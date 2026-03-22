Gặp tai nạn xe 3 lần/năm, người đàn ông tưởng do xui xẻo, bác sĩ lại khẳng định: “Nguyên nhân đến từ 1 việc xảy ra mỗi đêm”

Ông Trương, một doanh nhân trung niên tại Trung Quốc, từng rơi vào trạng thái hoang mang tột độ khi liên tiếp gặp ba vụ tai nạn xe hơi chỉ trong vòng một năm. Điều kỳ lạ là các tai nạn đều xảy ra trong tình huống tương tự: ông đang lái xe bình thường thì bất ngờ mất tập trung, phản ứng chậm và đâm vào phương tiện phía trước hoặc chướng ngại vật.

Không ai bị thương nghiêm trọng, nhưng những cú va chạm liên tiếp khiến ông dần mất niềm tin vào khả năng lái xe của chính mình, thậm chí nghi ngờ bản thân gặp “vận rủi”.

Sau vụ tai nạn thứ 3, ông Trương gần như không dám tự cầm vô lăng nữa và phải thuê tài xế riêng. Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi kéo dài, buồn ngủ ban ngày và sự suy giảm tập trung vẫn đeo bám ông. Trong một lần trò chuyện với bạn bè, khi ông than phiền về tình trạng uể oải và “xui xẻo” của mình, một người đã khuyên ông nên đi kiểm tra sức khỏe.

Bác sĩ Giang Tĩnh Bác - Giám đốc Khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Y tế Ninh Ba nhanh chóng nhận thấy những dấu hiệu bất thường ở bệnh nhân này. Dù không béo phì, ông Trương có cấu trúc hàm hơi thụt vào, kèm theo các triệu chứng như khô miệng và đau đầu khi thức dậy, đôi khi tỉnh giấc vì khó thở vào ban đêm. Những biểu hiện này khiến bác sĩ nghi ngờ một rối loạn hô hấp khi ngủ và chỉ định theo dõi giấc ngủ qua đêm.

Kết quả khiến chính bệnh nhân cũng phải sốc. Chỉ số ngưng thở - giảm thở khi ngủ của ông lên tới 76 lần mỗi giờ, mức rất nặng; thời gian ngưng thở dài nhất kéo dài tới 103 giây, kèm theo tình trạng thiếu oxy lặp đi lặp lại trong suốt đêm. Tổng cộng, ông trải qua hơn 500 lần ngừng thở trong một đêm. Chẩn đoán cuối cùng được xác định là hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Giang Tĩnh Bác, tình trạng ngưng thở lặp lại khiến giấc ngủ bị chia cắt nghiêm trọng, làm não không thể bước vào giai đoạn ngủ sâu cần thiết để phục hồi. Hệ quả là người bệnh luôn buồn ngủ ban ngày, phản xạ chậm, suy giảm khả năng tập trung - những yếu tố trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như trường hợp của ông Trương.

Đáng chú ý, nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ những người béo phì hoặc ngáy to mới mắc bệnh này. Thực tế, cấu trúc đường thở, hình dạng hàm, amidan, lưỡi hoặc rối loạn thần kinh kiểm soát hô hấp đều có thể gây hẹp hoặc tắc nghẽn đường thở khi ngủ. Ngay cả người ngáy nhẹ vẫn có thể mắc bệnh ở mức độ nặng.

Khi kéo dài, bệnh không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường, suy thận, thậm chí có thể dẫn đến tử vong do ngạt thở trong khi ngủ.

Ngoài các biểu hiện như ngáy, ngưng thở và cảm giác nghẹt thở ban đêm, người bệnh còn có thể đi tiểu nhiều về đêm, đau đầu buổi sáng, khô miệng, suy giảm trí nhớ và buồn ngủ quá mức vào ban ngày. Một số trường hợp đi kèm tăng huyết áp khó kiểm soát hoặc bệnh tim mạch.

Đối với ông Trương, bác sĩ chỉ định sử dụng máy thở áp lực dương liên tục tại nhà trong khi ngủ. Thiết bị này giúp duy trì đường thở luôn mở, ngăn tình trạng tắc nghẽn và đảm bảo quá trình hô hấp diễn ra bình thường suốt đêm. Sau khi điều trị, tình trạng buồn ngủ ban ngày của ông đã cải thiện rõ rệt, đồng thời giảm nguy cơ tai nạn.

Bác sĩ Giang khuyến cáo mọi người cần chú ý hơn đến sức khỏe giấc ngủ. Những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản như ngáy ngủ không nên bị xem nhẹ. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Ông cũng khuyến nghị mỗi người nên chủ động theo dõi giấc ngủ của mình, có thể thông qua thiết bị đeo thông minh hoặc sự quan sát của người thân. Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt là buồn ngủ ban ngày kéo dài hoặc ngưng thở khi ngủ, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra chuyên sâu.

Cuối cùng, nền tảng của một giấc ngủ chất lượng vẫn nằm ở lối sống lành mạnh. Việc duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn và tránh thức khuya không chỉ cải thiện giấc ngủ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe toàn diện.