ với phía công ty bảo hiểm.

Khi gọi đến đường dây chăm sóc khách hàng của công ty bảo hiểm, bà Chu nhận được thông tin khiến bà hoàn toàn sửng sốt. Theo nhân viên tư vấn, bà không thể rút tiền ngay lúc này. Để nhận lại toàn bộ tiền gốc và lãi, bà phải chờ thêm ít nhất 71 năm nữa. Điều này đồng nghĩa với việc bà Chu chỉ có thể nhận tiền khi đã khoảng 108 tuổi.

Hợp đồng “bảo hiểm trọn đời”

Không thể tin vào những gì mình vừa nghe, bà Chu lập tức đến trực tiếp trụ sở công ty để yêu cầu giải thích.

Tại đây, đại diện công ty bảo hiểm cho biết hợp đồng mà bà Chu đã ký là một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Theo điều khoản của sản phẩm này, khoản tiền bảo hiểm chỉ được chi trả khi hợp đồng kết thúc hoặc khi người được bảo hiểm qua đời.

Ngoài ra, nếu bà muốn rút tiền trước thời hạn, bà có thể yêu cầu thanh lý hợp đồng nhưng sẽ phải chịu một khoản phí rất lớn, dẫn đến việc số tiền nhận lại thấp hơn nhiều so với số tiền đã đóng.

Thậm chí, nếu chỉ muốn rút phần lãi, bà cũng phải chờ ít nhất 13 năm - hoàn toàn khác với lời cam kết ban đầu rằng chỉ cần 5 năm là có thể nhận tiền. Những thông tin này khiến bà Chu vô cùng bức xúc. Bà khẳng định mình chưa từng được giải thích rõ ràng về các điều khoản như vậy khi ký hợp đồng.

Bà Chu yêu cầu được gặp lại hai nhân viên bán bảo hiểm đã trực tiếp tư vấn cho mình trước đây để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm cho biết cả hai người này đã nghỉ việc từ lâu và hiện không còn là nhân viên của công ty.

Việc những người tư vấn ban đầu không còn làm việc tại đây càng khiến bà Chu nghi ngờ rằng mình đã bị tư vấn sai lệch về bản chất sản phẩm. Sau nhiều lần trao đổi không đạt kết quả, bà quyết định đưa vụ việc ra tòa.

(Ảnh minh họa)

Khi vụ việc được đưa ra xét xử tại Tòa án Cáp Nhĩ Tân, phía công ty bảo hiểm ban đầu đề nghị hòa giải. Họ đề xuất hoàn trả toàn bộ số tiền gốc 8,4 triệu NDT cho bà Chu theo từng đợt.

Tuy nhiên, bà Chu không chấp nhận phương án này. Theo bà, ngoài số tiền gốc, bà còn phải được nhận phần lợi nhuận tương ứng với thời gian 5 năm mà công ty đã cam kết ban đầu. Khoản lãi này ước tính ít nhất khoảng 900.000 NDT (tương đương khoảng 3,4 tỷ đồng).

Sau quá trình xem xét hồ sơ và xác minh các tình tiết liên quan, tòa án kết luận rằng phía công ty bảo hiểm đã thiếu minh bạch trong quá trình tư vấn và giao dịch với khách hàng, dẫn đến việc người mua hiểu sai bản chất hợp đồng.

Cuối cùng, tòa án tuyên bà Chu thắng kiện. Công ty bảo hiểm phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã đầu tư kèm theo phần lãi tương ứng với cam kết 5 năm, đồng thời chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin không rõ ràng cho khách hàng khi ký kết hợp đồng.

(Theo Baijiahao)