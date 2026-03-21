Quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng robot đến từng nhà chăm sóc miễn phí cho người già

21-03-2026 - 15:15 PM | Sống

"Thiết bị này cực kỳ hữu ích cho người yếu chân tay. Cảm giác được massage lưng, cổ cũng rất thú vị, khiến cơ thể nhẹ nhõm hẳn", bà lão vui vẻ chia sẻ.

Giữa tháng 3, trạm dưỡng lão ứng dụng robot thông minh đầu tiên trên thế giới đã khánh thành tại Khu phát triển kinh tế - kỹ thuật (E-Town), thuộc phố Vinh Hoa, Bắc Kinh, Trung Quốc. Cơ sở rộng 1.100m², gồm 4 tầng, triển khai 43 loại robot và thiết bị thông minh từ 23 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Trạm được thiết kế theo 3 nhóm chức năng chính gồm dịch vụ cơ bản, ứng dụng robot và cải tạo không gian sống thân thiện với người cao tuổi, hình thành một hệ sinh thái “công nghệ và dưỡng lão” toàn diện.

Khu vực ăn uống được trang bị robot tự động hóa hoàn toàn và thông minh trong toàn bộ quy trình phục vụ

Khu vực phố Vinh Hoa hiện có khoảng 13.000 người trên 60 tuổi, chiếm 32% dân số.

Tầng 1 của trạm là khu ẩm thực tự động hóa với robot gọi món và nấu ăn. Tầng 2 dành cho chăm sóc trẻ em, còn tầng cao nhất là căn hộ mẫu tối ưu hóa không gian sống cho người già với hệ thống giám sát an toàn. Robot khung xương ngoài hỗ trợ phục hồi chức năng vận động, trong khi robot chơi cờ, pha trà giúp người cao tuổi có thêm hoạt động giải trí nhẹ nhàng.

Tại khu vực trải nghiệm tầng 3, bà Wu - người từng bị chấn thương đầu gối, ấn tượng với thiết bị hỗ trợ lên xuống cầu thang. "Thiết bị này cực kỳ hữu ích cho người yếu chân tay. Cảm giác được massage lưng, cổ cũng rất thú vị, khiến cơ thể nhẹ nhõm hẳn", bà nói.

Robot hướng dẫn người cao tuổi tập luyện, sau giải đáp các thắc mắc thông qua trí tuệ nhân tạo

Cùng chung sự hào hứng, ông Zhuang Lei, 80 tuổi, cho biết ông rất ngạc nhiên khi được hát và massage bằng robot. Chứng kiến những chú chó máy nhào lộn linh hoạt, ông cười nói: "Ở đây vui đến mức ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết ngày".

Điểm nhấn của trạm là robot “ngải cứu AI” - thiết bị trị liệu bằng ngải cứu không khói. Ông Xia Jing - Giám đốc công ty AI Shijie Qiusuo, cho biết robot sử dụng thuật toán thông minh để nhận diện chính xác huyệt đạo, đảm bảo trị liệu an toàn.

Robot chơi cờ cùng các cụ già

Theo ông Huo Huayu - đại diện Công ty Công nghệ thông minh Xinggong Jujiang, mô hình trạm chăm sóc cộng đồng còn cung cấp dữ liệu thực tế để doanh nghiệp nâng cấp robot, từ xe lăn điện đến máy dọn dẹp.

Bà Zhang Li, đại diện văn phòng dân sinh địa phương, cho biết ngoài phục vụ tại chỗ, trạm còn cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà thông qua kết nối thông minh.

Phần lớn các hoạt động trải nghiệm đều miễn phí, riêng dịch vụ ăn uống và trị liệu thu phí theo thị trường nhưng được chính quyền trợ giá.

Robot massage và châm cứu cung cấp liệu pháp vật lý trị liệu

Ông Lu Yu, đại diện Ban chuyên trách công nghiệp AI, kỳ vọng mô hình "giải pháp Yizhuang" này sẽ được nhân rộng, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chăm sóc người cao tuổi tại Trung Quốc.

Bà Zhang (72 tuổi) nói thấy khỏe khoắn hơn sau khi được robot chăm sóc. "Tôi từng nghĩ robot rất xa lạ, nhưng thực tế chúng rất gần gũi. Ngay cả quầy thanh toán thông minh cũng có hướng dẫn giọng nói rõ ràng, rất tiện lợi", bà nói.

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống & pháp luật

