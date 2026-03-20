Công an phát cảnh báo liên quan đến ‘kết quả bầu cử rò rỉ’

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, lợi dụng tâm lý người dân cả nước quan tâm và theo dõi kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đối tượng lừa đảo đang triển khai các chiêu thức lừa đảo. Mục đích là để chiếm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân của nạn nhân.

Theo ghi nhận của công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý tò mò và nhu cầu cập nhật thông tin nhanh của người dân. Một trong những thủ đoạn phổ biến là gửi các đường link có tiêu đề giật gân như: “Danh sách đại biểu trúng cử bị rò rỉ – xem ngay!”, “Link xem kết quả kiểm phiếu trực tiếp từ tổ bầu cử” hoặc “Kết quả kiểm phiếu mới nhất vừa cập nhật”. Những đường link này thường được phát tán qua mạng xã hội, tin nhắn điện thoại hoặc các hội nhóm trực tuyến.

Khi người dùng truy cập vào các đường link trên, trang web giả mạo sẽ yêu cầu đăng nhập tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo để “tiếp tục xem nội dung”. Thực chất, đây là hình thức thu thập thông tin đăng nhập nhằm chiếm đoạt tài khoản của người dùng.

Trong nhiều trường hợp khác, các trang web còn yêu cầu người truy cập cung cấp thông tin cá nhân như số CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP với lý do “xác minh danh tính”. Ngay sau khi nạn nhân cung cấp các thông tin này, các đối tượng có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản hoặc sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích lừa đảo khác.

Một thủ đoạn khác cũng được công an tỉnh Tây Ninh ghi nhận là việc các đối tượng dẫn dụ người dùng tải về các tập tin hoặc ứng dụng lạ có định dạng như “.apk”. Những tập tin này có thể chứa mã độc, sau khi cài đặt sẽ chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu hoặc theo dõi hoạt động của người dùng.

Thậm chí, một số đối tượng còn giả danh cán bộ, cơ quan chức năng gọi điện cho người dân với lý do “xác minh thông tin cử tri”. Từ đó, chúng tìm cách yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc các thông tin nhạy cảm để phục vụ cho hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo nêu trên, công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và lưu ý một số dấu hiệu nhận biết như: Các đường link lạ, sai chính tả hoặc không thuộc tên miền chính thức của cơ quan nhà nước (thường kết thúc bằng “.gov.vn”); Các nội dung mang tính chất “tin mật”, “tin rò rỉ”, “xem ngay kẻo muộn”;Các yêu cầu đăng nhập, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP khi truy cập.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân:

- Tuyệt đối không bấm vào các đường link không rõ nguồn gốc

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin căn cước công dân hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc trên mạng

- Không cài đặt các ứng dụng, tập tin từ nguồn không xác định.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân theo dõi thông tin và kết quả bầu cử thông qua các kênh thông tin chính thống của các cơ quan nhà nước và cơ quan báo chí uy tín. Đồng thời, cần chủ động chia sẻ các cảnh báo này tới người thân, bạn bè để cùng nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Công an tỉnh Tây Ninh