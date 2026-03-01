15-03-2026 - 00:05 AM | Sống

Đại học Harvard đứng thứ mấy thế giới?

Harvard nổi tiếng thì ai cũng biết nhưng thứ hạng thực sự của nó trên BXH đại học thế giới lại không phải điều nhà nhà đều thông thạo.

Nhắc đến cái tên Harvard, người ta thường nghĩ ngay đến một tượng đài về tri thức và là ước mơ của hàng triệu sinh viên trên toàn cầu. Đây là ngôi trường tư thục nằm trong nhóm Ivy League danh giá, được thành lập từ năm 1636 tại Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Với bề dày lịch sử gần 400 năm, Harvard không chỉ là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất nước Mỹ mà còn là nơi sản sinh ra những vĩ nhân, từ các vị tổng thống Mỹ đến những tỷ phú và nhà khoa học đoạt giải Nobel. Tuy nhiên, trong cuộc đua khốc liệt của các bảng xếp hạng đại học thế giới hiện nay, vị trí của Harvard có sự biến động nhẹ tùy vào tiêu chí đánh giá của từng tổ chức.

Theo bảng xếp hạng danh giá QS World University Rankings 2026 vừa được công bố, Đại học Harvard hiện đang giữ vị trí thứ 5 trên toàn thế giới. Đây là BXH dựa trên nhiều tiêu chí như danh tiếng học thuật, tỷ lệ sinh viên quốc tế và khả năng tuyển dụng sau tốt nghiệp. Dù không đứng ở ngôi vị quán quân nhưng Harvard vẫn duy trì phong độ cực kỳ ổn định trong top 5 suốt nhiều năm qua. Trong khi đó, tại bảng xếp hạng của Times Higher Education (THE) 2026, Harvard cũng xuất sắc góp mặt ở vị trí thứ 5 đồng hạng với Stanford, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngôi trường hàng đầu tại Mỹ và Anh Quốc.

Đáng chú ý nhất phải kể đến bảng xếp hạng U.S. News & World Report 2025-2026 (Best Global Universities), nơi Harvard vẫn khẳng định vị thế "vô đối" của mình khi đứng ở vị trí số 1 thế giới. BXH này tập trung mạnh vào các chỉ số nghiên cứu khoa học và danh tiếng toàn cầu, vốn là những mảng mà Harvard luôn chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ nguồn quỹ dồi dào và đội ngũ giáo sư tinh hoa. Ngoài ra, tại bảng xếp hạng học thuật ARWU (Shanghai Ranking) 2025, Harvard tiếp tục giữ vững ngôi vương năm thứ 23 liên tiếp, chứng minh rằng khi xét về chất lượng nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu, ngôi trường này vẫn chưa có đối thủ xứng tầm.

Đương nhiên, dù ở bất cứ BXH nào, Harvard vẫn là một "đế chế" giáo dục vững mạnh với sức ảnh hưởng không thể phủ nhận. Việc lọt vào top những trường tốt nhất thế giới năm 2026 một lần nữa khẳng định giá trị của tấm bằng Harvard không chỉ nằm ở danh tiếng mà còn ở chất lượng đào tạo hàng đầu, giúp sinh viên sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn nhất của thời đại.

Theo Thiên An

Báo Văn Hóa

Xuất hiện viện dưỡng lão phòng như chung cư, riêng giá phòng từ 16 triệu đồng/tháng, có sẵn khu khám bệnh

Đột quỵ rất "sợ" loại quả này, vừa là "vua vitamin C" còn giàu chất chống oxy hóa: Người Việt ăn nhiều mà không biết

Tất tần tật về chương trình thạc sĩ Havard đang hot: Tỉ lệ được nhận cao gấp 6 lần bậc cử nhân, chi phí lên đến 2,7 tỷ/năm học

23:15 , 14/03/2026
22:50 , 14/03/2026
22:39 , 14/03/2026
22:20 , 14/03/2026

