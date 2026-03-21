5 loại cây đuổi muỗi, nên trồng ngay trong nhà

Mùa hè là thời điểm muỗi sinh sôi mạnh, gây khó chịu và tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật. Trồng một số loại cây có mùi hương mà muỗi “ghét” có thể giúp hạn chế sự xuất hiện của chúng.

Khi thời tiết bước vào những ngày nắng nóng, độ ẩm cao cũng là lúc muỗi phát triển nhanh chóng. Đây cũng là thời điểm nhiều người thích dành thời gian ở ngoài trời hơn là trong nhà.

Tuy nhiên, việc bị muỗi đốt không chỉ gây ngứa ngáy mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh. Trong bối cảnh đó, nhiều gia đình lựa chọn trồng các loại cây có khả năng xua đuổi muỗi tự nhiên. Dưới đây là 5 loại cây bạn nên trồng ngay trong nhà.

5 loại cây hỗ trợ đuổi muỗi

1. Cây hương thảo

Hương thảo được xem là một trong những loại cây gia vị có nhiều công dụng trong khu vườn, đặc biệt là khả năng xua đuổi muỗi.

Chuyên gia cây cảnh Alex Kantor cho biết: “Hương thảo chứa eucalyptol, camphor và axit rosmarinic. Đây là những hợp chất có khả năng đuổi muỗi một cách tự nhiên”.

Ngoài ra, hương thảo còn là loại cây chịu nhiệt tốt, xanh quanh năm và có thể sử dụng trong nấu ăn.

2. Cây phong lữ hoa hồng

Phong lữ hoa hồng được gọi là “cây đuổi muỗi”. Loại cây này có hoa đẹp, phát triển nhanh và tỏa ra hương cam chanh dễ chịu khắp khu vườn. Phong lữ hoa hồng có thể trồng được trong chậu.

Chuyên gia Kantor giải thích: “Phong lữ hoa hồng có mùi hương chanh đặc trưng, đến từ các tinh dầu trong cây. Citronellal, citronellol và geraniol là những hợp chất mạnh, có thể che lấp các yếu tố thu hút muỗi như mùi CO₂ do con người thở ra và mùi cơ thể”.

Ngoài tác dụng xua đuổi muỗi, phong lữ hoa hồng còn có nhiều ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

3. Cây bạc hà

Bạc hà không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ mà còn giúp giảm sự xuất hiện của muỗi.

Theo chuyên gia Kantor: “Bạc hà chứa menthol và limonene - những hợp chất có tác dụng như thuốc trừ côn trùng tự nhiên và xua đuổi muỗi”.

Tuy nhiên, do rễ phát triển nhanh và dễ lan rộng, bạc hà nên được trồng trong chậu để dễ kiểm soát.

4. Cây oải hương

Oải hương không chỉ giúp không gian thêm thư giãn mà còn có khả năng đuổi muỗi.

Chuyên gia Kantor cho biết: “Oải hương có tinh dầu linalool, khiến muỗi khó nhận biết nguồn máu. Khi lá bị tác động, hiệu quả càng rõ rệt, nhưng chỉ cần trồng xung quanh nhà cũng đã giúp giảm côn trùng”.

Loại cây này phù hợp với môi trường nhiều nắng, đất thoát nước tốt.

5. Cây sả

Sả là loại cây quen thuộc nhưng cũng có tác dụng hỗ trợ xua đuổi muỗi.

Chuyên gia Kantor chia sẻ: “Sả chứa các hợp chất như geraniol và citral. Khi bị nghiền hoặc va chạm, chúng khiến muỗi mất khả năng định hướng và khó tìm thấy con người”.

Cây phát triển tốt trong điều kiện nhiều nắng, cần tưới nước đều và nên trồng trong chậu thoát nước tốt để tránh úng.

Việc trồng các loại cây có mùi hương mà muỗi “sợ” được xem là một giải pháp tự nhiên, góp phần hỗ trợ hạn chế sự xuất hiện của côn trùng trong không gian sống. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp mang tính bổ trợ, không thể thay thế hoàn toàn các cách phòng chống muỗi khác.

Để đạt hiệu quả tốt hơn, các chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp đồng thời nhiều giải pháp như:

Giữ nhà cửa thông thoáng

Loại bỏ nước đọng

Sử dụng màn khi ngủ

Sử dụng các sản phẩm chống muỗi phù hợp

Dọn sạch rác trong vườn

Phát quang bụi rậm

Theo Lam Chi

Đời sống pháp luật

