Tin vui cho những người đi xe xăng, các tài xế nên chú ý

Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động và chi phí đi lại gia tăng, nhiều ứng dụng công nghệ đã đồng loạt triển khai các chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu nhằm giảm áp lực cho người tiêu dùng và tài xế công nghệ.

Mới đây, Shopee phối hợp với ví điện tử ShopeePay triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền khi mua xăng từ 15h ngày 16/03/2026 đến 24h ngày 28/03/2026. Theo đó, người dùng thanh toán hóa đơn từ 20.000 đồng trở lên tại các cây xăng hợp lệ bằng ShopeePay sẽ được hoàn 20.000 đồng dưới dạng xu tích lũy vào tài khoản, áp dụng tối đa một lần mỗi ngày trong thời gian diễn ra chương trình.

Không chỉ người tiêu dùng, các tài xế công nghệ cũng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ trước áp lực chi phí nhiên liệu. Trước đó, ShopeeFood cũng từng triển khai chương trình hỗ trợ phí xăng hằng ngày với mức từ 20.000–40.000 đồng, tùy hiệu suất hoạt động của tài xế.

Người dùng hợp lệ khi tham gia chương trình nếu đáp ứng đồng thời 3 điều kiện: có tài khoản Shopee đăng ký hợp lệ trước ít nhất 1 ngày so với thời điểm giao dịch; tài khoản ví điện tử ShopeePay đã hoàn tất định danh trước 1 ngày; đồng thời đã liên kết thành công tài khoản Shopee với ShopeePay trước khi giao dịch ít nhất 1 ngày và duy trì liên kết này đến hết ngày 03/04/2026.

Tương tự, trước những diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thời gian qua, Grab cũng áp dụng cơ chế thưởng theo doanh thu cho tài xế sử dụng xe xăng từ ngày 18/3 - 24/3. Đây là hành động cụ thể nhằm san sẻ phần nào lo lắng về chi phí nhiên liệu cho các đối tác tài xế của Grab.

Cụ thể, tài xế ô tô tại Hà Nội và TP.HCM sẽ được thưởng 7% doanh thu mỗi tuần, trong khi các địa phương khác là 5%. Với tài xế xe máy, mức hỗ trợ lên tới 135.000 đồng/tuần tại hai đô thị lớn và tối đa 104.000 đồng/tuần ở các tỉnh, thành khác.

Không đứng ngoài cuộc, Be cũng triển khai chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng Bác tài xe xăng”, bao gồm chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu dành cho tài xế đang hoạt động trên nền tảng. Theo đó, tài xế đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định sẽ nhận hỗ trợ chi phí xăng xe, góp phần giảm áp lực vận hành và duy trì thu nhập ổn định trong giai đoạn giá nhiên liệu nhiều biến động.

Việc các nền tảng số đồng loạt tung ưu đãi cho thấy xu hướng sử dụng công nghệ để chia sẻ chi phí vận hành trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng cao, đồng thời giữ chân người dùng và đội ngũ tài xế trong môi trường cạnh tranh ngày càng lớn.

(Tổng hợp)